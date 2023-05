Khám phá các địa điểm du lịch Quy Nhơn hấp dẫn không nên bỏ qua

(PR) - Quy Nhơn là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn tại Việt Nam với bãi biển tuyệt đẹp, những ngôi chùa cổ kính bắt mắt. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến thành phố này, đừng bỏ lỡ các địa điểm du lịch Quy Nhơn hấp dẫn dưới đây để có một chuyến đi đáng nhớ.

Địa điểm du lịch Hot tại Quy Nhơn

Trước khi đặt vé máy bay đi Quy Nhơn, mọi người có thể tham khảo các địa điểm du lịch hấp dẫn và đã gây thương nhớ trong lòng các du khách có thể kể đến:

Mũi Điện - Mũi Đại Lãnh

Mũi Điện - nơi được cho là địa điểm đầu tiên ở Việt Nam có thể quan sát thời điểm mặt trời mọc cùng cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp từ hải đăng Mũi Đại Lãnh. Ở đó, những khối đá tự nhiên được xếp chồng lên nhau tạo nên một bức tranh độc đáo trên nền trời xanh trong veo. Từ đây, bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp dịu dàng của Xứ Nẫu.

Tháp Chăm Bình Định

Một trong những hoạt động thú vị khi du lịch miền Trung là khám phá những di sản văn hóa của vương quốc Chăm Pa cổ đại. Quy Nhơn - Bình Định là một trong những trung tâm lớn nhất của Vương quốc Chăm Pa, với nhiều công trình kiến ​​trúc và di tích lịch sử còn tồn tại đến ngày nay. Tháp Chăm, Tháp Bánh Ít, Tháp Dương Long,... đưa bạn trở về thời kỳ hưng thịnh nhất của vương quốc xưa, bạn có thể nghe những câu chuyện huyền bí về lịch sử của người Chăm tại miền Tây Sơn hào kiệt.

Bãi Môn

Nhìn từ trên cao, Bãi Môn uốn lượn như vầng trăng khuyết trắng đục, tạo nên sự tương phản nổi bật giữa một bên là núi đồi xanh thẳm, một bên là biển cả bao la. Bãi biển hoang sơ này chỉ dài khoảng 400m nhưng được rất nhiều du khách yêu thích bởi không gian yên tĩnh và trong lành. Du khách có thể tắm biển, tản bộ, khám phá làng chài hay đơn giản là tận hưởng âm thanh êm dịu của biển xanh để xua đi những muộn phiền. Mỗi góc của Bãi Môn đều mang đến một bối cảnh điện ảnh phong phú và sâu sắc, vì vậy, đừng ngần ngại lấy máy ảnh ra và ghi lại những khoảnh khắc ngoạn mục đó.

Cửa Biển Quy Nhơn

Khu du lịch Cửa Biển - Seagate Park Quy Nhơn được thiết kế như một công viên giải trí ngoài trời với hàng loạt hoạt động thể thao phù hợp cho cả gia đình. Không gian ở đây vô cùng thoáng đãng, thoải mái, được bao quanh bởi núi, rừng, biển. Du khách có thể đến đây vui chơi, nghỉ ngơi, thậm chí cắm trại qua đêm. Với phương châm “Trẻ vui, trẻ khỏe, phụng dưỡng ông bà cha mẹ, gia đình hòa thuận hạnh phúc”, Seagate Park Quy Nhơn thực sự là điểm nhấn ấn tượng, gắn kết các gia đình và cộng đồng.

Kỳ Co

Bãi biển Kỳ Co thuộc xã đảo Nhơn Lý mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, nguyên sơ phần lớn vẫn chưa được khai thác du lịch. Bãi biển nổi bật với một bãi cát vàng trải dài ôm lấy biển xanh với những mỏm đá gồ ghề nhô ra mặt nước. Bãi biển rộng và sóng lặng thích hợp cho mọi người trải nghiệm bơi lội an toàn. Khí hậu ở đây luôn trong lành, mát mẻ, người dân địa phương thân thiện, hiếu khách. Kỳ Co thực sự là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một trải nghiệm biển khó quên tại Quy Nhơn.

