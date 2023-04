KCB - Kensington College of Business tuyển sinh tháng 3 tại Việt Nam

(PR) - Kensington College of Business (KCB) là một trường Cao Đẳng tư thục tại London, Vương quốc Anh. Trường cung cấp các chương trình đào tạo và chứng chỉ liên quan đến kinh doanh, tài chính, quản lý, marketing và các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp. KCB được thành lập vào năm 1981 và được cấp chứng nhận bởi Hiệp hội Các trường Đại học và Cao đẳng của Vương quốc Anh (Association of Universities and Colleges of the United Kingdom).

Để đáp ứng nhu cầu cũng như muốn tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế tiếp cận với nền giáo dục phát triển hơn, KCB Brunei ra đời. Nếu bạn đang rất muốn đi du học nhưng vẫn ngại vì học phí của các trường quá cao, thì KCB Brunei có thể là một lựa chọn tốt cho bạn khi học phí KCB Brunei chỉ từ 300 triệu VNĐ. Cung cấp các chương trình đào tạo liên quan đến kinh doanh và quản lý bao gồm: AIRLINE HOSPITALITY BUSINESS, SPORTS & LEISURE MANAGEMENT, BUSINESS MANAGEMENT.

Dưới đây là một số lý do tại sao nên du học tại trường KCB ở Brunei:

1. Chất lượng giáo dục chuẩn Anh Quốc: Trường KCB có một chương trình giáo dục đa dạng và chất lượng của Anh Quốc, bao gồm các chương trình đào tạo liên quan đến kinh doanh, quản lý, tài chính, tiếng Anh và các lĩnh vực khác.

2. Giáo viên có kinh nghiệm: Giáo viên tại KCB là những chuyên gia trong ngành kinh doanh và giáo dục, có kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong các tổ chức lớn trên toàn thế giới.

3. Cơ sở vật chất hiện đại: Trường có cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm các phòng học, phòng thực hành, thư viện và phòng máy tính được trang bị đầy đủ.

4. Môi trường học tập quốc tế: Tại KCB, bạn sẽ học tập trong một môi trường quốc tế, giao tiếp với các sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau và được trang bị các kỹ năng cần thiết để làm việc trong một môi trường toàn cầu.

5. Cơ hội việc làm: KCB tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Trường có mối quan hệ tốt với các công ty và tổ chức tại Brunei và khu vực lân cận, giúp sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp của mình.

6. Chi phí hợp lý: Chi phí du học tại KCB ở Brunei so với các trường đại học ở các quốc gia phát triển khác là rất hợp lý, chỉ từ 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho sinh viên có thể tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt.

7. Có cơ hội chuyển tiếp lên các trường Đại học: KCB có hệ thống mạng lưới liên kết với các trường đại học Anh quốc danh tiếng như : Coventry University, University College Birmingham, Swiss Hotel Management School, University of Chester, University of Essex, Northumbria University. Sinh viên sau khi hoàn thành xong chương trình học của KCB sẽ được chuyển tiếp lên học ở các trường trên.

Chương trình tuyển sinh Tháng 3 này của KCB tại Việt Nam được ủy quyền trực tiếp cho DU HỌC HOMEPLUS - đơn vị duy nhất đại diện cho KCB tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại HomePlus

Hotline: +84 975 384 442

Địa chỉ: 164 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Fanpage: Du học HomePlus

Email: Duhochomeplus@gmail.com