HN Telecom - Chuyên gia trong lĩnh vực giám sát an ninh

(PR) - Trong cuộc sống của chúng ta, “an toàn” và “an ninh” là hai cụm từ mà bất kỳ ai cũng quan tâm và đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo an toàn thì an ninh là điều tất yếu cần phải được xem trọng. Một trong những giải pháp an ninh hiệu quả nhất hiện nay chính là lắp đặt camera giám sát. Và một chuyên gia hàng đầu nổi tiếng trong lĩnh vực này chính là HN Telecom.

Tầm quan trọng của camera an ninh trong đời sống con người

Cuộc sống ngày càng phát triển kéo theo nhiều hệ luỵ cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt là tệ nạn trộm cướp, đột nhập xảy ra hàng ngày. Để đảm bảo an toàn tài sản cá nhân và bảo vệ các thành viên trong gia đình, trong công ty, công xưởng,...

Phương án được nhiều người lựa chọn chính là lắp đặt camera. Không chỉ đảm bảo giám sát được mọi lúc mọi nơi, camera còn có nhiều lợi ích có thể kể đến như:

● Bảo vệ tài sản.

● Mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

● Phát hiện sớm những tình huống bất ngờ.

● Phòng chống kẻ gian đột nhập trộm cắp

● Giảm thiểu tội phạm.

● Giám sát mọi lúc mọi nơi.

● Hỗ trợ tìm kiếm kẻ gian.

Có thể thấy rằng, camera ngày càng trở nên thông dụng và thật sự hữu hiệu. Vì vậy mà nhu cầu lắp đặt camera của mọi người ngày càng cao. Hiểu được những yêu cần cấp thiết này, đã có rất nhiều đơn vị kinh doanh lắp đặt camera ra đời. Nổi bật trong số đó chính là HN Telecom.

Đôi nét về HN Telecom

HN Telecom là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm và dịch vụ camera uy tín cho khách hàng. Có cho mình nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành, HN Telecom đã và đang phục vụ cho hơn 1000 khách hàng khác nhau trên khắp cả nước.

Ngoài cung cấp đầy đủ các dòng camera hiện đại được yêu thích dạo gần đây như: EZVIZ, Imou, Hikvision, KBvision, Dahua, Tenda,... Đơn vị còn hỗ trợ các dịch vụ lắp đặt đi kèm hiệu quả cho khách hàng miền Trung và miền Nam.

Chỉ riêng tại thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã phục vụ cho hơn 100 khách hàng với dịch vụ thi công lắp đặt trọn gói. Hầu hết đều nhận được đánh giá cao vì những gì mà HN Telecom cố gắng phục vụ.

Dịch vụ lắp đặt trọn gói camera tại Đà Nẵng của HN Telecom có gì hấp dẫn?

Là thành phố lớn ở miền Trung, nơi có nền kinh tế vô cùng phát triển. Vì vậy mà nhu cầu sử dụng camera tại mỗi gia đình là rất lớn. Đó chính là lý do mà HN Telecom đã thành công khi phát triển dịch vụ lắp camera Đà Nẵng trọn gói uy tín tại đây.

Với dịch vụ này, khách hàng sẽ được chăm sóc vô cùng tận tình bởi đội ngũ nhân viên tận tâm của HN Telecom. Không chỉ được hỗ trợ tư vấn, khảo sát tình hình mà còn được cung cấp các phương án lắp đặt tối ưu tiết kiệm ngân sách nhất. Với hợp đồng và quy trình làm việc rõ ràng, khách hàng sẽ được hỗ trợ đầy đủ các bước gồm:

Chọn địa điểm lắp đặt camera. Cung cấp các giải pháp. Chọn loại camera phù hợp. Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật. Lắp đặt camera. Kiểm tra hoạt động. Nghiệm thu.

Ngoài ra, HN Telecom còn cung cấp chính sách bảo hành vô cùng tuyệt vời đối với sản phẩm và dịch vụ. Nếu khách hàng lựa chọn dịch vụ lắp đặt trọn gói, khách hàng sẽ được cung cấp gói bảo hành dài hạn lên đến 24 tháng chỉ có tại HN Telecom. Thật tuyệt đúng không nào!

Báo giá dịch vụ lắp đặt camera Đà Nẵng tại HN Telecom

Tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín giá rẻ nhất hiện nay. Tuỳ vào từng loại camera và hệ thống lớn nhỏ mà khách hàng cần thì sẽ có một mức giá riêng. Để được hỗ trợ tư vấn và báo giá chi tiết hơn. Hãy liên hệ đến hotline của HN Telecom nhé.

Đội ngũ nhân viên kinh doanh hoạt động 24/7 của HN telecom sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Cũng như giải quyết nhanh các sự cố liên quan trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH HN Telecom

Địa chỉ: 186Bis Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Đà Nẵng: 41 Xuân Đán 2, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hotline: 0911 959 545

Email: thong@hntelecom.vn

Website: https://hntelecom.vn/