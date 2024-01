Liên hoàn vũ điệu pháo hoa rực rỡ đón năm mới tại Phú Quốc United Center

(PR) - Đúng khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới, siêu quần thể Phú Quốc United Center như hóa thành một “ốc đảo pháo hoa” rực rỡ và mãn nhãn với 3 điểm bắn pháo hoa bùng nổ đồng loạt.

Đại tiệc âm nhạc, nghệ thuật, ánh sáng đặc sắc với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng; kết hợp cùng hành trình vui chơi - nghỉ ngơi - khám phá của chuỗi lễ hội bất tận Wake Up Festival đưa hàng chục nghìn du khách chu du qua những thời khắc cuối cùng của 2023 và đón chào 2024 thăng hoa, như ý trọn vẹn.

Khi chiếc đồng hồ khổng lồ trên Tháp Hẹn Hò điểm đúng 0g00 ngày 1/1/2024, những “đóa hoa ánh sáng” đồng loạt bung tỏa trên bầu trời Phú Quốc United Center. Từ Hồ Tình Yêu - trái tim của “thành phố không ngủ” Grand World sôi động bậc nhất đảo ngọc - đến bờ biển Bãi Dài riêng tư trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Vinpearl Wonderworld Phú Quốc hay Quảng trường Corona tráng lệ… đều bừng sáng trong vũ điệu pháo hoa huyền ảo và đắm chìm trong những giai điệu năm mới bất hủ, ai nấy nô nức chúc nhau một năm mới trọn vẹn và như ý.

Bầu không khí lễ hội tưng bừng chào đón năm 2024 không ngừng thăng hoa, lan tỏa khắp siêu quần thể Phú Quốc United Center suốt từ chiều với Lễ diễu hành Wake Up Santa trên toàn điểm đến, Lễ hội ẩm thực Giáng sinh Copenhagen tại VinWonders hay lễ hội Giáng sinh xanh Eco Wonder Xmas tại Vinpearl Safari. Đến tối, bộ 3 dạ tiệc và nhạc hội countdown hoành tráng, mãn nhãn đã làm nên khoảnh khắc đón năm mới thăng hoa tại “điểm đến lễ hội mới của thế giới”.

Riêng Grand World đã thu hút hơn 40.000 lượt tham quan suốt từ 18g chiều tại Hồ Tình Yêu - trung tâm “thành phố không ngủ” đến nửa đêm. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về hướng sân khấu nổi siêu thực bồng bềnh giữa mặt nước và vỡ òa khi “chàng hoàng tử nhạc tình” Hoàng Dũng xuất hiện ấn tượng trên con thuyền Gondola trứ danh cùng dàn vũ công của show thực cảnh “Sắc Màu Venice”. Nam ca sĩ mở màn đại nhạc hội đầy cảm xúc khi đưa khán giả “phiêu” và cùng hòa ca theo khung cảnh thơ mộng với giai điệu ngọt ngào đầy mê hoặc.

Sân khấu trên mặt nước sau đó tiếp tục biến hóa theo giai điệu trẻ trung, cuồng nhiệt đến từ những ca sĩ gen Z nổi đình nổi đám gần đây gồm Sofia – giọng ca khủng "gây sốt" tại Sóng 2, và Wren Evans - “tân binh khủng long” của Vpop, kết hợp cùng vũ đoàn trong trang phục LED và hiệu ứng laser futuristic cực đỉnh, tạo nên sự bùng nổ cả về âm thanh lẫn ánh sáng. Các “Chị đẹp” Trang Pháp và Phương Vy Idol tiếp tục thổi bùng không khí nhạc hội bằng giọng ca đầy nội lực. Loạt ca khúc sôi động “đốt cháy” không khí như“Fabulous, Chocolate, You Raise Me Up” vang lên giữa hiệu ứng pháo, lửa, màn nước và ánh sáng đầy mê hoặc kết hợp cùng vũ đạo đỉnh cao tạo nên những màn trình diễn bùng nổ mọi giác quan.

Khi những giờ khắc cuối cùng của 2023 được đếm ngược trên sân khấu, mọi sự chú ý của du khách dồn về phía đồng hồ khổng lồ trên Tháp Hẹn Hò. Hàng nghìn khán giả hòa giọng hô vang và ngước nhìn lên bầu trời chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lung linh huyền ảo trong giai điệu “Happy New Year”. Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời bắc đảo phản chiếu trên mặt hồ thơ mộng tạo nên một không gian lung linh bất tận hiếm có khó tìm.

