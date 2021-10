Hành trình xây dựng thương hiệu Đồng Phục Tiến Bảo của Founder Nguyễn Văn Tiến

(PR) - Nếu nói về thị trường đồng phục ở tphcm thì hiện nay Đồng Phục Tiến Bảo đã dần dần định hình được thương hiệu của mình đối với khách hàng với giá đồng phục đi đôi với chất lượng sản phẩm và luôn có chế độ hậu mãi nhiều với khách hàng là các công ty tập đoàn lớn tại TP.HCM và trên toàn quốc.

Thương hiệu Đồng Phục Tiến Bảo ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trước khi có thương hiệu là Đồng Phục Tiến Bảo, những năm 2010 khách hàng chỉ quen gọi là Xưởng May Tiến Quận 12 vì người sáng lập nên thương hiệu này là ông Nguyễn Văn Tiến một người có đam mê về thời trang và đặc biệt về lĩnh vực may áo thun, may đồng phục.

Ông Nguyễn Văn Tiến được đào tạo bài bản về ngành may thời trang tại Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM một cái nôi về đào tạo nhà thiết kế thời trang bài bản tại phía Nam và khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Sau khi ra trường ông làm việc cho các công ty chuyên về may mặc hàng xuất khẩu như công ty Liên doanh Vĩnh Hưng chuyên may thời trang xuất đi Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… Công ty Garmex Sài Gòn một trong những tập đoàn hàng đầu về may mặc ở Việt Nam.

Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm ông Tiến đã thành lập xưởng may cho riêng mình.

Ban đầu chỉ là 1 xưởng may nhỏ với chỉ khoảng 10 công nhân và ông chủ. Bằng kinh nghiệm và kiến thức học được ở trường và thực tế làm việc tại các công ty may sau 3 năm xưởng may lớn mạnh với hơn 50 công nhân Nguyễn Văn Tiến quyết định thành lập công ty lấy tên thương hiệu là Đồng Phục Tiến Bảo năm 2013.

Đó là lịch sử ra đời và phát triển của thương hiệu may đồng phục Tiến Bảo, ngày nay công ty này đã có nhà xưởng vị trí đẹp tại 276A Trần Thị Cờ, phường Thới An, quận 12, TP.HCM tạo công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân địa phương và phục vụ cho hơn 10.000 khách hàng với hàng triệu sản phẩm mỗi năm.

Các đối tác của Đồng Phục Tiến Bảo

Là công ty chuyên về may đồng phục công nhân, đồng phục công ty, đồng phục công sở, đồng phục học sinh nên tệp khách hàng của Đồng Phục Tiến Bảo trải dài với nhiều đối tác là công ty, tập đoàn, trường học, nhà hàng, khách sạn….

Cùng điểm qua 1 vài công ty mà Đồng Phục Tiến Bảo đã thiết kế và may nhé

Tập đoàn Honda Việt Nam.

Tập đoàn Huyndai.

Tập đoàn FPT

Công ty Biti's

Đây là một số tập đàon trong tổng số 10.000 khách hàng mà Đồng Phục Tiến Bảo đã phục vụ. Mong rằng qua bài viết này chúng tôi đã giới thiệu cho quý độc giả một nơi may đồng phục giá rẻ uy tín chất lượng tại TP.HCM và trên toàn quốc nhé.

Dưới đây là thông tin về Đồng Phục Tiến Bảo cho quý đọc giả tham khảo nhé.

Công ty may Đồng Phục Tiến Bảo

VP: 276A Trần Thị Cờ, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Xưởng: 521/10, Thới An 28, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Hotline: 0902 335 112 call zalo 24/7

Web: dongphuctienbao.com

Email: f5.dongphuc@gmail.com