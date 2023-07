HacoLED - Đơn vị thi công màn hình LED số 1 Hà Nội và Sài Gòn

(PR) - HacoLED – Chuyên cung cấp, thi công, lắp đặt màn hình LED quảng cáo, màn hình LED, màn hình LCD, màn hình ghép cỡ lớn giá rẻ, uy tín. Cam kết hàng chính hãng đầy đủ CO, CQ. Thời gian thi công nhanh chỉ 2 – 5 ngày.

Với kinh nghiệm thi công lắp đặt hàng trăm công trình lớn nhỏ khắp cả nước, HacoLED cam kết màn đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất với giá tốt nhất.

Màn hình LED đang dần thay thế phương pháp truyền thống như bảng, máy tham chiếu. Với ưu điểm vượt trội, màn hình LED đang ở gần như sử dụng lĩnh vực trình chiếu, hiển thị toàn cầu. Màu sắc sống động là yếu tố thu hút thị trường. Có hai loại màn hình LED: màn hình LED trong nhà và màn hình LED ngoài trời.

Sản phẩm của HacoLED

HacoLED cung cấp giải pháp trọn gói cho khách hàng từ khâu tư vấn thiết kế, triển khai, sản xuất chế tạo, lắp đặt và bảo hành. Sản phẩm của HacoLED bao gồm:

● Màn hình LED trong nhà.

● Màn hình LED ngoài trời.

● Màn hình LED hội trường.

● Màn hình LED sự kiện.

● Màn hình LED tiệc cưới.

● Màn hình ghép.

● Màn hình tương tác thông minh.

Quy trình lắp đặt màn hình LED của HacoLED

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn: Trước khi lắp đặt màn hình LED, cần khảo sát để làm rõ những vấn đề: Vị trí lắp đặt, địa điểm thi công, kích thước màn hình, vị trí lắp đặt , vị trí điều khiển màn hình LED. Sau đó tiến hành tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.

2. Khảo sát và lên kế hoạch chuẩn bị: HacoLED sẽ khảo sát khu vực cần lắp đặt, từ đó lên kế hoạch triển khai lắp đặt và chuẩn bị các thiết bị cần thiết.

3. Thi công, lắp đặt: HacoLED tiến hành thi công và lắp đặt màn hình LED theo đúng kế hoạch và tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo màn hình LED hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

● Hàn khung theo thiết kế bản vẽ.

● Dựng khung màn hình sau khi hoàn thiện khung màn hình và xác định vị trí.

● Tiến hành đấu nối nguồn, card, kết nối nguồn card theo sơ đồ điều khiển

● Kết nối thiết bị điều khiển máy tính, bộ xử lý hình ảnh, màn hình led.

● Setup cấu hình thông số, tham số của màn hình LED

● Lắp module led

● Hoàn thiện và chạy thử

4. Bàn giao, hướng dẫn sử dụng: Sau khi hoàn thành lắp đặt, HacoLED sẽ bàn giao màn hình LED cho khách hàng, cung cấp hướng dẫn sử dụng và vận hành màn hình LED.

Những cam kết của dịch vụ thi công tại HacoLED

Với cam kết đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của khách hàng, HacoLED cung cấp dịch vụ thi công màn hình LED đảm bảo với các yếu tố quan trọng như sau.

Đảm bảo đúng tiến độ

Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của HacoLED sẽ thực hiện thi công một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đã được thống nhất với khách hàng.

Đảm bảo an toàn

HacoLED cũng cam kết đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt. Đội ngũ kỹ thuật viên của HacoLED được đào tạo để thực hiện các quy trình kiểm tra an toàn trước khi bắt đầu công việc. HacoLED sẽ sử dụng các thiết bị bảo vệ và các biện pháp an toàn để đảm bảo không xảy ra tai nạn hoặc thiệt hại đến người và tài sản trong quá trình thi công. Ngoài ra, HacoLED cũng sử dụng các công cụ và thiết bị tiên tiến nhất để giảm thiểu tối đa các rủi ro trong quá trình lắp đặt và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng

Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu của HacoLED. Công ty cam kết sẽ bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng, sẽ không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc được sự đồng ý của khách hàng. Thông tin khách hàng sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích liên quan đến dịch vụ mà khách hàng đã yêu cầu.

HacoLED luôn khẳng định vị thế của mình trên thị trường cung cấp và thi công lắp đặt các sản phẩm màn hình LED chất lượng cao, và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong lĩnh vực này.

Một số công trình HacoLED đã thi công

Lắp Đặt Màn Hình LED Q3 Trong Nhà Tại Trung Tâm Anh Ngữ READYME.

Lắp đặt màn hình LED P2 trong nhà tại Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Lắp đặt màn hình LED P2 trong nhà tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương.

Là công ty đi đầu trong việc thi công và lắp đặt màn hình LED thì ngoài việc sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh thì đội ngũ nhân viên kỹ thuật cũng là thế mạnh của chúng tôi. HacoLED đã thi công hàng trăm công trình lớn nhỏ ở khắp Hà Nội, Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) và trên toàn quốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HACO VIỆT NAM

VP Hà Nội:

● Địa chỉ: Số 17, Ngõ 10, P. Nghĩa Đô, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

● SĐT: 0242 242 4488

VP TP. Hồ Chí Minh.

● Địa chỉ: 12, G11, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

● SĐT: 0286 672 8779

Xưởng sản xuất: Khu Công Nghiệp Quang Minh, Mê linh, Hà Nội.

Hotline: 034 232 4488

Website: https://hacoled.com