Tại Vinpearl Wonderworld Phú Quốc, 2.000 vị khách đặc biệt đã có hành trình countdown đỉnh cao dưới ánh hoàng hôn ngũ sắc trứ danh và thưởng thức dạ tiệc buffet đón năm mới trên bãi biển lớn nhất Việt Nam - Wake Up New Year Countdown Party. Đại tiệc được thiết kế chỉn chu và tinh tế trong gian khoáng đạt và rì rào tiếng sóng vỗ của bãi biển riêng tư, mang đến trải nghiệm đón năm mới theo phong cách vừa “chill”, vừa rộn ràng nhưng vẫn đẳng cấp, mãn nhãn.

Điểm nhấn của Wake Up New Year Countdown Party là đại tiệc hội tụ tinh hoa ẩm thực năm châu với hàng trăm món từ Âu sang Á, được các nghệ nhân ẩm thực Vinpearl chế biến từ các nguyên liệu thượng hạng. Không ít du khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Đông Âu... thích thú tận hưởng đặc sản ba miền Việt Nam độc đáo và hấp dẫn.

Sự xuất hiện của Diva Thu Minh và nghệ sĩ đa tài Trọng Hiếu đã khiến không khí tại đại tiệc countdown bùng nổ như một đại nhạc hội thực thụ. Trọng Hiếu không chỉ "làm xiêu lòng" người hâm mộ với loạt ca khúc sống động mà còn khiến khán giả trầm trồ trước những bước nhảy điêu luyện, đầy năng lượng. Trong khi đó, "Nữ hoàng nhạc dance" Thu Minh đã say đắm trái tim các du khách trong những màn trình diễn đặc sắc, với những bản hit quen thuộc như “I Believe I Can Fly”, “Chuông gió”, “Bay”... Đặc biệt, trong thời khắc bước sang năm mới với pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, nữ diva đã cất cao giọng hát với giai điệu của ca khúc bất hủ "Happy New Year", mang đến cho mọi người hy vọng và niềm tin vào một năm mới tràn đầy thành công và hạnh phúc.

Mảnh ghép cuối cùng góp vào khung cảnh vạn sắc diễm lệ của “đảo pháo hoa” Phú Quốc United Center trong đêm giao thừa là dạ tiệc thường niên Corona Countdown Party với chủ đề “Đêm may mắn” số thứ 2 tại quảng trường Corona Resort & Casino. Từ 17h00, sự kiện đã bắt đầu thu hút hàng nghìn người đến thưởng thức các món ngon khắp nơi từ Hàn, Trung, Thái, Việt... cùng loạt trò chơi có thưởng vui nhộn và hoạt động biểu diễn xiếc nghệ thuật đầy ấn tượng, hiện đại, thời thượng, gửi gắm những điều bứt phá, mới mẻ cho năm tới.

Không gian đêm nhạc countdown giữa quảng trường Corona chính thức bắt đầu từ 21h30 với những màn trình diễn đỉnh cao và đầy mới lạ từ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám của Vpop, như idol thế hệ mới Wren Evans, quán quân Giọng hát Việt 2018 Ánh Pie. Hàng loạt nghệ sĩ tài năng OgeNus, Mr.B, Cara, Evy, Ánh Pie, DJ Cartoon, DJ Marina… kéo dài không khí hội hè đến tận 1g00 ngày đầu năm mới.

Đồng loạt bùng nổ là liên hoàn pháo hoa nghệ thuật trên bờ biển Bãi Dài hay pháo hoa tầm trung và cao từ Quảng trường Corona tạo nên khung cảnh tráng lệ giữa siêu quần thể Phú Quốc United Center. Dưới những “đóa hoa ánh sáng” lung linh, hàng chục nghìn du khách rạng rỡ nâng ly, trao gửi những lời chúc mừng năm mới rộn ràng, tươi vui. “Vũ điệu pháo hoa” giao thừa huyền ảo và rực rỡ trên bầu trời phía bắc đảo ngọc đã trở thành “đặc sản” chiêu đãi du khách năm châu đến với siêu quần thể du lịch giải trí đẳng cấp bậc nhất khu vực.

Kiến tạo hành trình trải nghiệm đẳng cấp và đặc sắc, 3 dạ tiệc đón năm mới tại Phú Quốc United Center đã tạo nên một “bản giao hưởng” tuyệt diệu đầy hân hoan, cùng hàng chục nghìn du khách chào đón một năm mới tuyệt đẹp và tràn ngập niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn. “Vũ điệu pháo hoa” độc nhất vô nhị tại “siêu quần thể không ngủ” là dấu ấn thăng hoa của chuỗi sự kiện Wake Up Festival 2023 đẳng cấp và mãn nhãn, góp phần đưa Phú Quốc trở thành “điểm đến lễ hội mới của thế giới”./.