Khách hàng nói gì về dịch vụ tại tổ hợp y tế Mediplus

(PR) - Tổ hợp Y tế MEDIPLUS ra đời với phương châm mang đến trải nghiệm khách hàng đi khám bệnh như đi nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao. Nhưng thực tế thì khách hàng đã nói gì về dịch vụ tại đây, liệu chi phí bỏ ra có xứng đáng với những gì nhận lại không?

Tiên phong dẫn đầu mô hình y tế mới

Vòng tay định danh điện tử được MEDIPLUS ứng dụng triển khai thành công.

MEDIPLUS xây dựng mô hình tổ hợp y tế kiểu mới, là nơi kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước vào trong quá trình khám và chữa bệnh. Đồng thời còn là cơ sở y tế tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 được bộ công nghệ và truyền thông, Bộ Y tế công bố triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng giấy tờ trong quá trình khám chữa bệnh. Điều này giúp khách hàng thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Tại đây, hội tụ các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tại các bệnh viện tuyến Trung Ương không chỉ thăm, khám chữa bệnh cho khách hàng mà còn cùng nhau nghiên cứu các kỹ thuật mới, tiên tiến giúp quá trình điều trị đạt hiệu quả cao.

Sức chứa 500 khách mỗi ngày

Khách hàng thăm khám tại MEDIPLUS.

Tổ hợp Y tế MEDIPLUS có tổng diện tích lên đến 3000 m2 nằm trên cùng một mặt sàn nên có thể tiếp đến 500 khách mỗi ngày. Đặc biệt, đây cũng là lựa chọn của hơn 300 doanh nghiệp giúp bảo vệ sức khỏe định kỳ của cán bộ, công nhân viên. Mỗi ngày tại website của MEDIPLUS có hàng triệu lượt truy cập, cho thấy sự quan tâm rất lớn của khách hàng dành cho cơ sở y tế này.

Trải nghiệm khách hàng đáng trân quý

Đoàn khám F88 tại Tổ hợp Y tế MEDIPLUS.

Anh T.V.N - Giám đốc doanh nghiệp tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu rất nhiều chỗ khám sức khỏe tổng quát và quyết định chọn MEDIPLUS. Theo cá nhân tôi và các nhân viên của tôi đều chung nhận định rằng ở đây dịch vụ khám rất tốt, kỹ càng, tận tình, không gian xanh rộng rãi đẹp, sạch sẽ lắm”.

Chị N.T.N từng đi nội soi tiêu hóa tại MEDIPLUS chia sẻ: “Lúc đầu tôi cũng lo lắng lắm vì tham khảo trên mạng thấy mọi người bảo đi nội soi khó chịu lắm nhưng khi đi khám tại MEDIPLUS do trực tiếp bác sĩ tại Bạch Mai nội soi tôi thấy khá nhẹ nhàng, không có khó chịu. Bác sĩ thì tư vấn tận tình, dặn dò kỹ lắm không như một số cơ sở y tế tôi từng khám. Mặc dù chi phí nội soi ở đây có nhỉnh hơn so với các chỗ khác nhưng tôi thấy so với những gì tôi nhận được thì hoàn toàn xứng đáng”.

Anh V.V.L là khách hàng đã từng đến khám sức khỏe định kỳ tại MEDIPLUS chia sẻ: “ Trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ tại MEDIPLUS, các bác sĩ đã phát hiện ra bất thường. Sau đó tôi đã được được bác sĩ chỉ định thực hiện các kiểm tra chuyên sâu thì phát hiện bị xơ vữa động mạch gây tắc hẹp nhiều điểm động mạch cảnh. MEDIPLUS đã kết nối với bệnh viện bên Singapore để tôi thực hiện can thiệp đặt stent tại bên phải động mạch vành giúp tôi thoát khỏi cửa tử. Cảm ơn MEDIPLUS”.

Ngoài những dịch vụ khám chữa bệnh tốt, MEDIPLUS còn luôn chú trọng đến sự tận tâm, ân cần đối với mọi khách hàng. Khi khách hàng đến đây, lúc nào cũng có trợ lý y tế đồng hành giúp tiết kiệm thời gian khám bệnh.

Không những thế, MEDIPLUS có đầy đủ các chuyên khoa riêng biệt, không ồn ào, tạo sự riêng tư và thoải mái cho khách hàng. Các gói khám từ cơ bản đến chuyên sâu được MEDIPLUS thiết kế riêng tùy vào nhu cầu của mỗi khách hàng giúp tối ưu được tối đa chi phí.

Đó là tất cả lý do tại sao MEDIPLUS ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn nhiều đến vậy. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại gọi ngay qua số hotline của MEDIPLUS để được tư vấn MIỄN PHÍ.