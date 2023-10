Hộp giấy đựng thức ăn - Xu hướng tiêu dùng xanh thân thiện môi trường

(PR) - Xu hướng tiêu dùng của người dân hiện nay là lựa chọn thực phẩm sạch, có nguồn gốc hữu cơ, thân thiện môi trường. Họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho bữa ăn hàng ngày để đảm bảo chất lượng. Các loại đồ dùng có nguồn gốc tự nhiên, hữu cơ như hộp giấy đựng thức ăn đáp ứng tốt nhu cầu hiện nay.

Hộp giấy đựng thức ăn thay thế nilong đã trở thành xu hướng hiện nay trong nhiều ngành hàng. Sản phẩm vô cùng tiện dụng khi trải nghiệm các món ăn. Hộp giấy đang rất được ưa chuộng và dùng rộng rãi trong ngành thực phẩm. Hộp đựng đồ ăn không những thân thiện với môi trường mà còn mang tính thẩm mỹ cao.

Hộp giấy đựng thức ăn ra đời như một vị "cứu tinh" cho môi trường

Hàng loạt các trang báo mạng, thông tin truyền hình đều đang đề cập đến tình trạng môi trường báo động về rác thải nhựa. Những cảnh báo về rác thải nhựa liên tục nâng cao, quá trình phân hủy nhựa diễn ra vô cùng chậm.

Đứng trước tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa nghiêm trọng thì việc thay thế hộp nhựa hộp xốp bằng hộp giấy được xem là giải pháp tốt nhất hiện nay. Sự ra đời của hộp giấy đựng thức ăn được sự đón nhận tích cực của khách hàng, cho thấy nhận thức bảo vệ môi trường ngày càng tăng cao.

Ứng dụng hộp giấy trong ngành F&B sẽ giảm bớt gánh nặng về rác thải khó phân hủy trên toàn cầu, giảm thiểu áp lực lên hệ sinh thái và môi trường sống.

Ở các điểm kinh doanh quán ăn, nhà hàng đã và đang thực hiện rất tốt việc sử dụng hộp giấy đựng thức ăn. Không những bảo vệ môi trường, an toàn cho sức khỏe người dùng mà hình ảnh thương hiệu cũng được nâng lên tầm cao mới.

Tìm hiểu về sản phẩm hộp giấy đựng thức ăn

1. Thế nào là hộp giấy đựng thức ăn

Là sản phẩm được dùng để thay thế cho những loại hộp nhựa. Hộp giấy đựng thức ăn vô cùng tiện dụng cho những ai có nhu cầu tiện lợi và nhanh gọn. Chúng được dùng cho các đơn vị kinh doanh thực phẩm để đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn vệ sinh. Các sản phẩm hộp giấy nhà RVC có đa dạng mẫu mã và được sự ưa thích của rất nhiều người.

Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, việc có một bữa ăn nhanh trở thành điều vô cùng cần thiết.

2. Những lợi ích hộp giấy đựng đồ ăn mang lại

Hộp giấy đựng đồ ăn thân thiện với môi trường xuất hiện trong thời điểm thị trường đồ ăn nhanh đang lên ngôi. Bằng cách này vừa giúp giảm thiểu sử dụng bao bì nilong độc hại, vừa nhanh chóng tiếp cận và thay đổi nhận thức người dùng.

- Đảm bảo chất lượng đồ ăn

Khác với các loại túi nilong, hộp bằng giấy có khả năng chịu nhiệt tốt hơn, đảm bảo giữ luôn độ thơm ngon của đồ ăn ngay cả khi còn nóng.

Hộp giấy được làm từ bột giấy đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng. Việc đựng thức ăn vào hộp giấy mang cảm giác sang trọng, tạo thiện cảm và ấn tượng trong mắt khách hàng.

- Thân thiện môi trường

Thực phẩm sạch an toàn là điều mà mỗi người hướng đến để chỉ các sản phẩm an toàn cho sức khỏe, thân thiện môi trường. Bên cạnh việc thức ăn được chế biến sạch thì bao bì đựng cũng cần đảm bảo an toàn và không bị tác động bởi nhiệt, dễ dàng phân hủy trong tự nhiên.

Lượng đồ ăn được bán ra ngày càng nhiều nên lượng rác thải ra cũng ngày càng tăng. Hộp giấy dễ dàng phân hủy sẽ giảm gánh nặng cho môi trường sống và hạn chế tác động đến các loài sinh vật khác. Hộp đựng đồ ăn bằng giấy có khả năng tự hủy sinh học, không để lại hậu quả nghiêm trọng và các tác động xấu đến môi trường. Từ đó, giảm được một lượng lớn rác thải khó phân hủy ra môi trường hằng ngày.

- Sự tiện lợi của hộp đựng đồ ăn bằng giấy

Về mặt ngoại hình, sản phẩm được thiết kế khá đơn giản hình hộp chữ nhật với nắp gập liền thân. Hộp có màu kraft nâu đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Bên trong hộp được phủ lớp màng chống thấm, hạn chế tình trạng biến chất khi đựng đồ ăn nóng. Vì vậy, hộp có thể thoải mái đựng đồ ăn mà vẫn an toàn cho sức khỏe. Bề mặt nắp hộp và hai bên hông thiết kế các khóa cài chắn chắn, giúp việc đóng gói và xếp chồng lên nhau một cách tiện lợi.

- Quảng bá thương hiệu

Cùng với sự kết hợp của công nghệ in ấn hiện đại, Hộp giấy có khả năng in tên thương hiệu của quán. Khi đó thương hiệu của bạn sẽ được nhiều người tiêu dùng biết đến rộng rãi hơn bằng phương pháp đơn giản nhất, dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả rất cao.

Mua hộp giấy đựng đồ ăn giá sỉ tại RVC chất lượng, giá tốt

Công ty RVC là đơn vị sản xuất chất lượng, uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì giấy. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như chi phí đầu tư sản xuất hộp giấy đựng đồ ăn. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm hộp giấy đựng đồ ăn nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0975 663 984 để được tư vấn.