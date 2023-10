Loạt điểm cộng của VinFast VF 6 trước đối thủ cùng phân khúc

(PR) - Hệ thống trợ lái ADAS tiên tiến, hệ thống treo sau đa liên kết, chiều dài cơ sở lớn cùng gói dịch vụ thông minh VF Connect là những tính năng vượt tầm phân khúc của VF 6.

Gói tính năng thông minh, hỗ trợ lái vượt phân khúc

Ngay khi VinFast tung ra thị trường mẫu VF e34, giới quan sát đã nhận định công nghệ an toàn và thông minh là một trong những điểm mạnh chính của xe điện. Những sản phẩm ra mắt sau như VF 8, VF 9 và VF 5 Plus càng củng cố thêm cho đánh giá này.

Thừa hưởng DNA đó từ VinFast, VF 6 ra mắt hồi cuối tháng 9 tiếp tục cho thấy thế mạnh về công nghệ so với loạt xe xăng cùng phân khúc. Hãng xe Việt cho biết SUV cỡ B này được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS. Tại thời điểm giao xe, phiên bản VF 6 Plus tích hợp sẵn 6 tính năng cho hệ thống trợ lái cơ bản.

VF 6 Plus được trang bị và cập nhật liên tục nhiều tính năng thông minh - an toàn.

Đến đầu năm 2024, mẫu SUV này sẽ được bổ sung thêm một loạt tính năng ADAS khác thông qua cập nhật phần mềm từ xa miễn phí bao gồm hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông, phanh tự động khẩn cấp trước/sau…

Đồng thời, VF 6 tích hợp gói Dịch vụ thông minh VF Connect với hàng loạt tính năng như thiết lập và theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động, trợ lý ảo, tiện ích giải trí cho gia đình và văn phòng. So với các dòng xe xăng, đây là lợi thế rất lớn của xe điện, bởi các tính năng có thể được nâng cấp, bổ sung theo thời gian giúp chiếc xe ngày càng thông minh hơn, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

“Tra cứu thông tin, điều khiển một số tính năng trên xe bằng cách tương tác thuần Việt với trợ lý ảo VinFast thật sự rất tiện, giúp tôi “rảnh tay” hơn khi lái và có nhiều trải nghiệm thú vị chưa từng có trên các dòng xe mà tôi sử dụng trước đó. Đặc biệt, mỗi lần cập nhật phần mềm là thêm một lần bất ngờ với những tính năng mới”, anh Nguyễn Đăng Tuấn - chủ xe VF 8, đánh giá về sự hữu dụng của các tính năng thông minh trên xe điện.

Trợ lý ảo VinFast là bạn đồng hành đắc lực giúp trải nghiệm lái của các chủ xe đơn giản và thú vị hơn.

Hệ thống treo sau đa liên kết và chiều dài cơ sở lớn

Bên cạnh những tính năng mang yếu tố công nghệ, trang bị vật lý của VF 6 cũng khiến đối thủ cùng phân khúc dè chừng. Mẫu SUV của VinFast là xe duy nhất phân khúc sử dụng hệ thống treo sau đa điểm, thường chỉ thấy trên những dòng xe ở phân khúc cao hơn.

Chi tiết này cũng cho thấy sự “chịu chơi” của VinFast trong việc mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, bởi giá thành của hệ thống treo này thường cao hơn so với những loại khác. Quá trình vận hành thực tế nhiều năm qua chỉ ra rằng hệ thống treo đa điểm giúp tăng khả năng ổn định và an toàn của xe, đồng thời mang đến cảm giác êm ái khi vào cua hoặc khi đi trên đường gồ ghề, off-road… từ đó giúp hành khách không cảm thấy mệt mỏi khi đi hành trình dài.

Hơn thế nữa, chiều dài cơ sở của VF 6 đạt 2.730 mm, vượt trội so với loạt xe cùng phân khúc, thậm chí tương đương xe ở phân khúc C-SUV. Nhờ đó, không gian nội thất của VF 6 được tối ưu, đồng thời tính thẩm mỹ cũng được đảm bảo. Kết hợp cùng trục cơ sở dài và hệ thống treo sau đa điểm, mỗi hành trình với VF 6 đều trở nên êm ái và trọn vẹn.

VF 6 sở hữu trang bị vật lý cao cấp cùng thiết kế nội, ngoại thất tối ưu cho người sử dụng.

Động cơ mạnh nhất phân khúc

Một điểm vượt trội khác của hầu hết xe điện so với xe xăng cùng phân khúc là sức mạnh động cơ. VF 6 Plus trang bị động cơ điện 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, mạnh hơn toàn bộ xe ở phân khúc B-SUV. Thậm chí, thông số này còn vượt một số sản phẩm ở phân khúc C-SUV.

Công suất động cơ lớn của VF 6 mang lại cảm giác bứt tốc mạnh mẽ vượt trội.

Do đó, dù là dòng xe hướng đến tập khách hàng gia đình với hàng loạt tính năng an toàn và tiện nghi, VF 6 vẫn “chiều chuộng” cảm xúc của người cầm lái. Đồng thời, trong những tình huống cần thiết, động cơ mạnh giúp xe linh hoạt hơn. Với nhiều điểm cộng về tính năng, thông số so với các đối thủ cùng phân khúc, VF 6 được giới quan sát nhận định là mẫu xe phù hợp với phần đông gia đình trẻ. Thậm chí, mẫu B-SUV này cũng có thể lọt vào “tầm ngắm” của nhiều người khi tìm mua xe ở phân khúc C-SUV.