La Queenara hiện diện trên vùng đất phía Đông Quảng Nam

Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara đã đủ điều kiện bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai. Một đô thị nghỉ dưỡng phức hợp sẽ đáp ứng được yêu cầu của những cư dân khó tính nhất.

Phối cảnh dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara.

Mới đây, Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An (tên thương mại là Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara) đã được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo hình thức bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai. Đơn vị phát triển dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản PEAKHOMES.

Thông báo của Sở Xây dựng Quảng Nam dựa trên văn bản của chủ đầu tư - Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An về việc thông báo dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; chấp thuận chủ trương đầu tư; thông báo kết quả thẩm định thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; thẩm định thiết kế nhà ở; quyết định phê duyệt dự án; cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật; giấy tờ về nghiệm thu và các văn bản pháp lý liên quan khác.

Tòa nhà văn phòng Dự án La Queenara. Ảnh: N.L

La Queenara là dự án trọng điểm trong quy hoạch phát triển đô thị bên sông Cổ Cò, chuyển đổi chức năng đô thị thị xã Điện Bàn từ đô thị vệ tinh sang đô thị kết nối và chủ trương xây dựng vùng đất “rất đáng sống” phía đông Quảng Nam của UBND tỉnh.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía bắc Hội An, “kề sông, cận biển”, dự án còn có quy mô hàng đầu tại Đà Nẵng - Quảng Nam với tổng diện tích toàn dự án là 200ha, trong đó giai đoạn 1 gần 50ha. La Queenara bao gồm 4 phân khu để bán, 1 resort kinh doanh lưu trú, bãi biển riêng và sân golf rộng lớn ở giai đoạn 2. Các sản phẩm tại dự án đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng bao gồm: Các loại hình nhà thấp tầng, hometel, boutique hotel, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập. 100% căn có 2 mặt đường, bể bơi và khu vườn riêng yên tĩnh theo mô hình “resort trong lòng resort”.

Mỗi phân khu đều đầy đủ tiện ích như một resort thu nhỏ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng vào việc đưa La Queenara trở thành dự án điểm nhấn để nâng tầm bất động sản Hội An. Thông qua việc phát triển mô hình độc đáo, hệ sinh thái gồm 200 tiện ích cao cấp và chú trọng vào cảnh quan, không gian sống cho con người, La Queenara sẽ là một nơi lý tưởng để an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang dần kiểm soát được dịch bệnh, du lịch trở lại sẽ là thời điểm vàng cho bất động sản nghỉ dưỡng”.

Từ lâu, Hội An đã được đánh giá là điểm đến du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Quảng Nam cũng trở thành địa phương thu hút lượng khách quốc tế nhiều nhất cả nước. Năm 2019, Hội An đón 5,35 triệu lượt khách nhưng chỉ có 697 cơ sở lưu trú với hơn 11.000 phòng. Trung bình mỗi phòng phải đón 486 lượt khách mỗi năm gây ra tình trạng quá tải, đặc biệt vào mùa cao điểm thường xuyên “cháy phòng”. Ngoài khu vực phố cổ, Hội An cũng rất thiếu những tổ hợp giải trí quy mô lớn và bài bản để giữ chân du khách ở lại trong thời gian dài thay vì trở về Đà Nẵng.

Việc phát triển La Queenara theo mô hình khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp sẽ tạo ra sự bứt phá thay đổi diện mạo bất động sản toàn khu vực, đón đầu xu hướng tăng trưởng du lịch hậu Covid và thu hút các nhà đầu tư tìm hiểu, khám phá vùng đất giàu văn hóa Hội An.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng là một trong các giải pháp chủ đầu tư dự án thực hiện để bắt kịp làn sóng nghỉ dưỡng mới chuẩn bị bùng nổ. Hiện nay, dự án đã được nghiệm thu hoàn thành kết cấu hạ tầng trên phần diện tích được giao đợt 1; hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước đã đấu nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; đảm bảo điều kiện thiết yếu để ở và được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cùng các bộ ngành liên quan ký biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu vào ngày 14.6.2021.

Ngoài các hạng mục hạ tầng đã được nghiệm thu, chủ đầu tư cũng đang triển khai xây dựng các tiểu khu các loại hình nhà thấp tầng, bao gồm các dãy nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài, lõi tiện ích ở giữa gồm bể bơi, lối đi dạo, vườn châu Âu, khu vui chơi trẻ em, vườn nướng BBQ… Các công trình tiện ích cũng được tập trung thi công để sẵn sàng khi dự án đi vào vận hành như quảng trường trung tâm nằm giữa trái tim dự án, hồ điều hòa, phủ xanh khu đô thị...

Đến La Queenara thời điểm này, khách hàng có thể cảm nhận được hình hài của một khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp đang hiện hữu và thay đổi từng ngày với hệ thống giao thông kết nối hiện đại theo quy hoạch ô bàn cờ. Chiều rộng lòng đường từ 5,5 - 10,5m, vỉa hè rộng 3m mang phong cách châu Âu sẽ tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng hiện đại và sầm uất.

Nhờ vào vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, mô hình phát triển độc đáo và tiềm năng tăng trưởng giá trị trong tương lai, La Queenara đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trên cả nước.