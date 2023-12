Hơn 1.500 khách hàng Prudential đóng góp gói an sinh tặng bà con nghèo tại Yên Bái và Sóc Trăng

(PR) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Prudential, hơn 1.500 khách hàng đã chung tay đóng góp gói an sinh gửi tặng bà con khó khăn tại hai tỉnh Yên Bái và Sóc Trăng trong chương trình “Hỗ trợ gạo - Trao gửi yêu thương 2024”, để bà con đón một cái Tết đủ đầy đang tới gần.

Mang Tết ấm, đủ đầy đến hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn

Hàng năm, chương trình “Hỗ trợ gạo - Trao gửi yêu thương” được Prudential thực hiện nhằm san sẻ khó khăn, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Là hai huyện nghèo chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) được Prudential và Trung ương Hội Chữ thập đỏ lựa chọn là một trong những “điểm đến” của hành trình năm nay.

Khác với thông lệ, chương trình năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi có sự chung tay của các khách hàng của Prudential. Được triển khai từ tháng 8, các khách hàng là hội viên PRURewards đã đóng góp số điểm thưởng của mình vào Ngân hàng An sinh. Từ tổng số điểm hội viên đóng góp, chương trình sẽ quy đổi ra số lượng gói an sinh tương ứng.

Theo đó, sau 4 tháng triển khai, chương trình đã có 1.525 khách hàng đóng góp tương đương với gần 200 gói an sinh, mỗi gói trị giá 500 ngàn đồng. Thông qua Hội Chữ thập đỏ, Prudential sẽ trao phần đóng góp của khách hàng tới tay bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa phương kể trên vào dịp Tết Nguyên Đán 2024.

Có thể nói, chương trình chính là cầu giúp khách hàng chung tay hành động, lan tỏa thông điệp yêu thương, nhân ái, sẻ chia khó khăn với những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Chương trình “Hỗ trợ gạo – Trao gửi yêu thương” tặng nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn.

Chị Nguyễn Hải Lan (48 tuổi, Hà Nội), một khách hàng tích cực tham gia chương trình, cho biết: “Với hình thức quy đổi điểm PRUrewards, ước mong thiện nguyện của tôi đã thành hiện thực. Chương trình cũng lan tỏa rộng rãi hơn đến các khách hàng khác nhờ sự triển khai và uy tín của Prudential. Qua đó, mọi người đã có thể chung tay mang Tết sum vầy đến cho những hoàn cảnh khó khăn”.

Cảm nhận về ý nghĩa khi tham gia chương trình, chị Ngô Thị Nhung (49 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Với tôi, những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của Prudential là cầu nối giúp những khách hàng như tôi có dịp sẻ chia, giúp đỡ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Mỗi điểm quy đổi tuy nhỏ bé nhưng nếu mọi người cùng chung tay góp sức, thành quả sẽ càng nhiều giúp bà con khó khăn đón Tết trọn vẹn hơn.”

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện, nhân ái

Không chỉ đầu tư cho các dự án phát triển cộng đồng bền vững, Prudential còn mong muốn phát động, khuyến khích sự chung tay, vào cuộc của mỗi cá nhân trong các hoạt động ý nghĩa này. Năm 2023 trở thành một điểm sáng khi mỗi hoạt động trách nhiệm cộng đồng của Prudential đều có sự đóng góp tích cực của khách hàng, lực lượng tư vấn viên, nhân viên của Công ty.

Tới nay, đã có hơn 3.000 khách hàng tham gia đóng góp vào các hoạt động cộng đồng do Prudential khởi xướng qua hình thức đổi điểm PRURewards. Trước đó, năm 2022, hoạt động “Cùng Prudential chung tay - Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh” đã kêu gọi được hơn 1.500 khách hàng tham gia đóng hơn 1.200 phần quà là nón bảo hiểm đạt chuẩn và balo, tập trò chơi An toàn giao thông cho học sinh. Tại lễ khởi động dự án “Đến trường An toàn” tại trường Tiểu học Hà Bầu (Gia Lai) diễn ra vào giữa tháng 11 vừa qua, nhà trường đã tiếp nhận 800 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh từ hoạt động quyên góp này.

Bên cạnh đó, trong đêm nhạc An Concert dành cho khách hàng tại Hà Nội và TP. HCM, từ sáng kiến áp dụng vé điện tử thay cho vé mời giấy, khách hàng đã đồng hành cùng Prudential tiết kiệm 500 triệu đồng để đóng góp cho dự án “Đến trường An toàn”. Số tiền này dùng để cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường Tiểu học Sơn Thành (Quảng Ngãi), tạo điều kiện tốt hơn 600 em học sinh người dân tộc Hre đang theo học tại đây.

Hơn 700 nhân viên, Giám đốc văn phòng Tổng Đại lý và lực lượng tư vấn viên của Prudential đã khoác trên mình chiếc áo đỏ tình nguyện, đóng góp hơn 2.500 giờ trong các hoạt động giảng dạy miễn phí về quản lí tài chính cho trẻ em tiểu học tại làng trẻ em SOS, các lớp học tình thương…; sơn sửa trường Mẫu giáo SOS Gò Vấp, điều phối tham gia giao thông an toàn trong “Chiến dịch 30 Ngày đi bộ an toàn cùng Gumball” và rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác trải dài suốt năm 2023.

Hai tình nguyện viên Prudential trong một sự kiện “Hỗ trợ gạo - Trao gửi yêu thương”.

Ông Trần Thanh Phong – Phó Tổng Giám đốc Marketing của Prudential chia sẻ:

“Prudential trân trọng cảm ơn những đóng góp của quý Khách hàng, các anh chị Giám đốc văn phòng Tổng Đại lý, Tư vấn viên và Nhân viên Công ty cho các dự án phát triển cộng đồng bền vững trong thời gian qua. Những đóng góp đó không chỉ tạo nên thành công của các dự án, mà còn giúp lan tỏa tinh thần “Khi CẦN mình có nhau” mà Prudential muốn gửi gắm tới khách hàng, các đối tác và cộng đồng”.

Chị Phan Thụy Mỹ Khánh (48 tuổi, Bình Dương), cho biết sẽ tiếp tục tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Prudential khởi xướng: “Tôi hy vọng thời gian tới Prudential sẽ có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện để bản thân tôi và các khách hàng khác có cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, vững tin vào một tương lai tươi sáng”.