Ly sứ in logo - Quà tặng doanh nghiệp ý nghĩa, thiết thực cho mọi nhà

(PR) - Ly sứ in logo là món quà tặng được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn để thể hiện dấu ấn riêng, hiện đại, đặt biệt giá thành rẻ phù hợp với doanh nghiệp có ngân sách vừa/ nhỏ và phù hợp với sở thích của đa số người tiêu dùng, đối tượng nhận quà.Trong bài viết này, baoquangnam.vn sẽ giới thiệu đến bạn địa chỉ bán ly sứ quà tặng in logo uy tín, giá tốt hiện nay nhé!

Quatangviva.com - Địa chỉ cung cấp ly sứ in logo theo yêu cầu, giá tốt

Trên thị trường hiện nay, có hàng trăm địa chỉ kinh doanh các loại ly sứ, nhưng xét về độ chất lượng, giá cả hợp lý thì không thể không nhắc đến Công ty Quà Tặng Viva.

VivaGift là một trong những đơn vị chuyên cung cấp số lượng lớn các sản phẩm gốm sứ nói chung và quà tặng ly sứ nói riêng của các thương hiệu gốm sứ nổi tiếng như: Gốm sứ Bát Tràng, Gốm sứ Minh Long ...

QuatangViva.com với ​​ưu thế nhập khẩu trực tiếp và sản xuất ly sứ in logo theo yêu cầu vì thế sẽ đáp ứng được yêu cầu mua hàng với giá gốc và ly sứ với đa dạng mẫu mã, cập nhật mẫu mới thường xuyên bắt kịp thị hiếu của người tiêu dùng.

Tất cả các mẫu ly sứ đều có thể in theo yêu cầu doanh nghiệp giúp bạn sở hữu những món quà ý nghĩa, mang dấu ấn riêng và chất lượng gửi tới khách hàng, đối tác thuận lợi.

Hiện tại Công Ty Quà Tặng Doanh Nghiệp Viva đang có văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với lợi thế này, giúp đơn hàng xử lý được nhanh chóng và thuận tiện hơn cho khách hàng trong công việc xem mẫu mã cũng như thực hiện các giao dịch khác.

VivaGift tự tin sẽ đem đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối với chất lượng tốt nhất. Ngoài ra, công ty hỗ trợ khách hàng gói quà, cung cấp bộ quà tặng ly sứ in logo theo yêu cầu, các sản phẩm quà tặng doanh nghiệp khác và hỗ trợ giao hàng tận nơi, thanh toán trực tuyến ... giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí cho quà tặng doanh nghiệp nhất có thể.

Tại sao nên chọn cốc sứ in logo tại QuatangViva?

Khi đặt mua sản phẩm tại cửa hàng Quà Tặng Viva bạn sẽ được tư vấn và công ty sẽ đưa ra những chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của mình một cách rõ ràng, minh bạch như:

● Bạn sẽ được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất giúp bạn không phải băn khoăn khi tìm mẫu.

● Hơn 300+ mẫu ly sứ in logo chất lượng, giá rẻ.

● Nhập hàng trực tiếp từ xưởng và sản xuất giúp tối ưu chi phí cho bạn.

● Gửi mẫu ly sứ in logo doanh nghiệp đã thực hiện để quý khách có thể hình đúng mẫu mã và chất lượng.

● Miễn phí lên file thiết kế demo để bạn hình dung ly sứ sẽ in logo.

● Báo giá nhanh chóng theo mẫu demo sản phẩm đã chọn.

● Hỗ trợ tất cả các đơn hàng in logo từ 30 ly trở lên.

● Chiết khấu cao cho đơn hàng số lượng lớn.

● Nhận xử lý đơn hàng cần gấp – đơn hàng với số lượng lớn.

● Xuất hóa đơn VAT và giao hàng nhanh toàn quốc.

= >> Bảo hành 1 đổi 1 trong tất cả sản phẩm ly sứ in logo (lỗi kỹ thuật - lỗi in ấn). Mọi sai sót trong quá trình giao hàng, hoặc xuất hiện lỗi, trên sản phẩm, không đúng với sứ mẫu, lúc kiểm tra hàng, VivaGift sẽ thu hồi và thực hiện trả lại các sản phẩm khác chất lượng đúng với yêu cầu bạn đã đưa ra trước đấy.

Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy liên hệ quatangviva.com để được hỗ trợ một cách tốt nhất nhé!

Các dòng ly sứ quà tặng VivaGift bán chạy nhất hiện nay

● Cốc Sứ Bát Tràng.

● Ly Sứ Minh Long.

● Ly Sứ Màu Trong Logo.

● Ly Sứ Trắng.

● …

Những sản phẩm ly sứ quà tặng hoàn toàn có thể đáp ứng được tiêu chí in logo và quan trọng nhất là giá thành hợp lý với quà tặng doanh nghiệp.

Đây là một trong những cách hiệu quả mà các doanh nghiệp lựa chọn để marketing, cũng như thể hiện sự quan tâm, thay lời cảm ơn, động viên và khích lệ đến nhân viên và đối tác, khách hàng.

Ý nghĩa của quà tặng ly sứ đối với doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp thì sản phẩm in hình, in logo lên ly sứ lại vô cùng quan trọng và cấp thiết. Bạn có thể lin hình công ty hoặc có thể in logo lên ly sứ để xây dựng thêm bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp ngoài các quà tặng trên như bút, sổ tay thông thái, catalogue, bưu thiếp…

Ưu điểm của ly sứ in logo đó là có thể làm quà tặng tri ân khách hàng nhân dịp những sự kiện trọng đại của công ty. Sản phẩm này có giá túi tiền rất hợp lý nên phù hợp với mọi ngân sách sự kiện của công ty doanh nghiệp.

Ly sứ là món quà tặng thiết thực, tiện dụng và không thể kén người dùng. Bạn có thể thoải mái thể hiện ý tưởng, sáng tạo hoặc tự thiết kế mẫu in mang phong cách và dấu ấn riêng của cá nhân, doanh nghiệp.

Là đơn vị sản xuất trực tiếp từ A - Z các sản phẩm ly sứ in logo theo yêu cầu, giá thành tại quatangviva.com luôn có giá cạnh tranh. Hơn nữa, đối với những đơn hàng có số lượng lớn, công ty sẽ có những ưu đãi chiết khấu về giá cao, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí quà tặng hơn.

Hãy để chúng tôi cùng bạn đồng hành trong công cuộc xây dựng thương hiệu tốt đẹp trong lòng khách hàng. Liên hệ ngay quatangviva.com để đặt cốc sứ in logo nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG VIVA

Mã số thuế: 0317029978

Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

Văn phòng TP. HCM: 9/5 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

Văn phòng Hà Nội: 161/64 Hoa Lâm, Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội.

Email: Lienhe@quatangviva.com

Hotline: (zalo) 0901.554.486 hoặc 03 2628 1414.

Website: https://quatangviva.com