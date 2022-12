Mẹo chuẩn bị tự do tài chính cho tuổi già độc lập

(PR) - Để chuẩn bị cho một tuổi già độc lập, chủ động và hạnh phúc, người trẻ cần có kế hoạch tài chính từ bây giờ và lối sống phù hợp.

Theo báo cáo “Mức độ sẵn sàng cho cuộc sống độc lập khi về già” do Prudential phối hợp cùng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS) thực hiện, 48% người tham gia nghiên cứu có mức thu nhập dưới 60 triệu/năm. Khi Covid-19 xảy ra, có 80% số người tham gia bị ảnh hưởng tài chính, trong đó, có 65% cho biết thu nhập giảm trên 20%.

Báo cáo này cũng cho biết chỉ 28.19% người tham gia nghiên cứu có tài khoản tiết kiệm. Ngược lại, 46.15% hộ gia đình trong khảo sát có khoản nợ. Báo cáo chỉ ra, nền tảng tài chính hiện tại của người trẻ chưa thật sự bền vững, vẫn bị tác động đến nhiều yếu tố. Đồng thời, sự chuẩn bị tài chính chưa chủ động, thậm chí, còn có sức ì từ việc chăm lo cho gia đình.

Tài chính là mối bận tâm hàng đầu của người trẻ hiện nay để chuẩn bị cho tuổi già độc lập. Ảnh: Freepik.

Hỏi về khía cạnh chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống tuổi già độc lập, tài chính là mối bận tâm lớn nhất của người trẻ, đặc biệt là Millennials. Chị Tang, 29 tuổi, nhân viên truyền thông tại TP HCM cho biết, điều quan trọng nhất để chuẩn bị cho một tuổi già độc lập và hạnh phúc là tự do tài chính. Chị cho biết cũng đang trên hành trình học và tìm kiếm cách để có thêm các nguồn thu nhập thụ động cho bản thân.

Đồng quan điểm với chị Trang, theo anh Mạnh, 28 tuổi, một huấn luyện viên thể hình chia sẻ, việc có kế hoạch tài chính cho tuổi già thông qua bảo hiểm là loại hình đầu tư tốt cho tương lai. "Không có bảo hiểm giống như đi trên cầu thang mà không có tay vịn, mình có thể ngã bất cứ lúc nào", anh cho biết.

Có nhiều cách thức để người trẻ đạt được tự do tài chính nhưng theo các chuyên gia, bước đầu tiên để đạt được tự do tài chính là người trẻ cần đánh giá được sức khỏe tài chính của bản thân, sau đó lên kế hoạch rõ ràng và chi tiết theo các giai đoạn ngắn hạn – trung hạn và dài hạn. Tăng thu nhập, tiêu xài ít và đầu tư “thông minh” để có nhiều nguồn thu nhập thụ động cũng là những cách thức quan trọng cho người trẻ trên hành trình đạt được tự do tài chính. Có kế hoạch tài chính rõ ràng và chắc chắn sẽ giúp người trẻ dễ dàng hơn trong việc đảm bảo tuổi già độc lập. Đầu tư bảo hiểm cũng là kênh giúp người trẻ hạn chế cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro.

Tài chính là tiền đề quan trọng nhất cho một tuổi già độc lập nhưng người trẻ cũng cần quan tâm đến những khía cạnh khác như sức khỏe, lối sống, các mối quan hệ xã hội. Hiện, một bộ phận người trẻ thành thị đang cân nhắc lựa chọn lối sống hài hòa giữa công việc và cuộc sống (work-life integration). Phong cách sống này chứng minh được tính ưu việt khi mọi người có thể tiếp cận với giờ làm việc linh hoạt trên nền tảng kỹ thuật số. Sự linh hoạt của phương pháp này giúp những người vừa đi làm, vừa có trách nhiệm chăm sóc gia đình và các hoạt động gắn kết xã hội khác. Đây là cách để xây dựng các khía cạnh quan trọng của cuộc sống, đồng thời, giúp tuổi già độc lập, chủ động và hạnh phúc hơn.

Hài hòa giữa công việc và cuộc là xu hướng nhiều người trẻ đang theo đuổi trong giai đoạn này. Ảnh: Freepik.