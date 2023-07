Ly Sứ in Logo - Cung cấp ly sứ in hình uy tín và chất lượng giá tốt

(PR) - Ly sứ in logo từ lâu đã là xu hướng được giới trẻ và các doanh nghiệp yêu thích để làm quà tặng bởi mức giá rẻ, sản phẩm đẹp và có ý nghĩa. Là vật dụng nhìn thấy hằng ngày trong gia đình, là đồ dùng thiết yếu nên ly sứ hầu như áp dụng được với mọi đối tượng mọi trường hợp.

Vậy bạn đã có địa chỉ uy tín để in hình lên ly sứ chưa? Bạn đã có xưởng sản xuất ly sứ in logo uy tín dành cho doanh nghiệp của mình chưa? Bạn cần tìm hiểu về dịch vụ in logo ly sứ? Vậy bài viết này là dành cho bạn đấy!

Xưởng sản xuất ly sứ in logo theo yêu cầu uy tín, giá rẻ

Ly Sứ In Logo là xưởng sản xuất ly sứ in logo theo yêu cầu TPHCM khá được lòng các doanh nghiệp. Với hơn 5 năm sản xuất và cung cấp các sản phẩm ly sứ in logo làm quà tặng, lysuinlogo luôn đáp ứng được nhu cầu mua hàng với giá gốc, số lượng lớn và đa dạng mẫu mã cốc sứ in logo, được cập nhật mẫu mới thường xuyên bắt kịp thị hiếu của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cửa hàng áp dụng chiết khấu cực kì ưu đãi đối với khách sỉ khi mua số lượng lớn cốc sứ in logo. Đội ngũ nhân viên tận tình chu đáo cùng với kiến thức nghiệp vụ được đào tạo bài bản tự tin có thể làm hài lòng những vị khách hàng khó tính chất. Uy tín - chất lượng là yếu tố chủ lực để xây dựng Ly Sứ In Logo như ngày hôm nay, đây là thiên đường quà tặng mà bạn có thể tin tưởng.

Tại sao các doanh nghiệp nên chọn ly sứ in hình tại ly sứ in logo

Ly Sứ In Logo chuyên cung cấp trọn bộ các sản phẩm ly sứ làm quà tặng chất lượng với giá cả cực phải chăng. Là xưởng sản xuất được nhiều doanh nghiệp chọn lựa, tại Ly Sứ In Logo cam kết:

- Ly Sứ In Logo là đơn vị hợp tác và phân phối của nhiều thương hiệu gốm sứ nổi tiếng trong và ngoài nước như: Minh Long, Dong Hwa, Bát Tràng,... và nhiều sản phẩm tự thiết kế.

- Hơn 300+ mẫu ly sứ in logo giá rẻ. Nhập hàng trực tiếp từ xưởng và sản xuất giúp tối ưu chi phí cho bạn.

- Cung cấp trọn gói các dịch vụ đi kèm như sản xuất hộp quà tặng, túi giấy in logo làm set quà tặng.

- Bảo hành 1 đổi một đối với mẫu cốc sứ in logo bị lỗi từ nhà sản xuất, lỗi in ấn,… Chính sách bảo hành áp dụng với tất cả mọi đơn hàng từ sỉ đến lẻ.

- Đảm bảo luôn cung cấp đủ số lượng cốc sứ in logo cho bạn, những sản phẩm ly sứ đẹp in logo trước khi đến tay khách hàng đều được nhân viên Ly Sứ In Logo gói bọc, kiểm tra kỹ càng.

- Xuất hoá đơn VAT nếu quý khách yêu cầu.

Đó là những ưu điểm nổi bật tại Ly Sứ In Logo khi bạn hợp tác với với xưởng. Nắm bắt rõ thị hiếu của khách hàng, cùng với đó là sự nhạy bén về mảng hình ảnh giúp cho Ly Sứ In Logo luôn được lòng những doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước.

Dịch vụ in hình lên ly sứ theo yêu cầu

Ngoài việc lên ý tưởng và sản xuất các sản phẩm ly sứ thì tại Ly Sứ In Logo còn có dịch vụ in hình lên ly sứ. Đây hiện là một trong những phương thức marketing hiệu quả nhất của các doanh nghiệp.

- Phương Pháp In Lụa.

- Phương pháp in nung.

- Phương pháp in UV.

- Phương pháp in chuyển nhiệt.

Với những công nghệ in ấn tiên tiến nổi bật, Ly Sứ In Logo sẽ mang đến cho bạn thành quà như ý, những sản phẩm ly sứ in logo đầy ý nghĩa dành cho khách hàng của bạn.

Vị trí và nội dung in ly sứ giá rẻ

Vị trí có thể in cốc sứ

Những vị trí in logo là trên thân của chiếc ly sứ. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí in phụ thuộc vào nhu cầu thẩm mỹ của từng khách hàng và nội dung cần khắc, thời gian khắc ngắn hay dài. Bạn có thể chọn in logo hay nội dung ở trên mọi mặt ở thân ly sứ hay đáy cốc.

Nội dung in trên ly sứ

Bề mặt của ly sứ nhẵn bóng và rộng rãi, chính vì vậy nội dung in lên ly sứ có thể là logo to hay nội dung dài. Bạn có thể yêu cầu in những logo phức tạp hoặc khó để in.

Lựa Chọn font chữ và màu để in

Ly Sứ In Logo cung cấp cho khách hàng nhiều font chữ để khách hàng dễ dàng lựa chọn hoặc khách hàng có thể yêu cầu font chữ muốn in logo ly sứ.

Ly sứ in logo giá rẻ

Đối với những chiếc cốc sứ in logo thì giá cả dựa vào rất nhiều yếu tố như:

- Số lượng đặt mua, in ấn.

- Kích thước sản phẩm.

- Kích thước nội dung in.

- Màu sắc dùng để in.

Nắm bắt được những nhu cầu của khách hàng, Ly Sứ In Logo thường xuyên cập nhật những mẫu sản phẩm mới cùng với giá ly sứ in logo hình nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết và xóa bỏ tâm lý lo ngại về giá thành cũng như chất lượng sản phẩm cho khách hàng. Bạn có thể cho Lysuinlogo biết được nhu cầu, mong muốn của bạn về những sản phẩm ly sứ, từ đó bạn có thể nhận được báo giá cốc sứ in logo chi tiết nhất. Hãy liên hệ lysuinlogo.com theo thông tin dưới đây nhé!

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG VIVA

Văn phòng tại TP. HCM: 337/4 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM.

Văn phòng tại Hà Nội: 149 Trần Hoà, P Định Công, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã số thuế: 0317029978

Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Q 1, TP. HCM.

Email: Lienhe@quatangviva.com

Hotline: 1900.8159

Góp ý – Khiếu nại: 0901.554.486 (24/24)

Website: lysuinlogo.com