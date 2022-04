(PR) - Hội An là một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đến với phố cổ thương du khách sẽ đi trong nhiều ngày để có nhiều trải nghiệm nhất. Nhưng nếu chỉ có một ngày tại Hội An thì bạn sẽ đi đâu, làm gì, ăn và nghỉ ở đâu? Cùng tham khảo kinh nghiệm du lịch Hội An 1 ngày cho nhóm từ Halo Travel dưới đây để có chuyến đi trọn vẹn nhất nhé!

Ảnh: Ngân Bella.

Kinh nghiệm du lịch Hội An 1 ngày từ Halo Travel

Sáng: Thưởng thức đặc sản - Dạo phố cổ.

Ăn sáng tại Hội An.

Một ngày ở Hội An bạn hãy dậy thật sớm nhé, vừa để tận hưởng bầu không khí trong lành và bình yên của phố cổ, vừa có thể rảo bước muôn nơi mà chẳng sợ đông đúc, chen lấn. Bạn có thể nạp năng lượng cho một ngày mới bằng bánh mì Hội An hoặc mì Quảng.

Ảnh:@centralvietnamguide.

Dạo phố cổ

Bên trong phố cổ có rất nhiều tọa độ thú vị để bạn có thể tham quan và check in, tìm hiểu về văn hoá cũng như kiến trúc của người xưa. Hãy theo chân Halo Travel dạo quanh địa điểm hấp dẫn bên trong phố cổ nhé!

Hội quán Quảng Đông.

Hội quán Triều Châu.

Nhà cổ Phùng Hưng.

Nhà cổ Tân Ký.

Chùa Cầu Hội An.

Chợ Hội An.

Ảnh:@huyendoan2103.

Chiều: Ăn trưa - Cafe chiều - Biển An Bàng

Ăn trưa tại phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An có rất nhiều địa điểm bán các đặc sản, món ăn hấp dẫn để phục vụ khách du lịch. Với kinh nghiệm của mình, Halo Travel gợi ý đến bạn một số những địa điểm sau:

Cao lầu Trung Bắc: 87 Trần Phú, Tp Hội An.

Thanh Cao lầu: 26 Thái Phiên, Tp Hội An.

Cơm gà Bà Buội - 22 Phan Chu Trinh, Minh An, Tp Hội An.

Cơm gà Ty - 23 Phan Chu Trinh, Tp Hội An.

Hoành thánh Vạn Lộc - 27 Trần Phú, Hội An.

Cafe chiều tại Hội An

Quán Cocobox Hội An: Một không gian vintage cho bạn ngồi thảnh thơi ngắm nhìn nhịp sống của Hội An: Địa chỉ: 94 Lê Lợi, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam

Mót Hội An: Loại nước uống làm mưa làm gió trên nhiều diễn đàn. Nước mót được làm từ thảo mộc giúp thanh lọc cơ thể, được trang trí với hoa sen đậm chất Việt. Địa chỉ tại: 150 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam.

Biển An Bàng

Biển An Bàng chỉ cách thành phố Hội An 6km, sau khi trà chiều bạn có thể dành thời gian ra đây để hít thở chút khí trời cũng như thay đổi không gian và trải nghiệm. Biển ở đây đẹp một cách hoang sơ, nước trong xanh và không có quá nhiều khách du lịch nên bạn có thể thoải mái tắm, check in hay tổ chức các hoạt động ngoài trời tại đây. Đặc biệt là hãy chờ để ngắm hoàng hôn buông trên An Bàng nhé!

Chọn villa cho nhóm tại Hội An

Để phục vụ cho chuyến đi của mình, với một nhóm bạn từ 4 - 6 người hoặc hơn villa là lựa chọn hoàn hảo để bạn nghỉ ngơi và khám phá Hội An. Bạn nên chọn những villa Hội An có kiểu thiết kế mở, mang phong cách phố cổ để tạo được cảm giác mới lạ hơn so với các địa điểm khác. Mức giá cho mỗi người là khoảng 300.000 - 500.000 VND/đêm/người là hợp lý nhất. Ở đây, Halo Travel sẽ gợi ý bạn top những villa tốt và giá cả phải chăng gần phố cổ nhất:

Hoi An Discovery Villa: 7 Hải Thượng Lãn Ông, Cẩm Sơn, Hội An, Quảng Nam.

Hoi An Corn Riverside Villa: Lương Như Bích, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam.

Azumi Villa Hotel Hoi An: 104 Lý Thường Kiệt, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam.

Cozy Hội An Boutique Villas: 108, 2 Đào Duy Từ, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam.

Một số lưu ý khi đi du lịch Hội An 1 ngày bạn nên biết

Vì du lịch trong một ngày, tránh để mất sức mà vẫn có nhiều trải nghiệm thú vị, Halo Travel khuyên bạn nên chú ý những điểm sau:

Đi các địa điểm gần nhau, xung quanh khu vực phố cổ để không phải tốn thời gian di chuyển.

Mua bất kì một món đồ nào tại Hội An cũng nên hỏi giá và tham khảo giá ở nhiều của hàng để tránh trường hợp bị chặt chém, mua hớ.

Lựa chọn những bộ trang phục thoải mái, nên đi giày thể thao thay cho giày cao gót.

Đặt villa bạn nên liên hệ trước 1 - 2 tuần để đặt phòng, nhất là những ngày cuối tuần và các dịp lễ cao điểm.

Mặc dù đi trong một ngày nhưng bạn cũng nên lên trước lịch trình để tránh bỏ sót những địa điểm cần tới.

Thay vì biển An Bàng, bạn có thể ghé một số các địa điểm du lịch gần Hội An khác như: thánh địa Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, Rừng dừa Bảy mẫu…

Trên là kinh nghiệm du lịch Hội An 1 ngày cho nhóm từ Halo Travel mà bạn có thể tham khảo. Chúc bạn có một chuyến đi thật nhiều trải nghiệm. Halo Travel sẽ luôn là người đồng hành trong mọi chuyến đi khám phá của bạn. Theo dõi và tham gia các group của Halo để có thêm nhiều lịch trình thú vị khác.

