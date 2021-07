Gợi ý 36 tên gọi dành cho con trai họ Vũ năm 2021 hay và ý nghĩa nhất

(QNO) - Một cái tên tuy ngắn gọn nhưng nó sẽ đi theo con bạn suốt cả một hành trình dài trong cuộc sống. Do đó, bố mẹ cần tìm hiểu thật kỹ trước khi đặt tên cho bé trai nhà mình để sau này con có thể tự tin, thành công, gặp nhiều may mắn. Dưới đây là một số ý nghĩa về tên con trai mang họ Vũ mà cha mẹ nên tham khảo.

Đối với việc đặt tên con trai họ Vũ, bạn cần hiểu rõ rằng họ Vũ có thanh âm khá mềm mại, vì vậy cần ưu tiên chọn những từ mạnh mẽ để tăng thêm sự nam tính cho tên của con. Ngoài ra bé trai họ Vũ thường có tính cách sôi nổi, hoạt bát, khá hòa đồng nên cần lựa chọn các tên gọi gần giống với tính cách của con.

Dưới đây là một vài gợi ý hay cho các bậc phụ huynh tham khảo để đặt tên con trai họ Vũ năm 2021 hay và ý nghĩa nhất.

1. Vũ Hữu Thiện: Ý nghĩa của tên gọi này đó chính là mong muốn con luôn hướng thiện, sống tình cảm.

2. Vũ Thiên Phúc: Con chính là món quà may mắn trời ban là niềm vui của gia đình.

3. Vũ Thiện Nhân: Người con trai có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương giúp đỡ mọi người.

4. Vũ Anh Quân: Một người thông minh, lanh lợi có suy nghĩ sáng suốt.

5. Vũ Thành Công: Mong con sau ngày sớm có sự nghiệp phát triển và thành công trên con người mình chọn

6. Vũ Đức Thắng: Người con trai có đức và sớm sẽ thành công trong cuộc sống.

7. Vũ Đăng Khoa: Mong con sau này thành công và đỗ đạt.

8. Vũ Công Thiện: Là người lương thiện, chính trực sống ngay thẳng thật thà.

9.Vũ Quốc Cường: Một người con trai hùng mạnh hưng thịnh, vững chắc.

10. Vũ Huy Hoàng: Mong tương lai con có nhiều thành công và cuộc đời tươi sáng.

11. Vũ Duy Phong: Là một người con trai tài giỏi, mạnh mẽ như gió và được mọi người yêu thương.

12.Vũ Hoàng Dương: con có sức mạnh và luôn được mọi người tôn trọng.

13.Vũ Bảo Long: con có tài năng, khí phách hiên ngang.

14.Vũ Đức Minh: con có trí tuệ thông minh và luôn đức độ.

15. Vũ Đức Thắng: con tài đức và luôn thành công trong thương lai.

16. Vũ Thiện Nhân: con có tấm lòng thương người và nhân ái.

17. Vũ Gia Minh: đứa trẻ thông minh và yêu thương gia đình.

18. Vũ Gia Khánh: tên gọi mang ý nghĩa con là niềm tự hào của gia đình.

19. Vũ Huy Hoàng: con sáng suốt và luôn có chí khí.

20. Vũ Hữu Đạt: đạt được những mơ ước khi làm điều mình thích.

21.Vũ Hữu Phước: tương lai con có nhiều tài lộc, may mắn.

22.Vũ Thanh Phong: con là ngọn gió mát trong lòng bố mẹ.

23. Vũ Mạnh Quyết: bé trai luôn mạnh mẽ, quyết thắng và kiên cường.

24. Vũ Minh Nhật: đứa trẻ cương trực, biết lẽ phải, thấu tình đạt lý.

25. Vũ Tiến Thành: tương lai con thành đạt, có tiền tài.

26. Vũ Chấn Phong: vị lãnh đạo mạnh mẽ, quyết liệt.

27. Vũ Minh Cương: con có chí khí và kiên định.

28. Vũ Minh Khang: Thông minh, sáng sủa.

29. Vũ Đức An: hy vọng con có cuộc đời an yên, an lành.

30. Vũ Khôi Nguyên: đặt tên con họ Vũ với mong muốn con khôi ngô, tài giỏi, tuấn tú.

31. Vũ Phúc Lâm: con là phúc lớn của bố mẹ và gia đình.

32. Vũ Gia Vỹ: đứa trẻ có một ý chí kiên cường, có thể gánh vác được gia đình.

33. Vũ Quốc Thái: con có cuộc sống luôn an vui, nhàn hạ.

34. Vũ Quốc Thiên: tên gọi thể hiện con có khí phách xuất chúng.

35. Vũ Quốc Trung: con có sự nghiệp lớn, hiếu nghĩa và tấm lòng nhân ái.

36. Vũ Quốc Bảo: con có tài năng, có khí chất, là người có ích cho đất nước.

Ngoài ra thì bố mẹ cũng có thể lựa chọn đặt tên cho con họ Vũ từ một số cái tên khác hợp với bé, hợp với họ như: Đức, Thái, Hưng, Phong, Bảo, Quân, Minh, Hùng, Hiệp, Nam, Quang, Huy, Dương, Huân, Nhật, Đăng, Quý, Đông, …

Hy vọng với những gợi ý trên cha mẹ có thể lựa chọn được những tên gọi hay mang ý nghĩa thông minh và mạnh mẽ để đặt cho con trai bé nhỏ của mình. Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm cách đặt tên cho con tại website Tra cứu thần số học để khám phá thêm nhiều tên gọi hay và ý nghĩa hơn nhé!