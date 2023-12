Kịp thời cứu sống du khách Đài Loan bị nhồi máu não cấp

(QNO) - Ông H.C.K. (59 tuổi, quốc tịch Đài Loan) du lịch tới Đà Nẵng cùng gia đình. Khi máy bay vừa hạ cánh, trong lúc lấy hành lý ông K. đột ngột yếu tay chân trái, nói ngọng. Ông nhanh chóng được đưa thẳng từ sân bay Đà Nẵng đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng).

Các bác sĩ đơn vị Đột quỵ - can thiệp mạch máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Đình hút huyết khối cho bệnh nhân. Ảnh: B.V

Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định đây là tình huống đột quỵ não cấp. Mã “cấp cứu đột quỵ cấp” được kích hoạt, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển chụp MRI sọ não, ê-kíp bác sĩ đơn vị Đột quỵ - can thiệp mạch máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Đình cũng nhanh chóng có mặt hội chẩn điều trị.

Kết quả MRI sọ não của bệnh nhân cho thấy hình ảnh nhồi máu não diện rộng ở bán cầu não phải, tắc động mạch não giữa phải đoạn M1.

Không chậm trễ, ông K. được chuyển tới phòng DSA - can thiệp mạch máu. Tại đây, ê-kíp bác sĩ đơn vị Đột quỵ - can thiệp mạch máu gồm BS.CKI Lê Hồng Phong, ThS-BS. Bùi Ngọc Anh, BS.CKI Dương Tuấn Sơn thực hiện can thiệp hút huyết khối động mạch não bằng dụng cụ cơ học cho bệnh nhân.

Dưới sự hỗ trợ của máy chụp mạch máu số hóa xóa nền 2 bình diện DSA, các bác sĩ tiến hành luồn dụng cụ chuyên biệt từ động mạch đùi của bệnh nhân lên mạch máu não bị tắc, hút huyết khối và tái thông động mạch não bị tắc chỉ trong vòng 20 phút.

Động mạch não bị tắc được tái thông vào giờ thứ 4 từ khi khởi phát triệu chứng. Ngay sau đó bệnh nhân có thể nói rõ tiếng, sức cơ tay chân trái hồi phục hoàn toàn, tri giác tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Bệnh nhân được chụp MRI sọ não để kiểm tra, kết quả cho thấy lõi nhồi máu đã khu trú, không có biến cố xuất huyết. Ba ngày sau can thiệp, trước khi xuất viện ông H.C.K. bày tỏ lòng cảm ơn trước sự chăm sóc tận tình của nhân viên y tế bệnh viện.

Được biết, ông từng phẫu thuật xuất huyết não bán cầu não phải do chấn thương cách đây khoảng 3 năm, tiền sử bệnh tăng huyết áp, gout.

Theo ThS-BS. Bùi Ngọc Anh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, sở dĩ bệnh nhân có thể khôi phục nhanh chóng như vậy là do được đưa đến bệnh viện kịp thời trong 3 - 4,5 giờ đầu của đột quỵ - thời gian vàng để cứu sống người bệnh.

ThS-BS. Bùi Ngọc Anh phân tích, khi thời tiết quá lạnh khiến các mạch máu co lại làm huyết áp tăng lên, ngoài ra máu có xu hướng đặc lại, dễ đông hơn, dễ hình thành cục máu đông. Ngoài ra, thời tiết thay đổi đột ngột từ lạnh sang nóng cũng có thể khiến cơ thể sốc nhiệt, giãn mạch máu não đột ngột, bong mảng xơ vữa trong lòng mạch trôi theo dòng máu làm tắc những mạch máu não ở xa gây đột quỵ nhồi máu não.

Vì vậy, người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tăng cholesterol trong máu… cần đặc biệt chú ý khi đi du lịch xa, nhất là trong điều kiện thời tiết thất thường.

Khi nhận thấy người thân có các triệu chứng yếu tay, chân một bên, méo miệng, nói ngọng, không nên cạo gió, chích máu đầu ngón tay hay chờ bệnh nhân ổn rồi mới gọi cấp cứu. Thay vào đó hãy nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử trí kịp thời, tận dụng thời gian vàng (3 - 4,5 giờ) của cấp cứu đột quỵ, tăng cơ hội hồi phục, giảm những di chứng nặng nề cho bệnh nhân.