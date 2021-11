Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Quận 7 - căn hộ cao cấp dành cho doanh nhân

(PR) - Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tìm được một căn hộ là một việc vô cùng dễ dàng, bởi hệ thống cơ sở hạ tầng đã và đang được phát triển hàng ngày hàng giờ, trải dài rộng khắp ở các quận huyện trên địa bàn. Tuy nhiên, khu căn hộ cao cấp và hiện đại bậc nhất mà các doanh nhân thường chọn đó chính là Khu đô thị Phú Mỹ Hưng tọa lạc tại Quận 7.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Quận 7 có đặc điểm gì khác biệt?

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là nơi tập trung đông đúc dân cư có thu nhập cao và là nơi mà được thành phố công nhận là “ Khu đô thị kiểu mẫu”. Đây được xem là khu tam giác để phát triển kinh tế trọng điểm miền Nam bao gồm TP. HCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu.

Có rất nhiều tập đoàn trong và ngoài nước lựa chọn đây là nơi để xây dựng thương hiệu của mình như Unilever, Manulife, Vinamilk, Petrovietnam,...

Để đáp ứng được nhu cuộc sống cũng như sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, Phú Mỹ Hưng đang quy hoạch tổng thể và cũng có thể xem đây là trung tâm Sài Gòn thứ hai. Không chỉ mang lại đời sống nhiều tiện ích cho cư dân nơi đây, Phú Mỹ Hưng còn phát triển thêm nhiều tiện ích như rạp chiếu phim, văn phòng cho thuê, các trung tâm thương mại lớn.

Những căn hộ cao cấp dành cho doanh nhân ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Mỗi căn hộ được xây trong khu đô thị đều mang một nét gì đó khá giống với kiến trúc của Châu Âu. Nếu bạn là người sài gòn chắc chắn bạn đã từng nghe qua các công trình nổi tiếng tại đây như Hồ Bán Nguyệt, kênh nhân tạo mà nhiều người vẫn thường tới tham quan và vui chơi.

Với sự phát triển không ngừng nghỉ, khu đô thị Phú Mỹ Hưng Quận 7 đã cho ra đời những khu chung đến thời điểm hiện tại khoảng 5 cụm đô thị, lần lượt đó là:

Sakura Park - Midtown - Một tuyệt tác vượt thời gian

Sakura Park tạo nên điểm nổi bật của trung tâm phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown. Khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown với được thiết kế và xây dựng mang kiến trúc hiện đại, sang trọng. Kết hợp cùng với các dịch vụ ẩm thực, mua sắm… phong phú ngay tại tầng trệt.

Sakura Park được xây dựng và thiết kế gồm 3 khu:

* Khu quảng trường chính

* Khu sân chơi trẻ em

* Khu thể thao

Sakura Park sẽ là vị trí tuyệt vời dành cho người thưởng lãm có thể chiêm ngưỡng khung cảnh dòng sông thơ mộng và sắc màu sinh động của hoa lá, cỏ cây. Có thể khẳng định Sakura Park là biểu tượng chủ đạo tạo nên sự khác biệt và độc đáo.

Hưng Phúc - Hưng Phúc Premier

Hưng Phúc Premier tọa lạc tại khu Nam Viên với cảnh quan là khu biệt thự được thiết kế theo kiến trúc bán cổ điển sang trọng. Nơi đây được bao bọc trong không gian sống xanh, yên tĩnh giữa lòng phố thị hiện đại.

Dự án Hưng Phúc Premier nội thất sang trọng và hiện đại cùng đa dạng sự lựa chọn với căn hộ hai hoặc ba phòng ngủ, căn hộ penthouse đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình. Từng căn hộ trong dự án Hưng Phúc Premier đều được chăm chút tỉ mỉ, sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh tế và tiện nghi, tối ưu hóa công năng sử dụng trong từng không gian.

Nam Phúc - Le Jadin

Sở hữu vị trí đắt giá, Dự án căn hộ Nam Phúc – Le Jardin được thiết kế với phong cách bán cổ điển lấy ý tưởng từ vườn thơ mộng trong thành phố Le Jardin. Với thiết kế mật độ xây dựng thấp nhất cùng mật độ cây xanh cao nhất mang đến không gian sống xanh nhưng không kém phần hiện đại và sang trọng.

Tại đây cư dân từ căn hộ có thể trải nghiệm những tiện ích bao gồm hồ bơi, phòng gym, sân chơi cho trẻ em giúp nâng cao sức khỏe và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Green Valley - Scenic Valley - Happy Valley - Thung lũng xanh trong lòng đô thị

Dự án căn hộ là sự lựa chọn tốt để những người có thu nhập ổn định với diện tích dễ chọn, giá bán dễ mua. Dự án căn hộ vô cùng phù hợp dành cho doanh nhân hay giới văn phòng, công viên chức đều có thể mua được.

Dự án là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa Việt với kiến trúc Singapore . Là nơi sống lý tưởng mang đến cho cư dân không gian sống xanh cùng cảnh quan tiện ích giữa lòng đô thị hiện đại.

Urban Hill - Nghệ thuật của kiến trúc Đức

Dự án căn hộ Urban Hill nổi bật với nghệ thuật kiến trúc Đức hiện đại. Dự án tọa lạc nơi vị trí đắc địa với điều kiện giao thông vô cùng thuận tiện, dễ dàng di chuyển.

Bạn sẽ được tận hưởng chuỗi tiện ích dịch vụ với trung tâm thương mại rộng 4700m2 ngay tòa nhà cùng công viên Wonderland 5 ha đối diện chỉ trong khoảng cách đi bộ. Quá tiện ích và hấp dẫn để sở hữu cho mình cuộc sống cao cấp và sang trọng.

Hãy tìm hiểu căn hộ cho thuê tại Phú Mỹ Hưng quận 7

Làm sao để tìm được một căn hộ cao cấp nhất dành cho giới doanh nhân?

