Lễ ký kết hợp tác chiến lược & khai trương showroom nội thất Space House tại TP.Hội An

(PR) - Ngày 13/5/2023, Công ty Gỗ An Cường phối hợp cùng Công ty TNHH Space House tiến hành lễ ký kết hợp tác chiến lược và khai trương Showroom vật liệu, giải pháp nội thất làm từ gỗ công nghiệp tại số 96 Lý Thường Kiệt, Phường Sơn Phong, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tham dự buổi Lễ ký kết hợp tác chiến lược và khai trương showroom nội thất Space House, BTC vinh dự được đón tiếp đại diện:

- Ông Nguyễn Duy Bình - Giám Đốc Công ty TNHH Space House.

- Ông Nguyễn Tấn Chung - Phó Giám Đốc Công ty TNHH Space House.

- Ông Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.

Với mục tiêu phủ rộng mạng lưới trên toàn quốc. Hiện nay hệ thống Showroom, đại lý, nhà phân phối An Cường đã phát triển hầu hết các tỉnh thành. Đây cũng là quyết tâm của An Cường làm sao sớm hoàn thiện được hệ thống phân phối tại các tỉnh trên cả nước.

Xin gửi đến quý vị các thông tin về sự Lễ ký kết hợp tác chiến lược và khai trương Showroom Space House, như sau:

● 15h30 - 16h00: Đón khách

● 16h00 - 16h30: Khai mạc và Giới thiệu đại biểu

● 16h30 - 16h50: Lãnh đạo phát biểu

● 16h50 - 17h20: Lễ ký kết hợp tác đối tác chiến lược & Cắt băng khánh thành

● 17h30 - 18h00: Tham quan showroom tự do

● 18h00 - 20h30: Gala Dinner và Bốc Thăm trúng thưởng

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Công ty Gỗ An Cường ngày một khẳng định hơn nữa vị thế tiên phong trong ngành vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp. Với những tăng trưởng vượt bậc về vốn và quy mô hoạt động đã giúp An Cường vươn lên trở thành nhà cung cấp vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp số 1 tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay Gỗ An Cường đã phát triển gần 60 Showroom và Showroom nhượng quyền trên toàn quốc cùng mạng lưới hệ thống nhà phân phối, đại lý, Showroom hợp tác phủ đầy toàn quốc và đại diện thương hiệu khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada, Nhật, Malaysia, Campuchia...

Nhằm đưa thương hiệu Gỗ An Cường ngày một đến gần hơn với khách hàng trên khắp các tỉnh thành, Gỗ An Cường đã phối hợp cùng Công ty TNHH Space House ra mắt Showroom Vật Liệu - Giải pháp và Nội thất tại TP Hội An.

Space House là đơn vị thiết kế thi công nội thất, ra đời dựa trên mong muốn góp một phần sức lực vào sự phát triển ngành nội thất tại Tp Hội An thân yêu nói riêng và Quảng Nam – Đà Nẵng nói chung, đồng thời muốn mang lại nhiều giá trị hữu hình lẫn giá trị vô hình được chứa đựng trong từng sản phẩm mà Space House tạo nên nhằm đem đến cho Quý khách hàng sự hài lòng nhất.

Trải qua hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành, Space House có showroom trưng bày sản phẩm với diện tích 300m2 và xưởng sản xuất lên đến 1.000m2 cùng với những trang thiết bị, máy móc hiện đại được nhập khẩu từ Châu Âu. Space House đã từng bước chinh phục và định vị được vị trí trong lòng khách hàng. Đây cũng là động lực để Space House luôn cố gắng học hỏi, trau dồi và không ngừng cập nhật cũng như ứng dụng những vật liệu chất lượng, những công nghệ mới vào quy trình tạo ra sản phẩm của công ty.

SpaceHouse khẳng định sẽ tiếp tục lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng làm điều kiện tiên quyết trong suốt quá trình hoạt động, hứa hẹn sẽ luôn mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã hiện đại nhưng không kém phần sang trọng, và một dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Việc phối hợp cùng Công ty TNHH Space House khai trương Showroom tại TP Hội An lần này là quyết tâm của An Cường để sớm hoàn thiện được hệ thống phân phối tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm mang sản phẩm đến gần hơn với khách hàng tại địa phương.

Đơn vị tổ chức & thực hiện:

● Công ty Cổ Phần Gỗ An Cường

● Công ty TNHH Space House

Đơn vị phối hợp:

● Công ty Cổ Phần Vicostone

Thông tin tham khảo:

Website: https://spacehouse.vn/ hoặc tham quan Showroom Space House tại :

Địa chỉ: 96 Lý Thường Kiệt, Phường Sơn Phong, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Hotline: 02353. 933339 - 0905 502 200 - 0905 070 339