Máy may 1 kim - Sự lựa chọn hoàn hảo trong ngành may mặc công nghiệp

(PR) - Hiện nay thì người ta ưa chuộng sử dụng các dòng máy may 1 kim cho hộ gia đình. Bởi vì giá cả phù hợp cùng với những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Thế nhưng, mua máy may ở đâu là đảm bảo nhất. Cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết dưới đây nhé.

1. Tại sao nên chọn máy may 1 kim trong ngành may công nghiệp

Máy may 1 kim trong công nghiệp được hầu hết các hộ gia đình lựa chọn. Bởi vì những ưu điểm nổi bật như sau:

● Thị trường may mặc hiện nay thường gia công các sản phẩm may 1 đường, do đó sử dụng máy may 1 kim sẽ tiện lợi hơn máy may 2 kim.

● Máy may 1 kim có thể được dùng để cắt chỉ, lại mũi và may vá sản phẩm nhanh hơn.

● Ngoài ra máy may 1 kim còn được dùng để may vá và lắp ghép các bộ phận của áo, quần và đồ dùng.

Tóm lại, máy may 1 kim có nhiều chứng năng và công dụng hơn. Chính vì thế nên dòng sản phẩm này được ưu tiên sử dụng hơn là máy may 2 kim.

Lý do nên chọn mua máy may 1 kim.

2. Những thương hiệu máy may 1 kim chất lượng nhất hiện nay

Máy may 1 kim mang lại nhiều lợi ích cho ngành may mặc vì thế nên hầu hết mọi người đều muốn sở hữu một dòng máy may phù hợp. Sau đây sẽ giới thiệu tới bạn các thương hiệu máy may 1 kim chất lượng nhất 2023.

Máy may 1 kim brother:

Là dòng sản phẩm nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Với nhiều tính năng như làm khuy, đơm nút thì máy này có thể giúp bạn thêu ra các đường zic zac, xương cá, bán nguyệt…Ngoài ra, dòng máy này không kén chân vịt, do đó người dùng có thể thay đổi nhiều kiểu chân vịt khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng.

Máy may 1 kim Juki:

Là một trong những thương hiệu được người dùng yêu thích và đánh giá cao. Với thiết kế nhỏ gọn thì dòng máy này có thể xỏ chỉ theo cơ chế tự động giúp người dùng tiết kiệm được thời gian và công sức. Song, xét về độ phổ biến thì Juki chỉ đứng sau Brother.

Máy may 1 kim thương hiệu Juki.

Máy may 1 kim Jack:

Dòng máy may 1 kim thương hiệu jack được trang bị đầy đủ các tính năng như đính nút, làm khuy và thêu. Ngoài ra, máy này còn rất chuộng các loại chân vịt khác nhau. Từ đó giúp cho ra những đường may đẹp trên các loại vải dày hoặc mỏng khác nhau.

Top các thương hiệu máy may 1 kim chất lượng nhất 2023.

Máy may 1 kim Siruba:

Đây là thương hiệu máy may 1 kim được rất nhiều người biết tới. Bởi vì dòng sản phẩm này đáp ứng được nhu cầu may vá cơ bản. Ngoài ra, máy may này còn trang bị thêm hệ thống cắt chỉ tự động giúp đảm bảo được chất lượng may vá ổn định nhất.

Máy may 1 kim sunsir:

Loại máy may này được dùng để may vá các loại vải khác nhau như cotton, lụa, len,..Máy còn có thể tự điều chỉnh độ căng của chỉ và độ cao thấp của chân vịt giúp cho người dùng có thể dễ dàng may ra được những đường vải đẹp mắt. Đặc biệt, dòng máy may này rất phù hợp cho những người mới học may và công việc may vá trong hộ gia đình.

Máy may 1 kim thương hiệu sunsir.

3. Nên mua máy may 1 kim ở nhà cung cấp uy tín nào?

Nếu như khách hàng đang tìm kiếm một cơ sở bán máy may 1 kim chất lượng thì có thể tham khảo ngay công ty Điện máy tổng hợp miền Nam. Bởi vì tại đây người tiêu dùng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với giá tiền và nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, công ty còn còn mang lại nhiều lợi thế khác cho khách hàng như:

● Điện máy tổng hợp miền Nam chuyên cung cấp các dòng máy may 1 kim nổi tiếng của thương hiệu như Juki, Brother, Jack, Siruba,...Ngoài ra, các sản phẩm này rất đa dạng mẫu mã và màu sắc nên người dùng có thể tùy ý lựa chọn dòng máy mình yêu thích.

● Máy may 1 kim được bán tại Điện máy tổng hợp miền Nam có giá cả phù hợp và giao động trong khoảng từ 3 - 15 triệu. Đặc biệt, tất cả các dòng sản phẩm tại đây đều được niêm yết giá rõ ràng và công khai.

● Điện máy tổng hợp miền Nam còn hỗ trợ bán hàng trên trang website trực thuộc công ty. Do đó, người tiêu dùng có thể truy cập vào trang web và tham khảo giá bán cũng như thông tin về sản phẩm máy may 1 kim.

● Đội ngũ kỹ thuật viên của Điện máy tổng hợp miền Nam đều là những người chuyên nghiệp và lành nghề. Do đó nếu như bạn gặp bất kỳ vấn đề nào vế máy may thì có thể liên hệ với công ty để được giúp đỡ kịp thời.

● Toàn bộ máy may 1 kim tại Điện máy tổng hợp miền Nam đều được bảo hành 12 tháng kể từ khi bán ra. Do đó khách hàng có thể an tâm trải nghiệm sản phẩm mà không lo các vấn đề về lỗi máy móc.

