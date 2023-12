Maroon 5 hát liên tục 15 bài trong siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival tại Phú Quốc

(PR) - Hơn 6 giờ đồng hồ sống trong lễ hội âm nhạc, gần 50 bài hát được trình diễn bởi các ngôi sao hàng đầu, trong đó có 15 ca khúc bất hủ đến từ ban nhạc huyền thoại Maroon 5 – Đó là trải nghiệm chưa từng có đối với hơn 4 triệu người theo dõi trực tuyến và hơn 11.500 khán giả có mặt trong siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival, tổ chức tại Phú Quốc United Center tối 16/12.

75 phút bùng nổ cùng màn trình diễn tuyệt đỉnh của huyền thoại pop-rock thế giới Maroon 5

Khi những giai điệu quen thuộc của Moves like Jagger vang lên, cả không gian quảng trường Grand World Phú Quốc như rung chuyển với sự xuất hiện của “cơn địa chấn” Maroon 5. Cả 6 thành viên của nhóm nhạc Pop-Rock huyền thoại xuất hiện đầy huyền bí trên sân khấu “Hỗn thiên cầu” khổng lồ theo chủ đề: “From twilight til first light” cùng visual cực đỉnh thắp sáng cả quảng trường Grand World.

Màn trình diễn kéo dài hơn 75 phút với setlist 15 ca khúc bất hủ của Maroon 5 đã đưa khán giả đắm mình trong hành trình âm nhạc xuyên suốt 3 thập kỷ của ban nhạc lừng danh. Giai điệu quen thuộc của các ca khúc: This love, She will be loved, Sunday morning, Stereo hearts, Payphone, One more night, Makes me wonder… như “mê lực” cuốn khán giả vào“chuyến du hành thời gian cực phẩm”.

6 mảnh ghép của Maroon 5 cùng nhau thăng hoa tột đỉnh trên sân khấu 8Wonder như tại bất kỳ sân khấu lưu diễn toàn cầu nào của họ. Đặc biệt, lần đầu tiên khán giả Việt Nam trực tiếp thưởng thức những điểm nhấn đắt giá từng tạo nên “thương hiệu quốc tế” của ban nhạc huyền thoại như màn solo guitar điệu nghệ của giọng ca chính Adam hay phong cách “múa” trống điêu luyện của tay trống tài hoa Matt Flynn. Khán giả hò reo không ngừng mỗi khi câu dạo đầu của các ca khúc quen thuộc vang lên, đưa quảng trường biển Grand World trở thành một “thiên đường âm nhạc” tầm cỡ thế giới tuyệt đẹp.

Không ít lần, Adam Levine đã phải …buông mic để được lắng nghe hàng vạn khán giả cùng hòa giọng trong không gian bao la của biển trời Phú Quốc trong các ca khúc This love, She will be loved, Animals, Maps, Memories, Don't wanna know,...

Giây phút đặc biệt nhất là khi giọng ca chính và guitarist James Valentine cùng bước thẳng xuống khán đài để giao lưu với khán giả trong ca khúc bất hủ She will be loved. Không khí như “nổ tung” khi Adam bất ngờ đón lấy điện thoại của một khán giả để cùng selfie và quay lại khoảnh khắc ấn tượng của 8Wonder. Chưa bao giờ người hâm mộ tại Việt Nam lại được gần với “huyền thoại âm nhạc” của hàng triệu người trên thế giới như thế.

“Chúng tôi rất vinh dự được đến với Việt Nam, một nơi rất xinh đẹp, trong show diễn đầu tiên này. Phải mất đến 20 năm chúng tôi mới đến Việt Nam nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại, và lần sau nhất định sẽ sớm hơn”, Adam Lavine chia sẻ trước tình cảm nồng nhiệt của hơn 11.500 khán giả tại quảng trường Grand Wolrd.

Khép lại siêu nhạc hội là ca khúc “đám cưới quốc dân” Sugar cùng màn pháo hoa rực rỡ đã thổi bùng cảm xúc của khán giả lên tới đỉnh điểm của hành trình “kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder”.

Bùng cháy cảm xúc với bữa tiệc âm nhạc sôi động của dàn sao Việt

Không chỉ được thăng hoa tột đỉnh cùng huyền thoại pop-rock Maroon 5, hàng vạn khán giả có mặt tại Phú Quốc United Center còn được thưởng thức đại tiệc âm nhạc đa phong cách đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Những màn trình diễn bùng nổ với bản phối lần đầu tiên được trình làng, những màn collab đầy bất ngờ của Tóc Tiên và Grey D, Phương Ly và Justa Tee, Double 2T và Xệ Xệ cùng ban nhạc Màu Nước đã thực sự khuấy đảo sân khấu 8Wonder.

“Nam thần Gen Z” Grey D mở màn siêu nhạc hội với khoảnh khắc cực lãng mạn trong ánh hoàng hôn rực rỡ trứ danh trên bờ biển Bãi Dài.

Phương Ly mang “Mặt trời của em” tới “thành phố không ngủ” Phú Quốc United Center cùng các bản hit Little love, Anh là ngoại lệ của em và đặc biệt là màn comeback cùng JustaTee với ca khúc Thằng điên đầy ngẫu hứng.

