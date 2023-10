Làm gì khi gặp vấn đề về máy tính

(PR) - Hiện nay công nghệ phát triển, laptop là nhu cầu thiết yếu trong quá trình sử dụng học tập và làm việc, cũng như giải trí.

Tuy nhiên không phải bạn nào cũng rành về máy móc thiết bị linh kiện điện tử, sự cố máy tính gặp phải đa dạng, trong quá trình làm việc máy tính bị tắt ngang, máy chạy nóng quạt, bàn phím liệt, pin chai, loa rè thì các bạn xử lý như thế nào.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết nhất và cơ bản dễ hiểu nhất về tình trạng máy tính hay gặp trong quá trình sử dụng.

Laptop đang chạy gặp lỗi tắt ngang

Thường bệnh này gặp phải là do các nguyên nhân sau đây:

- Máy nóng, nhiệt độ máy tính đang lên, máy tính tự cơ chế ngắt để bảo toàn CPU, VGA. Nhiệt độ ổn định và cho phép máy tính mới được khởi động lên lại, và khi nóng lên ở nhiệt độ không chấp nhận máy sẽ tự tắt đi, quá trình này lặp đi lặp lại làm người dùng khó chịu vì không lưu kịp dữ liệu đang làm việc, cũng như gián đoạn trình tự. Để khắc phục sự cố do nhiệt độ, các bạn nên mở laptop toàn diện vệ sinh bôi keo tản nhiệt, thổi bụi bẩn của quạt sẽ làm máy chạy nhanh , mát và ổn định hơn.

- Máy tắt ngang do dump phần cứng, máy tính đang chạy tắt ngang lên màn hình màu xanh huyền thoại thường do xung đột Ram, Ổ Cứng

Trong trường hợp này các bạn nên tháo Ram ra vệ sinh chân Ram, hoặc thay Ram mới, thay ổ cứng mới xem tình trạng tắt máy đột ngột có khắc phục được hay không.

- Máy tắt ngang do phần cứng trên mainboard, vấn đề nặng hơn do mainboard thì các bạn nên mang đến các cửa hàng uy tín để kiểm tra và được các bạn IT chuyên nghiệp đo đạc chần đoán, báo giá nhé.

Laptop chạy chậm, quá chậm mà các bạn không thể kiên nhẫn chờ đợi

Bệnh máy tính chạy chậm có vài nguyên nhân như sau:

- Máy đang chạy ổ cứng HDD viết tắt Hard Disk Drive, là ổ cứng cơ cũ, cơ chế hoạt động bằng cơ làm chậm quá trình khởi động và chậm các thao tác trên Windows. Hãy tiến hành thay ổ cứng thành SSD viết tắt Solid State Drive. Ổ cứng SSD (Solid State Drive) là ổ cứng điện tử lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ flash trạng thái rắn bằng cách sử dụng bộ nhớ bán dẫn như: SRAM, DRAM. Đồng thời, ổ cứng còn được cấu tạo bởi bộ điều khiển flash và chip nhớ flash NAND.

- Máy Ram đang yếu dung lượng chỉ 2GB , hoặc 4GB , hãy nâng cấp lên ram 8GB hoặc 16G tối thiếu.

- Laptop chạy chậm do lâu ngày chứa quá nhiều dữ liệu không quan trọng, file rác, tập tin rác, hoặc bị nhiễm virus,...Hãy dọn dẹp máy tính bằng cách xoá các file, tập tin rác, và đồng thời mua bản quyền cài đặt phần mềm diệt virus về chạy quét nhé.

- Ngoài ra Laptop chạy chậm liên quan đến nguồn Mainboard, trường hợp này nên mang đến cửa hàng uy tín để kiểm tra.

Các bệnh căn bản thường gặp nữa trong quá trình sử dụng Laptop là phím liệt nút, làm người dùng chỉ sử dụng phím ảo On-Screen Keyboard bất tiện. Loa Laptop đang xài bỗng một ngày nghe quá rè, tiếng rè khó chịu làm bạn phải tắt âm thanh, hoặc remove driver sound. Laptop đang xài quên cắm sạc, trong vòng chưa đầy 1 đến 2 phút máy lại hết pin, phải liên tục tìm chỗ cắm sạc khi ra ngoài cafe với đối tác bạn bè, rất khó chịu.

Vậy bạn phải làm thế nào để xử lý các vấn đề trên

- Trước tiên, các bạn hãy tìm hiểu rõ Model dòng Laptop mình đang dùng là dòng máy gì, cấu hình ra sao.

- Các bạn Lên trên mạng internet tìm kiếm đơn vị cung cấp bàn phím, pin model máy bạn đang dùng với giá ưu đãi rẻ nhất, tốt nhất mà bảo hành được lâu nhất.

- Hãy vào trang mạng Youtube để tham khảo các video review thay phím, tự thay pin Model laptop đó, nếu thấy đơn giản mà không tốn khá nhiều thời gian, thì bạn hãy tập làm IT đi nhé, rất thú vị khi đích thân mình tự xử lý lỗi chiếc Laptop mình đang dùng phải không nào.

- Và điều quan trọng, những gì mình không chuyên sẽ thường rất khó khăn và xử lý vụng về, khi nào tự nghiên cứu gặp khó khăn gây thì hãy tìm hiểu đơn vị uy tín chuyên nghiệp về sữa chữa laptop để được kiểm tra và xử lý một cách chính xác, hiệu quả và an toàn nhất.

Hãy đến với LaptopKimCuong.Com, chúng tôi tự tin là đơn vị hàng đầu về Laptop, được người sử dụng tin tưởng ủng hộ trong suốt thời gian dài, đơn vị chúng tôi chuyên nhận thu mua laptop cũ giá cao, thay thế linh kiện, nâng cấp bảo trì laptop theo yêu cầu, sữa chữa laptop từ cơ bản đến nâng cao với phương châm uy tín, tận tâm phục vụ, chất lượng lâu dài, và chế độ hậu mãi. Những dòng laptop hiện nay trên thị trường đa dạng, vì thế các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng, và hãy chắc chắn kinh nghiệm là tự xử lý những vấn đề cơ bản thành thạo nhất, hạn chế tối đa phát sinh lỗi gì thêm trong quá trình bạn nghiên cứu. Đặc biệt là các dòng laptop gaming mắc tiền, đời mới, nếu gặp lỗi nên đến Shop để được đội ngũ IT chuyên nghiệp kiểm tra tư vấn một các chuẩn xác nhất nhé.

