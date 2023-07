In Hương Giang - Công ty in decal chuyên nghiệp, giá tốt

(PR) - Decal là vật liệu quảng cáo quen thuộc với khách hàng in ấn, doanh nghiệp hay những đơn vị tổ chức sự kiện. Với nhu cầu sử dụng ngày càng cao nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ in decal ra đời. Vậy đâu là địa chỉ uy tín có tâm, có tầm để hợp tác? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau để có câu trả lời nhé!

In decal là gì?

In decal là hình thức sử dụng mực để in lên tấm decal hay còn gọi là nhãn tự dính. Loại nhãn này có khả năng tự dính khi tiếp xúc với bề mặt sản phẩm. In decal có tác dụng để làm các tem, nhãn hiệu dán lên vật dụng tại cửa hàng hoặc các tem nhãn dán xe máy, logo, sticker… Bề mặt decal được in các thông tin, hình ảnh quảng cáo, logo… để khách hàng nhận diện và tìm hiểu.

Nhu cầu in decal hiện nay ngày càng đa dạng vì thế hầu hết các cơ sở in ấn, quảng cáo đều đầu tư máy in decal chất lượng tốt.

Đâu là địa chỉ in decal chất lượng, giá rẻ?

Để có được mẫu in decal chất lượng, thể hiện được hết các thông điệp, thông tin cần truyền tải việc lựa chọn đơn vị hợp tác là rất quan trọng. Một trong những đơn vị được đánh giá cao trong ngành in decal được khách hàng hài lòng đó chính là In Hương Giang.

In Hương Giang đã có nhiều năm hoạt động trên thị trường. Danh tiếng của đơn vị đã được khẳng định trong lòng của nhiều khách hàng, đối tác lớn. Với giải pháp “All In one” thương mại hóa trong ngành in ấn và thi công hàng đầu Việt Nam, In Hương Giang đã từng bước chinh phục khách hàng. Trở thành địa chỉ hàng đầu in decal Hà Nội, TP. HCM.

Hiện tại đơn vị đã xây dựng được hệ thống 3 chi nhánh đáp ứng kịp thời được nhu cầu in đa dạng của khách hàng cụ thể:

● In decal lấy ngay.

● In decal giá rẻ.

● In decal mọi số lượng.

● In decal trên mọi chất liệu.

● In ấn và thi công lắp đặt tận nơi.

Công nghệ in decal tại In Hương Giang

Để đảm bảo chất lượng in decal được tốt nhất, In Hương Giang luôn chú trọng đầu tư các trang thiết bị, máy móc hàng đầu trong in ấn. Với mỗi mục đích khác nhau và nhu cầu sử dụng khác nhau, đơn vị sẽ tư vấn cho khách hàng công nghệ tin phù hợp.

In nhanh: Phương pháp in màu với số lượng bản in sẽ được thực hiện theo yêu cầu khách hàng. Sử dụng công nghệ này, khách hàng có thể nhận được sản phẩm trong thời gian ngắn.

In offset: Kỹ thuật in hoạt động dựa trên có chế lực ép để có thể dính mực lên giấy. Kỹ thuật này được ứng dụng khá nhiều hiện nay và cho ra chất lượng in ấn tốt nhất.

In kỹ thuật số: Đây là phương pháp in hiện đại, thông minh hoạt động dựa trên nền tảng kỹ thuật số. Công nghệ in này có ưu điểm là chất lượng cao và in nhanh chóng không phải chờ đợi lâu nhờ tính tự động hóa.

Hiện tại, In Hương Giang sở hữu những chất liệu in đa dạng: decal sữa, decal giấy, decal trong suốt, decal lưới, decal kraft, decal xi bạc, decal xi vàng, decal 7 màu, decal 3M…

Với sự phong phú các chất liệu cùng kỹ thuật in decal hiện đại bậc nhất, In Hương Giang tự tin có thể đáp ứng được các yêu cầu khó và làm hài lòng khách hàng.

Cam kết của In Hương Giang khi đối với khách hàng

Với hơn 800M+ bản in được thực hiện và hơn 1400+ khách hàng sử dụng dịch vụ, In Hương Giang luôn quyết tâm mang đến những lợi ích cho khách hàng. Công ty cam kết:

● In nhanh chóng, đảm bảo tiến độ trong hợp đồng.

● Báo giá cạnh tranh cùng nhiều chiết khấu, ưu đãi hấp dẫn.

● Chất lượng in được đảm bảo, nếu có sai sót hay không hài lòng sẽ được đổi trả và bảo hành.

● Tư vấn tận tình, hỗ trợ tận tâm mọi yêu cầu.

● Hỗ trợ thiết kế đảm bảo đẹp, cập nhật xu hướng mới.

● Giao hàng và vận chuyển đến tận nơi theo yêu cầu.

Lựa chọn in decal tại In Hương Giang có nghĩa là bạn đang lựa chọn sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng. Trăm nghe không bằng một lần trải nghiệm, hãy đến với In Hương Giang để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất bạn nhé!

Thông tin liên hệ:

CN1: 191 Dương Văn Dương, Quận Tân Phú, TP. HCM.

CN2: I2 Imperia Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Hà Nội.

CN3: Số 36 Ngõ 190 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0971.19.4040 (Phone/Zalo)

Email: inhuonggiangvn@gmail.com

Website: www.inhuonggiang.vn