JustaTee cùng ban nhạc Màu Nước mang đến những bản hit R&B “đỉnh chóp” được phối mới hoàn toàn theo phong cách festival sôi động, khiến khán giả 8Wonder nhún nhảy không ngừng: 2AM, Thời Gian sẽ trả lời, Bâng khuâng, Đã lỡ yêu em nhiều. Đặc biệt, Quán quân Rap Việt 2023 Double2T đã bất ngờ xuất hiện, cùng “so mic” với đàn anh ca khúc Tay-lai-pro.

“Người miền núi chất” Double2T đã có màn trình diễn bùng nổ với À lôi, Theo anh về bản, Bad girl và sự xuất hiện đầy bất ngờ cùng Rapper nhí - “em bé chất” Xệ Xệ trên sân khấu.

Tóc Tiên “càn quét” sân khấu 8Wonder với các bản hit “triệu view” và một bản medley pop-rock cực cháy dành riêng cho siêu nhạc hội Một cọng tóc mai - Big girls don't cry - Ngày mai. Nữ ca sĩ liên tục biến hóa trên sân khấu với các ca khúc được phối mới hoàn toàn trên nền nhạc điện tử kết hợp live band sôi động và vũ đạo đẹp mắt. Đặc biệt, màn “biến hình” thay trang phục bất ngờ trên sân khấu của “nàng tắc kè hoa” khiến hàng vạn khán giả hò reo thích thú.

DJ kiêm nhà sản xuất “triệu view” 2PillZ đã mang đến set nhạc sôi động và đa dạng, mang màu sắc festival làm cho không khí siêu nhạc hội “bùng cháy” ngay từ khi bắt đầu.

Một trong những điểm nhấn độc đáo nhất của siêu nhạc hội là màn trình làng mãn nhãn của mẫu VF 7 Hoả Long Độc Bản (Dragon Forged) trên sân khấu 8Wonder cùng “phù thuỷ EDM” Touliver và vũ đoàn Hoàng Thông. Đây là phiên bản giới hạn đặc biệt của VinFast VF 7 chỉ với 68 chiếc và sẽ chính thức mở cọc từ ngày 1/1/2024.

Có thể nói, sự hiện diện của các ngôi sao đẳng cấp quốc tế trên sân khấu 8Wonder trong khuôn khổ Wake up Festival chính là chiến lược quảng bá hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp và năng động tới du khách quốc tế. Maroon 5 liên tục repost các story của fan hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự siêu nhạc hội và chính thức check-in 8Wonder tại “thành phố không ngủ” Grand World sau 1 đêm trình diễn đầy cảm xúc.

“Sau những lễ hội âm nhạc tầm cỡ như 8Wonder, chúng tôi kỳ vọng du khách quốc tế biết đến Việt Nam với những điểm đến du lịch tuyệt đẹp, thân thiện và mới mẻ. Với giá trị cộng hưởng từ các siêu sao ca nhạc thế giới, đẳng cấp trải nghiệm của sự kiện, 8Wonder sẽ là đòn bẩy để Phú Quốc và Việt Nam sẽ trở thành điểm đến nổi tiếng thế giới, được yêu mến và đủ sức hấp dẫn để thu hút đông đảo du khách quay trở lại.”, ông Juergen Doerr, CEO Vinpearl chia sẻ.

Huyền thoại Maroon 5 và các nghệ sĩ Việt đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao tại 8Wonder Phú Quốc. Đặc biệt, sự đầu tư rất lớn cho hệ thống cơ sở vật chất tầm cỡ thế giới, ekip chuyên nghiệp của sự kiện cũng đáp ứng mọi kỳ vọng, từ hệ thống âm thanh ánh sáng đỉnh cao, hệ sinh thái trải nghiệm ẩm thực - giải trí – khám phá all in one đẳng cấp mang đến hành trình thăng hoa với siêu nhạc hội mãn nhãn cho hàng vạn khán giả.

Theo các chuyên gia, năng lực tổ chức sự kiện âm nhạc đẳng cấp thế giới của Việt Nam cũng đã được khẳng định qua hai mùa 8Wonder Festival. Từ Nha Trang với Charlie Puth đến Phú Quốc với Maroon 5, lễ hội âm nhạc 8Wonder đã đạt tới tầm vóc của các sự kiện giải trí, lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới như Tomorrowland, Coachella…

Màn trình diễn đẳng cấp gần 50 ca khúc trong 6 tiếng đồng hồ của “cơn địa chấn” Maroon 5 và các nghệ sĩ Tóc Tiên, JustaTee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz, kết hợp với các hoạt động hội hè bất tận “all-in-one” của Wake up Festival đã kiến tạo nên hành trình của những “kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder” cho hàng vạn khán giả trong khung cảnh hoàng hôn đẹp bậc nhất Việt Nam. Sân khấu nghệ thuật đỉnh cao 8Wonder Winter Fest đã khép lại với những cảm xúc khó quên, nhưng Wake Up Festival vẫn sẽ còn nối dài cảm xúc với nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc kéo dài đến Tết Nguyên đán. Với mô hình lễ hội độc đáo kết hợp âm nhạc – du lịch – giải trí đặc biệt bậc nhất thế giới, 8Wonder nói riêng và Wake Up Festival nói chung đã góp phần làm nên một chương mới trong ngành công nghiệp du lịch - giải trí Việt Nam, mở ra cánh cửa cho các sự kiện quy mô đẳng cấp quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới./.