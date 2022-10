Lễ trình diễn tốt nghiệp 2022 do học viện thiết kế thời trang Luvinus tổ chức khiến giới trẻ hào hứng

(PR) - Lễ trình diễn tốt nghiệp Luvinus 2022 là hoạt động diễn ra thường niên do Trung tâm đào tạo cắt may Luvinus tổ chức tạo sân chơi hữu ích, khuyến khích học viên không ngừng sáng tạo, nhằm trở thành nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp.

Buổi trình diễn thời trang năm nay còn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là, sau một thời gian dài tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, Lễ trình diễn tốt nghiệp Luvinus 2022 đã trở lại với nhiều hứa hẹn cùng màn trình diễn tuyệt phẩm của 5 bộ sưu tập đến từ 10 nhà thiết kế đã tốt nghiệp ở Luvinus. Mỗi bộ sưu tập mang một sắc thái, phong cách riêng nhưng tất cả đều ẩn chứa niềm đam mê thời trang, sự sáng tạo không ngừng và tâm huyết của nhà thiết kế trẻ.

Từ số 0 đến thành thạo may mặc - thiết kế trang phục chỉ với một khóa học

Quả không ngoa khi nói từ một khóa học tại Luvinus, bạn có thể làm chủ việc may mặc, thiết kế mẫu mã từ bất kỳ ý tưởng nào và lên thành phẩm thực tế miễn có niềm đam mê. Minh chứng cho điều này chính là 5 bộ sưu tập thời trang được trình diễn trong buổi lễ tốt nghiệp đều do 10 bạn trẻ mà trước đây chưa từng có kiến thức kinh nghiệm về Thiết kế và Cắt may thực hiện. Trải qua khóa học bằng sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ dưới sự huấn luyện, đào tạo và chỉ dẫn tỉ mỉ trong từng tiết học của đội ngũ giảng viên, các học viên đã đem đến nhiều bất ngờ cho người xem lẫn Ban Giám Khảo.

Bằng khả năng sáng tạo của mình, 10 nhà thiết trẻ đã biến những trang phục rất đỗi quen thuộc thành bộ cánh hiện đại, trẻ trung và dễ dàng diện trong nhiều hoàn cảnh. Tất nhiên, để cho ra đời “bộ cánh” hoàn hảo thì không thể thiếu kỹ thuật xử lý Rập, kỹ thuật cắt may khéo léo cùng sự kết hợp của khả năng phối màu tinh tế.

Đó là Bộ sưu tập thời trang công sở thanh lịch, nhã nhặn của Nhà thiết kế Ngô Vân, Phạm Ngọc mang đến cho người mặc cảm giác thoải mái, tôn dáng và đẹp mọi lúc mọi nơi. Bộ thiết kế đã tạo nên làn gió mới hiện đại, trẻ trung cho dòng thời trang “khó tính” này.

Cùng với đó khán giả và Ban Giám khảo không khỏi bất ngờ khi được chiêm ngưỡng Bộ sưu tập mang cái tên khá nữ tính “Hoa Lá bay bổng” của Nhà thiết kế Phạm Nhung. Thiết kế được lấy cảm hứng từ hoa lá thiên nhiên với màu sắc tươi sáng. Bộ sưu tập cho cảm giác bay bổng, ngọt ngào, rạng rỡ nhưng không kém phần trẻ trung, thuần khiết.

Nếu như hoa lá, màu sắc rực rỡ là biểu tượng của mùa hè thì gam trung tính lại đem đến sự thanh mát, dịu dàng của mùa thu. Và Bộ sưu tập của Nhà thiết kế Thúy Hậu chính là điểm nhấn cho tiết thu năm nay. Chủ đạo với tông đơn sắc be, trắng, đen, tất nhiên, không thể bỏ sót màu hot trend xanh bơ của năm 2022. Mặc dù chỉ sử dụng những tone màu đơn giản nhưng tổng thể thiết kế lại khá ấn tượng nhờ điểm nhấn nhá của những chiếc nơ, tay bồng và bèo nhún.

Vẫn lấy phái đẹp làm trung tâm, Bộ sưu tập “Tiểu thư” của ba Nhà thiết kế Lê Trang, Minh Thúy, Vũ Ngọc Ánh tạo nên một nàng thơ e lệ, yêu kiều và đầy sức hút.

Cuối cùng, những bộ cánh dự tiệc là một phần không thể thiếu của chị em được nhóm Nhà thiết kế Khánh Linh, Thanh Quyên, Vũ Xuân và Lê Dung giới thiệu đến khán giả cùng Ban Giám khảo. Đúng chất dạ hội, thiết kế có phần lộng lẫy, sang trọng, kiêu sa và quyến rũ đã thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi người mẫu vừa bước ra sàn diễn.

Có thể thấy, 5 Bộ sưu tập là “đứa con tinh thần” được 10 Nhà thiết kế trẻ tốt nghiệp từ Học viên Luvinus dành tất cả tâm huyết, sự miệt mài, kiên trì và tỉ mỉ trong nhiều tháng. Mỗi bộ sưu tập mang một phong cách, đặc trưng riêng nhưng vẫn gắn liền với xu hướng thời trang chung của mọi người như đi làm, dạo phố và dự tiệc.

Sự kiện Lễ trình diễn tốt nghiệp Luvinus 2022 chính là cơ hội giúp Nhà thiết kế thể hiện niềm đam mê thiết kế thời trang, khả năng sáng tạo và “thổi hồn” vào những tác phẩm. Từ đó, họ góp phần mang đến cho làng thời trang một xu hướng mới.

Luvinus là một Học viện Đào tạo Cắt may Thời trang chuyên nghiệp tại Hà Nội. Nhờ đội ngũ giảng viên năng động, nhiệt huyết với trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Cắt may nên mỗi học viên khi tham gia khóa đào tạo đều thỏa sức thể hiện niềm đam mê, và sự sáng tạo của mình. Đối tượng học viên tại Luvinus tương đối đa dạng, từ học sinh, sinh viên các ngành thời trang, các bạn trẻ yêu thích nghề may, chủ xưởng shop đến nhân viên văn phòng có định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết kế thời trang.

Ngoài chất lượng đào tạo uy tín, Luvinus còn tạo điều kiện tốt nhất cho người học bằng cách tổ chức thời gian học linh hoạt cho người bận rộn, đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại để học viên dễ dàng thực hành các kiến thức đã học.

