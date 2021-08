Hướng dẫn kỹ thuật giặt ghế sofa

(QNO) - Ghế sofa (ghế da và ghế vải) ngày càng được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi do tính đa năng, màu sắc đẹp, thiết kế tốt. Tuy nhiên ghế sofa là đồ nội thất cồng kềnh, khó di chuyển, do vậy khi ghế sofa bị bẩn, sẽ khó khăn để giặt ghế sofa bằng các biện pháp thông thường. HOANMYHYG sẽ hướng dẫn cách giặt ghế sofa vải và vệ sinh ghế sofa da bằng phương pháp giặt khô hiện đại, hiệu quả cao, nhanh chóng, an toàn với mọi chất liệu.

Hướng dẫn chăm sóc ghế sofa

Ghế sofa vải nên được hút bụi thường xuyên, nếu có thể thực hiện mỗi tuần một lần thì các tay vịn, tựa lưng và các khe hở của ghế sofa cũng phải được lưu ý, tất nhiên cũng có thể lau bằng khăn nhung mềm. Khi sử dụng máy hút bụi, không dùng đầu chổi hút to sắc để tránh làm hỏng, rách, nhão lớp sợi vải dệt trên bề mặt.

Cần giặt ghế sofa bằng chất tẩy rửa trung tính (có độ PH = 7) mỗi năm một đến hai lần. Lưu ý trong quá trình giặt, cần phải kiểm tra để bảo đảm không tồn dư hoá chất giặt tẩy trên ghế, nếu không ghế sẽ dễ dàng bám bụi hơn.. Hàng tháng nên xịt dung dịch dưỡng da giúp chống thấm, chống bụi để giữ cho bề mặt ghế được sạch sẽ lâu dài.

Một số ghế sofa có vỏ bọc có thể tháo ra để giặt sạch. Trong số đó, các vỏ gối sofa có tính chất đàn hồi có thể được giặt trong máy giặt tại nhà, và vỏ vải cotton hoặc vải lanh lớn hơn có thể mang đến tiệm giặt là. Khi ủi vỏ bọc sofa cần lưu ý một số loại vải thun dễ bị khô khi không ủi, nếu muốn ủi thì cần xem xét hình thức bên ngoài của vải, nên ủi mặt trong của vỏ bọc sẽ phù hợp hơn. Nếu vỏ bọc là vải cotton, thì nên để khô tự nhiên chứ không nên là ủi bằng hơi nóng. Tốt nhất, bạn nên gọi dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng để họ có thể giặt ghế sofa cho bạn một cách hoàn hảo và an toàn.

Giặt ghế sofa vải

Thiết bị dụng cụ hoá chất giặt ghế sofa : Chất tẩy vết bẩn đa năng, bình xịt tạo bọt, máy hút bụi, máy giặt ghế sofa cầm tay, máy giặt ghế sofa hơi nước nóng, máy sấy hồng ngoại, máy thổi gió công nghiệp.

Các bước làm sạch ghế sofa:

* Vệ sinh sạch sẽ ghế sofa, làm sạch mọi góc ngách trên ghế bằng máy hút bụi.

* Cho chất tẩy rửa tạo bọt cao vào bình xịt tạo bọt.

* Giặt một khu vực nhỏ ở nơi khuất, khó nhìn thấy để kiểm tra xem vải sofa có bị phai màu không.

* Tẩy các điểm bẩn bằng hoá chất giặt tẩy chuyên dụng,

* Dùng máy giặt hơi nước nóng để giặt toàn bộ ghế.

* Dùng máy hút nước để hút sạch nước dơ và các chất bẩn bên trong ghế ra bên ngoài.

* Bật điều hòa không khí, dùng máy thổi gió công nghiệp hoặc mở cửa sổ để làm khô ghế sofa đã làm sạch.

Đặc biệt lưu ý: Việc giặt ghế sofa vải và vệ sinh ghế sofa da khác nhau ở dụng cụ vệ sinh và phương pháp vệ sinh, không thể áp đặt các phương pháp vệ sinh ghế sofa da cho việc vệ sinh ghế sofa vải. Trong quá trình vệ sinh sofa vải, những điểm ố bẩn nặng có thể được xử lý sơ bộ trước, sau đó giặt lại toàn bộ, giặt lại sofa lại đối với những khu vực bị ố bẩn nặng.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ giặt ghế sofa chuyên nghiệp

Các công ty vệ sinh công nghiệp có đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý các sự cố trong quá trình giặt ghế sofa như các vết ố, bẩn cứng đầu, các vết sờn rách và phục hồi lại bề mặt ghế trong tình trạng hoàn hảo nhất. Ngoài ra, dịch vụ giặt ghế sofa công nghiệp còn có hệ thống máy móc, dụng cụ phục vụ việc giặt ghế chuyên nghiệp, các loại hoá chất giặt tẩy chuyên dụng không thể tìm thấy ngoài thị trường. Do đó, giao việc giặt ghế sofa tại Đà Nẵng cho các công ty vệ sinh chuyên nghiệp là giải pháp hiệu quả và an toàn nhất hiện nay.

