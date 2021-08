Hometalk gợi ý 2 phong cách thiết kế nội thất bếp đẹp hiện nay

Ngày nay, không gian nhà bếp cũng được đầu tư không kém gì phòng ngủ hay phòng khách. Bạn đang phân vân trong việc lựa chọn những thiết kế nội thất bếp sao cho phù hợp với tổng thể mẫu nội thất nhà đẹp của bạn. Đơn vị thi công thiết kế nào uy tín? Hãy cùng Hometalk tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

GỢI Ý 2 PHONG CÁCH THIẾT KẾ NỘI THẤT BẾP ĐẸP HIỆN NAY

Thiết kế nội thất bếp hiện đại

Phong cách thiết kế nội thất bếp hiện đại mang đến sự tinh tế và sang trọng cho căn nhà. Phong cách này phù hợp với những người trẻ hiện đại. Chính vì vậy nên được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn.

Nội thất căn bếp thiết kế theo phong cách hiện đại thường chuộng những gam màu tươi sáng như: vàng, trắng, pastel… Những món đồ nội thất thông minh, được bố trí, sắp xếp rất khoa học và tiện nghi. Các bức tường không còn là màu trắng đơn điệu, thay vào đó là những cửa kính hay bức tranh sinh động. Tạo không gian thoáng đãng và sáng sủa hơn cho nhà bếp. Tất cả sự kết hợp này làm toát lên đúng tinh thần của một căn bếp hiện đại.

Thiết kế nội thất bếp tân cổ điển

Phong cách thiết kế nội thất bếp tân cổ điển là sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Phong cách thiết kế này không quá nhiều chi tiết cầu kỳ như cổ điển hay sự đơn giản của hiện đại. Thiết kế nội thất bếp theo phong cách tân cổ điển mang lại vẻ sang trọng và đẳng cấp.

Trong thiết kế nội thất bếp tân cổ điển không thể thiếu điểm nhấn từ chất liệu gỗ mang lại. Gỗ được dùng làm bàn ăn, tủ bếp, bàn bếp, ghế… Cùng với đó là sự phối hợp với hệ thống ánh sáng từ đèn chùm giữa phòng bếp, tạo hiệu ứng ấm cúng, sang trọng bật nhất cho căn bếp.

NGUYÊN TẮC TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT BẾP

Bố trí khoa học và tiện nghi

Một căn bếp đẹp phải đảm bảo tính thẩm mỹ, nhưng phải vừa tiện nghi. Việc bố trí nội thất sao cho thật cân đối, khoa học là nguyên tắc cơ bản cần nắm trước khi thiết kế. Tận dụng triệt để mọi không gian của căn phòng bếp. Sắp xếp những món đồ thường dùng ở tủ hay kệ dưới, để tiện cho việc sử dụng. Đối với những món đồ ít dùng hãy đặt ở một nơi thật gọn gàng, ngăn nắp.

Thiết kế tam giác bếp

Trong không gian bếp bạn cần bố trí bồn rửa chén, bếp nấu, tủ lạnh theo hình tam giác. Mục đích nhằm thuận tiện cho quá trình di chuyển khi nấu nướng, vệ sinh bếp. Thiết kế kệ bếp phải thấp hơn khuỷu tay từ 2-4cm. Khu vực nấu nướng phải thiết kế thấp hơn khu vực chế biến khoảng 6cm.

Kết hợp ánh sáng tự nhiên và đèn

Để không gian phòng bếp được thoáng và rộng nên kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên và hệ thống đèn. Việc tận dụng ánh sáng tự nhiên từ ngoài vào giúp cho căn bếp được thông thoáng hơn. Tuy nhiên, mẫu nội thất nhà đẹp nào cũng có không gian mở cho căn bếp. Trong trường hợp này sử dụng hệ thống ánh sáng đèn là phương án tối ưu nhất. Ánh sáng là yếu tố rất quan trọng trong không gian bếp. Chính vì vậy đừng bỏ qua nguyên tắc quan trọng này.

Đảm bảo an toàn cho bếp

Sự an toàn cho căn bếp là yếu tố quan trọng đặt lên hàng đầu. Vì bếp là nơi dễ xảy ra hoả hoạn, cháy nổ nếu không được trang bị an toàn. Chính vì vậy việc lựa chọn những món đồ nội thất chất lượng là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, để tránh tường, sàn nhà bị trơn trượt do dầu mỡ bám, nên chú ý trang bị hệ thống máy hút chất lượng bên cạnh chất lượng của sàn và tường.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ NỘI THẤT BẾP UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG TẠI TP. HCM

Hometalk là đơn vị chuyên thiết kế mẫu nội thất nhà đẹp chuyên nghiệp, được thành lập vào năm 2015. Không dừng lại ở việc tạo ra những thiết đẹp, độc đáo. Hometalk còn hướng tới mục tiêu mang cho khách hàng sự trải nghiệm tuyệt vời nhất. Với sự tận tâm và kinh nghiệm nhiều năm liền trong lĩnh vực nội thất. Hometalk tự tin là đơn vị uy tín tại TP.HCM mà bạn có thể tin tưởng. Hometalk sẽ không làm bạn thất vọng khi mang lại không gian sống sang trọng, đẳng cấp.

Khi chọn Hometalk là đơn vị thiết kế nội thất bếp, chúng tôi cam kết:

● Quy trình thiết kế và thi công bên Hometalk là hoàn toàn khép kín.

● Hometalk có đội ngũ thiết kế và xưởng sản xuất nội thất riêng.

● Giá cả sẽ gắn liền với chất lượng của sản phẩm. Với mức giá vô cùng hợp lý, mang lại giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

● Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, luôn biết lắng nghe và tư vấn những phương án tốt nhất cho khách hàng. Mang lại cho khách hàng những mẫu nội thất nhà đẹp độc đáo và đẳng cấp.

● Mọi thiết kế luôn đi đầu xu hướng mới nhất trong thị trường nội thất. Trên tinh thần luôn không ngừng học hỏi và cập nhật, nên Hometalk không ngại chinh phục cả những vị khách khó tính nhất.

Hometalk sẽ rất vinh hạnh khi là đơn vị hỗ trợ bạn thiết kế nội thất bếp sang trọng và đẳng cấp. Còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay cho chúng tôi để tham khảo những mẫu nội thất nhà đẹp, ấn tượng.

Website: https://hometalk.com.vn

Showroom: Tháp S1.01 Shophouse 01S02 Vinhomes Grand Park Q9

Xưởng sản xuất: Số 14 đường D6, Phường Phước Long B, Q9, TP. HCM

Hotline: 0946308888 - 0905649999 - 096666 3456

Email: hometalkvn@gmail.com