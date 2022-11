In name card lấy liền - Chi phí không phát sinh

(PR) - Bài viết này sẽ giúp ích được cho quý khách hàng nào có nhu cầu tìm dịch vụ in name card lấy liền mà giá thành lại tốt, có nhiều ưu đãi đi kèm. Xem nay đừng bỏ lỡ.

Có phải bạn đang gặp những vấn đề sau:

● Bạn đang cần gấp 1 hộp name card để gặp gỡ đối tác trong đầu giờ chiều hôm nay?

● Bạn đang thắc mắc về giá in name card gấp là bao nhiêu?

● Bạn đã tìm được 2 đơn vị nhưng lại phân vân không biết nên lựa chọn cái tên nào?

● In ấn Kiến An Phát sẽ giúp bạn giải quyết điều đó, 1 trong những đơn vị có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh về lĩnh vực chuyên nhận in nhanh kỹ thuật số lấy ngay đáp ứng các nhu cầu cần in gấp, in số lượng ít.

● Với hệ thống máy in nhập khẩu quốc tế, với số lượng, công suất lớn có thể giải quyết được mọi đơn hàng trong thời gian ngắn. Đặc biệt hỗ trợ giao sản phẩm đến tận nơi cho khách hàng mà không phát sinh bất kì chi phí nào.

Những điểm cần lưu ý khi in name card lấy liền

Để có thể tiến hành in name card lấy liền quý khách hàng cần có những lưu ý sau để việc in name card được diễn ra nhanh nhất, sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

● Quý khách hàng cần có file thiết kế đã chốt và gửi cho Kiến An Phát dưới các định dạng sau: Ai, Photoshop, pdf, jpeg.

● Hệ màu quy chuẩn là 4 màu cmyk, độ phân giải của ảnh là 300 px, file in phải tràn lề khoảng 5mm để không bị cắt lẹm chữ.

● Kiến An Phát cam kết in chuẩn màu so với bản thiết kế đến 99,99%

● Chất lượng name card in lấy ngay nhưng vẫn đảm bảo về mặt màu sắc, độ nét…

Những ưu đãi khi in name card lấy liền lại dịch vụ in ấn Kiến An Phát

● Phương thức đặt hàng nhanh chóng tiện lợi.

● Quý khách hàng được nhận % chiết khấu khi đặt các đơn hàng lớn có giá trị.

● Đội ngũ tư vấn tận tình, miễn phí.

● Thiết kế name card theo yêu cầu, và đúng quy định pháp luật.

● Trang thiết bị cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại nhất trong ngành in.

● Giao hàng miễn phí tận nơi khu vực TP. Hồ Chí Minh.

● Hỗ trợ gửi hàng cho quý khách hàng tỉnh.

Đặc biệt: Có in số lượng ít lấy gấp, cần ngay mọi mặt hàng, mà vẫn thiết kế và tư vấn miễn phí.

Các bước đặt in name card lấy liền

Liên hệ ngay qua 2 hình thức dưới đây:

Hotline: (028)6681.1196

Tư vấn Zalo: 0776.181014 – 0906.716196 – 0909.706196

● Công ty TNHH KIẾN AN PHÁT

● Website: https://kienanphat.net/

● MST: 0312977111

● Address: 46/10/58 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

● Email: kienanphatplus@gmail.com