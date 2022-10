(PR) - Những năm gần đây, nhờ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ với bờ biển xanh, bãi cát trắng cùng khí hậu mát mẻ, Phú Quốc đang là một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng được ưa chuộng. Cũng chính vì thế mà bất động sản nghỉ dưỡng đang có thêm nhiều lợi thế để phát triển.

Phú Quốc đã thu hút được rất nhiều dự án có quy mô đến từ những nhà đầu tư lớn, trong đó dự án nổi bật và gây được tiếng vang không thể không kể đến Shophouse The Center Phú Quốc. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư lớn. Hãy cùng Lên Huỳnh đội ngũ Tapdoanbatdongsan.com.vn theo dõi bài viết dưới đây để cùng giải mã lý do khiến Shophouse The Center Phú Quốc “hút hồn” các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhé!

Vị trí “vàng” với nhiều ưu thế phát triển của Shophouse The Center Phú Quốc

Shophouse The Center Phú Quốc (Tapdoansungroup.com.vn) được quy hoạch tại trung tâm thị trấn Địa Trung Hải bên bờ Đảo Ngọc, thuộc địa phận An Thới, thành phố Phú Quốc. Vị trí này được đánh giá cao về tiềm năng phát triển, dự đoán trong tương lai sẽ tăng giá và mang lại cơ hội đầu tư sinh lời lý tưởng bởi đây là vị trí trung tâm, là cửa ngõ ga để đi ra cáp treo Hòn Thơm, đồng thời là nơi sở hữu tầm nhìn ôm trọn biển Phú Quốc xanh ngắt với những triền đồi xa xa cùng những công trình biểu tượng nổi tiếng của khu vực. Thành phố Phú Quốc đang là một trong những thành phố du lịch biển nổi tiếng nhất Việt Nam, gây ấn tượng với du khách bởi cảnh bờ biển xanh ngắt, bờ cát trắng mịn cùng những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, kì vĩ. Không chỉ vậy, Phú Quốc còn được thiên nhiên vô cùng ưu ái khi ban tặng cho khí hậu mát mẻ, với nhiều ngày nắng ấm trong năm, hệ sinh thái tự nhiên đa dạng cùng bầu không khí trong lành, rất phù hợp khai thác phát triển du lịch 4 mùa.

Cùng với sự phát triển của ngành du lịch nghỉ dưỡng, thành phố Phú Quốc cũng đang đầu tư nâng cấp và mở rộng hạ tầng giao thông nhằm mang đến sự đồng bộ về hạ tầng cho khu vực. Rất nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được đầu tư triển khai. Đây cũng được coi là một động lực thúc đẩy sự phát triển của Shophouse The Center Phú Quốc. Nhờ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, cư dân của dự án có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm xung quanh mà không tốn quá nhiều thời gian, đồng thời đây cũng là cầu nối giúp dự án dễ dàng kết nối đến mọi người, tăng khả năng phát triển của dự án.

Nhờ sở hữu vị trí địa lý ấn tượng, Shophouse The Center Phú Quốc cũng được hưởng thêm một ưu thế lớn khác là sở hữu tầm view cực đỉnh bao gồm cảnh thành phố Phú Quốc sầm uất cùng cảnh biển xanh ngắt với những công trình biểu tượng nổi tiếng. Tầm nhìn đáng giá này sẽ chinh phục mọi khách hàng khó tính, hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng.

Với vị trí quy hoạch này, Shophouse The Center Phú Quốc (Tapdoansungroup.com.vn) được đánh giá cao về tiềm năng phát triển, hứa hẹn sẽ là một địa điểm nghỉ dưỡng được ưa chuộng trong tương lai, đồng thời đây cũng là một dự án đầu tư sinh lời lý tưởng.

Hệ thống tiện ích mang đẳng cấp quốc tế của Shophouse The Center Phú Quốc

Với mục tiêu hướng đến một Shophouse The Center Phú Quốc kiến tạo nên những giá trị độc đáo và đáng giá, chủ đầu tư Sun Group rất chú trọng vào hệ thống tiện ích của dự án. Hệ thống tiện ích của Shophouse The Center được trang bị vô cùng hiện đại, đẳng cấp với 3 lớp tiện ích nổi bật, bao gồm hơn 60 công trình điểm nhấn và những tiện ích đến từ những công trình kiến trúc, những kì quan nổi tiếng như Cầu Hôn, show Vortex, Central Village, tuyến cáp treo vượt biển đạt kỉ lục thế giới,...Bên cạnh đó,Có thể nói, Shophouse The Center Phú Quốc là tổ hợp hoàn hảo của các yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của dự án, từ vị trí địa lý đến hệ thống tiện ích đẳng cấp hàng đầu. Với những ưu thế này, dự án hứa hẹn sẽ ngày càng phát triển trong tương lai, mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Đây cũng là những lý do khiến Shophouse The Center Phú Quốc thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư thông thái trên khắp cả nước.

Tapdoansungroup.com.vn là website chính thức cập nhật thông tin Shophouse The Center Phú Quốc, tọa lạc tại vị trí lý tưởng trung tâm thị trấn Địa Trung Hải P. An Thới, Tp. Phú Quốc,. Tapdoansungroup.com.vn luôn luôn cập nhật thông tin và cung cấp những thông tin chính xác về mức giá, chính sách bán hàng, tiến độ thanh toán tốt nhất cho khách hàng từ Chủ đầu tư.

Thông tin liên hệ Shophouse The Center Phú Quốc

Địa Chỉ: Trung tâm Địa Trung Hải, P. An Thới, TP. Phú Quốc.

Hotline: 0908 325 686

Mail: tranthihoangthi66@gmail.com

Website: https://tapdoansungroup.com.vn/shophouse-the-center-phu-quoc-sp1224.htm

Cập Nhật Thông Tin Các Dự Án Nghỉ Dưỡng & Khu Đô Thị Đang Phát triển hiện nay Trên thị Trường, kính mời các Độc giả tham khảo thông tin bên dưới!

Hòn Thơm Paradise Phú Quốc: https://honthomparadiseisland.vn/

Novaworld Phan Thiết: https://novaworld-phanthiet.com.vn/

Novaworld Hồ Tràm: https://novaworld-hotram.com.vn/

Novaworld Nha Trang: https://novaworld-nhatrang.vn/

Aqua City Đồng Nai: https://aquacitynovaland.com.vn/

Novaworld Mũi Né: https://novaworldmuines.vn/

Lagoona Bình Châu: https://www.lagoona-binhchau.vn/

Charm Hồ Tràm: https://charm-group.com.vn/

Khu Đô Thị Vạn Phúc City: http://vanphuc-city.vn/