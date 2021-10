Kế Toán An An - dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại TP. Hồ Chí Minh

(PR) - Trên thị trường hiện nay có đa dạng các công ty cung cấp loại hình dịch vụ kế toán. Kế Toán An An được biết đến là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán hàng đầu tại TP.HCM. Để biết thêm thông tin về Kế toán An An cùng theo dõi tổng quan những thông tin sau đây.

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ kế toán uy tín tại Kế toán An An?

Dịch vụ kế toán được xem là giải pháp tối ưu cho những công ty muốn tiết kiệm tối đa chi phí thuê nhân viên và đầu tư phần mềm kế toán. Khách hàng tìm đến Kế toán An An để giải quyết những vấn đề này.

Nhất là trong thời đại 4.0 như hiện nay thì dịch vụ này đang trở nên được ưa chuộng hơn. Đơn vị có 10 năm kinh nghiệm được thực hiện bởi các chuyên gia đầu ngành mới một số ưu điểm nổi bật:

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Công ty TNHH Kế toán An An cam kết giúp các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tiết kiệm thời gian và chi phí hợp lý tối đa. Không phát sinh chi phí liên quan đến kế toán nội bộ: bàn ghế, máy in, máy vi tính, văn phòng phẩm, chi phí đi lại…

Mức giá hợp lý chỉ từ: 500.000 đồng/tháng. Đồng thời báo cáo chính xác, kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu. Cập nhật về luật và chế độ kế toán hiện hành đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp

Sự tin tưởng và uy tín trong nghiệp vụ kế toán là tiêu chí làm việc hàng đầu của đơn vị. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm phát triển kinh doanh bởi đã có chúng tôi làm hậu thuẫn chuyên nghiệp.

Đội ngũ kế toán viên luôn sẵn sàng hỗ trợ và đáp ứng khách hàng theo cách tốt nhất có thể. Họ là những người nắm bắt đặc điểm những thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến thuế. Điều này có lợi cho việc đảm bảo sổ sách của khách hàng luôn sạch sẽ và hợp pháp.

Nhiệm vụ của Kế toán An An bao gồm những gì?

Một số nhiệm vụ quan trọng cụ thể của đơn vị cần làm trong quá trình thực hiện kế toán cho doanh nghiệp:

1. Tiến hành tư vấn để doanh nghiệp, khách hàng nắm rõ quy định về kế toán, thuế

2. Lưu trữ các hồ sơ kế toán đúng cách và đảm bảo bảo mật tuyệt đối

3. Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ và tiến hành phân loại

4. Cân đối thuế GTGT đầu vào và đầu ra cho các doanh nghiệp, khách hàng

5. Khai báo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân và báo cáo khai báo tạm tính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và sử dụng hóa đơn

6. Nộp các loại báo cáo thuế, tờ khai lên các Cơ quan Thuế quản lý

7. Hoàn thiện chứng từ, lập sổ sách kế toán

8. Lập báo cáo tài chính cuối năm

9. Khi có công văn yêu cầu từ Cơ quan Thuế quản lý thì tiến hành giải trình, quyết toán Thuế nhanh chóng.

Quy trình dịch vụ kế toán minh bạch - nhanh gọn tại Kế toán An An

Kế toán An An có thể đáp ứng yêu cầu sổ sách đối với các nhóm đối tượng ngành khác nhau như: nhóm ngành thương mại, ngành tư vấn dịch vụ, thi công xây dựng - trang trí nội thất.

Đồng thời cung cấp đa dạng dịch vụ kế toán dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ làm sổ sách kế toán, dịch vụ báo cáo tài chính. Công ty An An sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp cùng quy trình thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ và rõ ràng:

Bước 1: Nhân viên tư vấn và thu thập thông tin từ khách hàng qua điện thoại và đặt lịch để khảo sát

Bước 2: Chuyên viên kế toán sẽ tiến hành khảo sát hồ sơ, tập hợp các chứng từ chi tiết

Bước 3: Đơn vị gửi danh mục công việc chi tiết và báo giá cho khách hàng

Bước 4: Tiến hành ký hợp đồng và thực hiện dịch vụ theo quy trình kế toán chuẩn mực.

Với quy trình thực hiện chuyên nghiệp như trên, An An xứng đáng là sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp thời đại mới.

Cam kết của Kế toán An An đối với đối tác khách hàng

Kế toán An An cam kết luôn sáng tạo trong sản phẩm và tinh thần trách nhiệm đối với khách hàng. Bảo mật thông tin khách hàng là điều kiện tiên quyết tạo nên uy tín lâu dài của đơn vị. An An sẽ chịu trách nhiệm thực hiện một cách chuẩn xác các công việc của kế toán theo đúng quy định hiện hành.

Đơn vị cũng sẽ kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về kế toán thuế mà doanh nghiệp mắc phải. Ưu điểm lớn của An An là đơn vị sẽ đến trực tiếp địa chỉ khách hàng để nhận và bàn giao hóa đơn, chứng từ vào ngày 5 hàng tháng.

