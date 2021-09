Hai điểm mấu chốt để Phú Quốc không lỡ chuyến tàu "hộ chiếu vaccine"

(QNO) - Để đảo Ngọc hoàn thành sứ mệnh này, yếu tố miễn dịch cộng đồng và các mô hình “bong bóng du lịch” khép kín được xem là chìa khóa thành công.

Tiêm chủng thần tốc để đạt mốc 90%

Hiện tại, rất nhiều quốc gia châu Âu và Đông Nam Á đã thí điểm áp dụng “hộ chiếu vaccine” để hồi sinh ngành du lịch cũng như từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế. Ngoài yêu cầu bắt buộc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72h trước ngày nhập cảnh với du khách, yếu tố tiên quyết mà các quốc gia đều đặt ra khi triển khai chương trình “hộ chiếu vaccine” là đạt miễn dịch cộng đồng tại điểm đến. Gần nhất là Malaysia - quốc gia vừa tuyên bố sẽ mở cửa trở lại “thiên đường du lịch” Langkawi từ ngày 16/9 sau khi tỷ lệ tiêm chủng tại địa phương đạt mốc 80%.

Phú Quốc là điểm đến để thí điểm “hộ chiếu vaccine”.

Với đảo Ngọc - nơi vừa được Chính phủ phê duyệt kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế, thậm chí, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, khẳng định: “Phải đạt 90% dân số Phú Quốc được tiêm vaccine mới có thể yên tâm mở lại thị trường quốc tế”.

Hiện, Phú Quốc đã đạt tỉ lệ tiêm chủng hơn 35% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 và gần 8.000 người tiêm mũi 2. Mặc dù tỉ lệ này còn rất khiêm tốn, nhưng theo một chuyên gia y tế, việc bổ sung gấp từ 250.000 - 300.000 liều vaccine để tiêm cho người dân và người lao động thành phố, đáp ứng yêu cầu sớm đưa du lịch Phú Quốc vào hoạt động là điều có thể thực hiện.

“Nếu việc tiêm chủng được tiến hành ngay với tinh thần thần tốc, giống như cách mà Hà Nội đang thực hiện và đạt lượng tiêm tới gần 400.000 mũi/ngày, thì việc Phú Quốc mở cửa đón khách trở lại vào cuối tháng 10 là hoàn toàn khả thi”, một chuyên gia nhận định.

Cũng theo vị chuyên gia này, hiện người cung cấp dịch vụ du lịch, người lao động kinh doanh dịch vụ lưu trú là 2 trong số 16 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quyết định số 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Ngoài ra, với việc Chính phủ đồng ý thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc thì mở cửa trở lại Phú Quốc phải được xem là một mục tiêu kinh tế trọng điểm của cả nước. Người dân và lao động trên đảo Phú Quốc giờ đây chính là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận kinh tế. Do đó, họ cũng cần phải được ưu tiên tối đa vaccine để ngay lập tức tạo lập một “lá chắn” an toàn nhằm tái khởi động “ngành công nghiệp không khói” giữa đại dịch.

“Không ưu tiên vaccine cho Phú Quốc và không đẩy nhanh tiêm chủng thì không thể nói đến bất kỳ mục tiêu hay kế hoạch nào khác. Giống như việc không có vé thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ chuyến tàu”, vị chuyên gia khuyến cáo.

Thiết lập những “bong bóng du lịch” all-in-one an toàn

Khi “cánh cửa” Phú Quốc đã được mở thì du khách có đến hay không và “hộ chiếu vaccine” có thực sự là một “liều thuốc” vực dậy nền kinh tế hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào việc tổ chức các điểm đến an toàn. Ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban Thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam (TAB), cho rằng: “Điểm đến cần có đầy đủ cơ sở vật chất để đón khách, có các sản phẩm đủ hấp dẫn, phù hợp với xu hướng mới, có sân bay quốc tế, bệnh viện quốc tế… để đảm bảo an toàn, tạo tâm lý an tâm cho khách đến”.

