Lavitex - Địa chỉ in tem chuyển nhiệt giá rẻ, tận tâm

(PR) - In chuyển nhiệt có lẽ là cụm từ quen thuộc tại các xưởng máy. Với tính năng và ưu điểm vượt trội, phương pháp in này đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và có hình ảnh sắc nét. Vậy tem in chuyển nhiệt là gì và đâu là địa chỉ cung cấp dịch vụ in chuyển nhiệt uy tín. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau.

Tem in chuyển nhiệt là gì?

Tem in chuyển nhiệt còn có rất nhiều tên gọi khác như: Mác in chuyển nhiệt, nhãn ép nhiệt, tem ép nhiệt… Đây là một loại tem mác được rất nhiều người ưa chuộng bởi độ bền cao và mang lại hình ảnh sắc nét.

Công nghệ in này sẽ gồm 2 giai đoạn là in hình ảnh lên giấy in và ép nhiệt. Có thể hiểu đơn giản là hình ảnh, logo sau khi được thiết kế xong sẽ in lên giấy, sau đó giấy này sẽ được ép bằng nhiệt độ cao để có thể bám vào bề mặt sợi vải.

Tại sao tem in chuyển nhiệt lại được nhiều người lựa chọn?

Không phải tự nhiên mà tem in chuyển nhiệt lại được nhiều đơn vị lựa chọn như vậy. Sau đây là những tính năng nổi bật của sản phẩm để bạn có thể hình dung rõ hơn. Đó là:

● Tem in chuyển nhiệt khi sử dụng nhiệt độ ép phù hợp sẽ có độ sắc nét cao, không bị bong tróc hay đổi màu qua thời gian.

● Tem in chuyển nhiệt phù hợp cho nhiều chất liệu như cotton, vải nỉ, chiffon, kaki, polyester… và cả những chất liệu khó như jean, da…

● Tem nhãn in chuyển nhiệt rất an toàn cho da và sức khỏe con người bởi được in trực tiếp vào vải nên không có hiện tượng cọ xát, gây ngứa…

● Kỹ thuật in tem chuyển nhiệt có thể sản xuất ra nhiều loại mác có nhiều màu sắc hoặc tạo hiệu ứng đổ màu, hiệu ứng 3D…

● Cách sử dụng rất đơn giản bởi công nghệ hiện đại. Bạn chỉ cần dùng máy ép với nhiệt độ phù hợp là đã có thế định hình được nhãn chuyển nhiệt lên vải.

● Tem in chuyển nhiệt có thể thực hiện cùng lúc nhiều tem thay vì ép từng cái như tem mác thông thường.

Chính bởi nhiều ưu điểm vượt trội mà tem in chuyển nhiệt mang đến vì thế mà phương pháp này được ứng dụng rất rộng rãi như: in logo lên áo, in size mác cổ áo, in nhãn mác lên giày, in nhãn mác logo lên túi xách, in tem nhãn lên ô dù, in nhãn mác logo lên mũ…

Lavitex - Địa chỉ in tem chuyển nhiệt giá rẻ

Công ty TNHH sản xuất nhãn mác Lavitex hiện đang là địa chỉ cung cấp dịch vụ tem in chuyển nhiệt uy tín, giá rẻ ở khu vực miền Nam và trên cả nước. Là đơn vị có tuổi đời lâu năm, Lavitex luôn là “cánh tay đắc lực” cho nhiều chủ xưởng may, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm ưu việt.

Lavitex hiện đang là đối tác lớn của các công ty may may mặc xuất khẩu EU như Hàn Quốc, Đài Loan… với các loại nhãn mác như Puma, Adidas, Nike…

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp kỹ thuật cao, có tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp của mình. Họ được đào tạo về dịch in tem chuyển nhiệt một cách bài bản, chuyên sâu. Đảm bảo khách hàng sẽ luôn hài lòng khi sử dụng dịch vụ.

Phương châm hoạt động của công ty đó là “Phục vụ hết lòng, chất lượng là chìa khóa thành công”. Cụ thể:

● Uy tín: Tập thể làm việc bằng cái tâm, đặt trách nhiệm, nhiệt huyết vào từng dịch vụ.

● Tử tế: Chăm sóc khách hàng một cách chu đáo thông qua các chính sách bảo hành, ưu đãi hấp dẫn.

● Chất lượng: Đảm bảo mang đến dịch vụ in tem chuyển nhiệt chất lượng,, giá rẻ

Cam kết của Lavitex khi cung cấp dịch vụ in tem chuyển nhiệt

Để có được sự thành công như ngày hôm nay, Lavitex luôn cảm kích và biết ơn sự đón nhận của khách hàng. Đáp lại những sự tin yêu đó, đơn vị đã không ngừng hoàn thiện hơn nữa dịch vụ của mình. Mong muốn đồng hành cùng khách hàng và trở thành người bạn mỗi khi khách hàng cần đến dịch vụ tem in chuyển nhiệt.

Những cam kết “vàng” của Lavitex đó là:

● Chất lượng tem về màu sắc, keo mực và các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn sức khỏe.

● Lavitex trực tiếp sản xuất không qua trung gian nên giá thành rẻ nhất thị trường.

● Luôn hỗ trợ và đồng hàng cùng khách hàng lâu dài.

● Giao hàng nhanh chóng, đúng hẹn đảm bảo tiến độ và thời gian như đã thống nhất giữa 2 bên.

● Luôn cập nhật những thiết kế và xu hướng mới của thị trường.

● Thời gian bảo hành sản phẩm lâu dài. Công ty sẽ có mặt nhanh chóng để khắc phục khi nhận được thông tin của khách hàng.

● Vận chuyển nhanh chóng và cẩn thận sản phẩm đến tận nơi cho khách hàng.

Lavitex luôn đề cao giá trị đạo đức trong kinh doanh, đảm bảo công bằng và sự minh bạch hoàn toàn. Liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể thêm nhé!

