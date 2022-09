Masterise Homes ra mắt dự án The Global City - Tạo làn sóng mới cho thị trường

(PR) - Gây chú ý trong năm 2021 với phân khúc bất động sản hàng hiệu, đầu năm 2022, Masterise Homes tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường với dự án Khu đô thị The Global City.

Với định hướng trở thành một “Downtown City mang tính biểu tượng của khu vực Đông Nam Á” dự án được quy hoạch bài bản trở thành một khu đô thị tích hợp cảnh quan hiện đại, ấn tượng, phát triển một thành phố vệ tinh thu nhỏ và hiện đại tại ngay trung tâm thành phố mới Thủ Đức, giải quyết bài toán về nơi an cư lý tưởng dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Sự kiện trải nghiệm dự án trung tâm mới The Global City

Ngày 10/7/2022 sự kiện trải nghiệm trung tâm mới The Global City đã diễn ra tại TP.HCM, chiêu đãi khách những phần trình diễn đẹp mắt, những hoạt động trải nghiệm ẩm thực và giải trí thú vị cùng dàn ca sĩ khách mời đình đám hiện nay.

Sự kiện trải nghiệm tại trung tâm mới The Global City thu hút hơn 2.000 lượt người tham gia.

Ngay từ những ngày đầu chào sân thị trường, thông tin về một khu đô thị mới sắp xuất hiện tại khu Đông TPHCM đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới đầu tư. Đáp ứng nhu cầu được “mắt thấy tai nghe" cho người dân và du khách, Masterise Homes thường xuyên có những hoạt động trải nghiệm đẳng cấp dành cho khách hàng, mô phỏng không khí sôi động tại một khu đô thị được định vị sẽ trở thành “Trung tâm thứ hai” của TP.HCM trong tương lai. Sự kiện đã tạo ấn tượng đẹp cho hơn 2.000 lượt khách tham gia với những màn trình diễn mãn nhãn và hoành tráng.

Đại diện Masterise Homes chia sẻ về những điểm nổi bật của dự án.

Nhà phố thương mại Soho The Global City thu hút nhà đầu tư

Dự án The Global City có sự hỗ trợ của những đối tác phát triển bất động sản hàng đầu thế giới, bao gồm Kỹ thuật xây dựng Tung Feng, Tư vấn hiệu quả năng lượng Quimera, Quản lý dự án Artelia, Thiết kế cảnh quan WATG, đặc biệt là Tư vấn kiến trúc Foster+Partners.

Là khu đô thị đầu tiên Foster + Partners tham gia tại Việt Nam, The Global City được thiết kế và phát triển theo chủ nghĩa đại đô thị mới (new urbanism). Theo đó, đây sẽ là khu đô thị phức hợp đa dạng và hiện đại, với đầy đủ tiện ích của một trung tâm thành phố trong tương lai bên cạnh diện tích nhà ở. Foster + Partners sẽ đảm nhận tư vấn kiến trúc cho The Global City, đưa ra các giải pháp thiết kế tiên tiến và bền vững để tạo ra một “thành phố” toàn cầu.

Hợp tác với các đội ngũ phát triển dự án tầm cỡ quốc tế.

Theo báo cáo thị trường của Savills Việt Nam, TP HCM hiện khan hiếm nguồn cung biệt thự, nhà phố do bối cảnh dịch bệnh. Nguồn cung sơ cấp năm 2021 giảm 65%, còn khoảng 1.200 căn, thấp nhất kể từ năm 2016. Nhà phố thương mại có hơn 200 căn, giảm 85% theo năm.

Trong bối cảnh đó, sự ra mắt phân khu nhà phố Soho của Khu đô thị The Global City trong tháng 3 được thị trường chào đón tích cực. Phân khu tọa lạc tại trung tâm sôi động của đại đô thị, lấy cảm hứng từ khu vực náo nhiệt và nhộn nhịp mua sắm nhất của những thành phố toàn cầu như London và New York.

Nhà phố SOHO The Global City - Phiên bản đẳng cấp có giới hạn.

Với vị trí trực diện sân vận động Rạch Chiếc, chủ nhân nhà phố SOHO sở hữu các tiện ích đẳng cấp của The Global City. Với 2 khu nhà ở cao cấp và khu liên hợp sân golf rộng 92ha, chủ đầu tư Masterise Group kiến tạo nhiều hạng mục giải trí và chuỗi tiện ích dịch vụ cao cấp với mong muốn đáp ứng tối đa trải nghiệm và chất lượng cuộc sống cho cư dân

Không bỏ qua một trải nghiệm nào tại sự kiện, chị Hồng Ngọc (Quận 1, TP.HCM) chia sẻ: “Đã tìm hiểu về dự án The Global City từ trước, tôi cảm thấy thu hút về thiết kế cảnh quan cũng như định hướng trở thành một một địa điểm mới, một trung tâm mới hiện đại hơn, rộng rãi hơn của chủ đầu tư dự án. Chúng ta sẽ không còn chen chúc vào các dịp cuối tuần hay lễ hội như ở trung tâm hiện tại khi dự án The Global City chính thức đi vào hoạt động. Tuy sự kiện chỉ là mô phỏng sự sôi động của khu phố Soho nhưng mình cảm thấy an tâm và tự tin khi lựa chọn nhà phố tại đây, một môi trường tốt để sinh sống, hoặc cho thuê hay kinh doanh cũng có lợi”.

Được định vị cao cấp với thiết kế và xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, các sản phẩm nhà phố Soho The Global City dự kiến có mức vốn đầu tư hấp dẫn chỉ từ 7-8 tỷ/căn (30%). Tuy nhiên, với mức độ hạn chế nguồn cung nhà phố tại TP. Hồ Chí Minh, phân khu Soho đang rất thu hút sự chú ý của giới đầu tư, bước đầu tạo tiếng vang cho Masterise Homes trên đường đua phát triển những đại đô thị.

Với lợi thế về quỹ đất lớn, hệ thống hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh, Khu đô thị The Global City được kỳ vọng là một khu đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản của TP. Hồ Chí Minh, trở thành khu đô thị lõi có hấp lực mạnh ở khu Đông.