Theo kinh nghiệm thế giới, cần thiết lập những “bong bóng du lịch” an toàn theo mô hình khép kín tại Phú Quốc. Tại đây, du khách được cung cấp đầy đủ mọi dịch vụ, tiện ích lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm… Mô hình này vừa giúp mang lại cho du khách trải nghiệm du lịch trọn vẹn, đẳng cấp trong “kỳ nghỉ cách ly”, vừa đảm bảo việc giám sát y tế khi du khách không đi lại tự do, tiếp xúc với cộng đồng. Phú Quốc có lợi thế lớn nhờ hạ tầng du lịch từ các thương hiệu du lịch lớn như Vinpearl (Vingroup), Sungroup, CEO group, BIM group…

Phú Quốc United Center sở hữu mô hình “một điểm đến mọi nhu cầu” khép kín hoạt động 24/7 trên quy mô hơn 1.044 ha.

Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khi thí điểm chương trình “hộ chiếu vaccine” tại Phú Quốc, sẽ lựa chọn một số khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, đủ khả năng phân chia khu nghỉ cách biệt, an toàn, dành riêng phục vụ cho khách du lịch quốc tế. Những nơi này cũng phải có khu vực lấy mẫu xét nghiệm, cách ly riêng biệt.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, tại đảo Ngọc, những tập đoàn lớn như Vingroup, Sungroup đang sở hữu những điểm đến du lịch quy mô rất lớn, mang tầm cỡ quốc tế. Đây là 2 doanh nghiệp đang được hướng tới lựa chọn đón du khách trong giai đoạn đầu tiên.

Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort tại Nam đảo.

Bên cạnh tiêu chuẩn chung mang tính bắt buộc, một số doanh nghiệp thậm chí còn tự áp dụng tiêu chuẩn an toàn cao hơn. Đơn cử, ngoài việc được tiêm đủ 2 mũi vaccine theo dự kiến, toàn bộ nhân viên phục vụ khách du lịch “hộ chiếu vaccine” của quần thể nghỉ dưỡng, giải trí lớn nhất tại đảo Ngọc là Phú Quốc United Center đều được bố trí “3 tại chỗ”, khoanh vùng các bước sinh hoạt, theo dõi lịch trình tiếp xúc, kiểm tra thân nhiệt đầu và cuối ngày để đảm bảo an toàn cao nhất.

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng Phú Quốc đang có lợi thế tuyệt đối khi được lựa chọn để triển khai chương trình “hộ chiếu vaccine”. Trước tiên, là thành phố đảo, Phú Quốc hoàn toàn tách biệt với các khu vực khác giúp việc kiểm soát được thuận lợi. Không những thế, Phú Quốc còn có hạ tầng du lịch đồng bộ mà hiếm khu du lịch nào có được. Trong đó, “siêu quần thể” Phú Quốc United Center tại Bắc đảo với quy mô hơn 1.000 hecta được đánh giá là điểm đến du lịch “hộ chiếu vaccine” lý tưởng nhờ sở hữu hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng - trải nghiệm - khám phá - mua sắm - lễ hội - nghệ thuật đẳng cấp quốc tế.

Siêu quần thể nghỉ dưỡng - trải nghiệm - khám phá - mua sắm - lễ hội - nghệ thuật đẳng cấp quốc tế tại Bắc đảo.

Với mô hình “một điểm đến mọi nhu cầu” hàng đầu châu Á hoạt động 24/7 của Phú Quốc United Center, du khách sẽ có được những trải nghiệm “như chưa hề có dịch bệnh” tại đây sở hữu tới hơn 12 ngàn phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng biển đủ mọi phân khúc lựa chọn, các hoạt động vui chơi giải trí cực kì sôi động tại tại “thành phố không ngủ” Grand World, vui chơi, khám phá bất tận với công viên chủ đề VinWonders, Vinpearl Safari, Corona Casino, Vinpearl Golf… ngay tại nội khu với tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Đặc biệt, đây là quần thể du lịch hiếm hoi sở hữu riêng một bệnh viện quốc tế như Vinmec trong nội khu - một yếu tố quan trọng mang tới sự yên tâm cho du khách sử dụng "hộ chiếu vaccine".

“Phú Quốc hấp dẫn bởi là một trong những trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới. Sau nhiều tháng phong tỏa, giãn cách triền miên, nhu cầu du lịch chất chứa, du khách cần tìm nơi giải tỏa và Phú Quốc là địa điểm lý tưởng. Từ lợi thế này, Phú Quốc cần xây dựng mô hình du lịch giữa mùa dịch bệnh một cách hợp lý và bền vững chứ không phải chỉ là thí điểm”, TS. Vũ Đình Ánh đề xuất.