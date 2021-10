Lựa chọn mẫu sneaker phù hợp nhất khi đi du lịch Quảng Nam

(PR) - Trong mỗi chuyến đi du lịch thì giày dép luôn là vật phẩm không thể thiếu được phải không ạ. Có nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc nên mang giày gì để đi du lịch để vừa được diện đẹp lại vừa thoải mái cho đôi chân.

Nếu bạn cũng đang phân vân điều này khi đi du lịch Quảng Nam thì hãy tham khảo ngay những mẫu giày sneaker cực hot được nhiều bạn trẻ yêu thích dưới đây.

Lựa chọn mẫu giày sneaker phù hợp để đi du lịch Quảng Nam

Chọn giày thế nào phù hợp nhất khi đi du lịch Quảng Nam?

Quảng Nam là một tỉnh thuộc miền Trung Việt Nam, nơi này được thiên nhiên ưu ái với nhiều cảnh đẹp thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Với rất nhiều địa danh du lịch và các điểm check in hấp dẫn có cả cổ kính, hoang sơ, mới mẻ, thú vị như: Phố cổ Hội An, Ghềnh đá Bàn Than, Cù Lao Chàm, Thánh Địa Mỹ Sơn, VinPearl Land Hội An, Rừng dừa Bảy Mẫu, Làng Bích Họa Tam Thanh, bãi biển Cửa Đại,....

Vậy nên khi lựa chọn du lịch và khám phá vùng đất Quảng Nam thì bạn cần chuẩn bị cho mình những đôi giày không những đẹp mà còn phải phù hợp. Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị khoảng từ 2 - 3 đôi giày để thay đổi như đi biển, đi dạo phố, đi ghềnh núi,...

Ngoài ra, để tránh việc đau nhức, mỏi chân khi đi lại nhiều trong chuyến du lịch, thăm quan thì bạn cũng nên chú ý đến chất lượng đôi giày của mình. Hãy ưu tiên chọn những mẫu giày chất lượng của các thương hiệu nổi tiếng cũng như chọn mua giày tại các cửa hàng uy tín để bảo vệ đôi chân của mình tốt hơn nhé.

Bạn nên chọn những đôi giày vừa thời trang vừa thoải mái, bảo vệ chân để mang đi du lịch

Dưới đây Baoquangnam sẽ gợi ý cho bạn một số mẫu giày mang đi du lịch Quảng Nam vừa đẹp vừa thích hợp để du lịch được nhiều bạn trẻ ưa chuộng nhất hiện nay.

Jordan 1 University Blue

Mẫu giày Jordan này được ra mắt lại vào năm 2021 với một diện mạo tươi mới hoàn toàn. Tuy đôi giày này vẫn sở hữu những đường nét tương đồng với các thế hệ đi trước, những được nâng tầm bởi điểm nhấn là sự phối màu hoàn hảo giữa hai tone màu xanh và trắng. Thiết kế sáng tạo này giúp Jordan 1 University Blue có được vẻ đẹp vô cùng thần thái và phóng khoáng.

Hơn nữa ở mẫu giày Jordan 1 này Nike còn cải tiến trong cả chất liệu bằng da cho toàn bộ phần thân giày. Nhờ vậy nên giúp Jordan 1 University Blue có được form đứng đẹp mắt, chắc chắn và vô cùng sang trong, đẳng cấp cho người mang.

Giày Nike Air Jordan 1 University Blue với vẻ đẹp sang trọng, phóng khoáng.

Converse Run Star Hike

Converse Run Star Hike cũng là một mẫu giày tuyệt vời để bạn mang theo khi đi du lịch Quảng Nam. Đặc biệt mẫu giày này có khả năng hack chiều cao tự nhiên nên rất thích hợp cho các bạn có chiều cao hơi hạn chế.

Mẫu giày sneaker này được thiết kế với đế giày có kiểu dáng Chunky thời thượng, kết hợp phần upper basic cổ điển tạo nên sự thú vị và độc đáo khiến nhiều bạn trẻ yêu thích. Hơn thế phần đế giày độn hơi hầm hố nhưng rất trẻ trung, hiện đại còn giúp tôn dáng người mang.

Với mẫu giày Converse Run Star Hike bạn có thể thỏa sức sáng tạo mix đồ và tỏa sáng khi đi du lịch Quảng Nam.

Giày Converse Run Star Hike thiết kế độc đáo, hiện đại

Gucci Ace Loved

Đôi Gucci Ace Loved rất thích hợp cho những bạn yêu thích kiểu giày sneaker màu trắng. Mẫu giày này mang đến phong cách retro cũng sự tô điểm nổi bật với chữ “Loved” được thêu dọc hai bên thân giày bằng chỉ màu vàng tạo sự trẻ trung, sang trọng, đồng thời cũng có phần rất đáng yêu. Mẫu giày này đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích sử dụng, đặc biệt có rất nhiều bạn hot girl đang mang đôi giày này.

Tuy vẻ ngoài của mẫu giày này khá đơn giản nhưng lại có khả năng mix đẹp với mọi loại đồ. Cùng chất liệu da mềm, form giày cổ thấp giúp người mang không nhưng thoải mái dễ chịu mà còn tự tin tỏa sáng và thỏa sức khám phá mọi ngóc ngách ở Quảng Nam.

Gucci Ace Loved mẫu giày trẻ trung, sang trọng

Jordan 1 Low Paris

Jordan 1 low paris là một mẫu giày đáng quan tâm với tông màu xám nhạt & xanh da trời, sử dụng chất liệu da lộn mang đến vẻ đẹp sang trọng, cuốn hút & giúp chống nước.

Đôi giày này có thiết kế form ôm sát bàn chân giúp bạn thoải mái hơn khi di chuyển, ngoài ra nó mang đến phong cách đường phố vô cùng trẻ trung, năng động.

Giày Nike Air Jordan 1 Low Paris mang phong cách đường phố, năng động

Hy vọng những mẫu giày sneaker gợi ý bên trên sẽ giúp bạn chọn được cho mình đôi giày phù hợp nhất để tháo gỡ vướng mắc nên mang giày gì khi đi du lịch tại Quảng Nam.

Hy vọng những mẫu giày sneaker gợi ý bên trên sẽ giúp bạn chọn được cho mình đôi giày phù hợp nhất để tháo gỡ vướng mắc nên mang giày gì khi đi du lịch tại Quảng Nam.