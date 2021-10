Minh An Window - nhà thầu nhôm kính với giải pháp tổng thể về cửa nhôm kính

(PR) - Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Minh An (Minh An Window) - đơn vị nhà thầu công trình, chuyên cung cấp vật tư, thiết bị và giải pháp cho các dự án công trình xây dựng. Với những thế mạnh sẵn có về các hạng mục liên quan tới nhôm kính, Minh An Window hướng tới những giá trị về chất lượng cao tại thị trường Việt Nam.

Đội ngũ của Minh An Window tại dự án tòa nhà huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Hiện nay, việc sử dụng cửa nhôm kính đang ngày càng trở nên phổ biến bởi những tiện ích mà loại cửa này mang lại. Minh An Window có rất nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ chất lượng, làm đẹp hay thay đổi gu thẩm mỹ đa dạng. Giải pháp tổng thể về cửa nhôm kính được Minh An Window thực hiện sau nhiều thời gian tích lũy kinh nghiệm cũng như kinh nghiệm thực chiến các dự án lớn, nhỏ trong nước.



Cửa nhôm kính - giải pháp toàn diện cho không gian nhà

Cửa nhôm kính được coi là những giải pháp tối ưu nhất cho hệ thống cửa ra vào bởi vật tư, các thiết bị, phụ kiện phù hợp với thời đại công nghệ. Đặc biệt, các tính năng như chống nóng, chống ồn hay cách nhiệt được áp dụng một cách tinh tế và sáng tạo. Ngoài các tính năng trên, cửa nhôm kính còn được nhiều công ty sáng tạo khi tích hợp thêm các bộ phụ kiện công nghệ như: khóa, thẻ từ, camera…

Dự án tổng thể về cửa nhôm kính, vách nhôm kính của Minh An Window.

Hiện nay, các loại cửa thông thường như gỗ, nhựa lõi thép, cửa sắt và các loại vật liệu khác được xem xét và thay thế bằng các loại cửa nhôm kính thông thường và cao cấp. Cửa nhôm kính có các thành phần chính là các loại nhôm và kính cường lực, qua nhiều công đoạn để sản xuất ra thành phẩm là những bộ cửa nhôm kính.

Giải pháp chống nóng cho cửa nhôm

Trên thực tế, công nghệ làm mát đã có từ rất lâu nhưng để bắt kịp xu hướng thì cần thay đổi rất nhiều. Cửa nhôm kính được cấu tạo từ kính cường lực và các loại nhôm, đây đều là các loại kim loại và hợp chất dễ bắt nhiệt vì vậy nếu không có những giải pháp tối ưu về khâu làm mát cho hệ thống cửa nhôm kính thì sẽ có nhiều bất cập.

Giải pháp chống nóng hiệu quả cửa nhôm kính cho hệ thống nhà.

Cửa nhôm cách nhiệt giải pháp chống nóng

Nhôm sử dụng cầu cách nhiệt tới thời điểm hiện tại là công nghệ tiên tiến nhất, giải quyết được vấn đề bắt nhiệt của các thanh profile nhôm. Các loại nhôm sử dụng cách nhiệt là công nghệ thêm những thanh profile vào giữa khe nhôm nhằm giúp ngăn chặn nhiệt từ bên ngoài vào trong hoặc các thanh profile nhôm tự sinh ra nhiệt.

Nhôm cầu cách nhiệt là một phát minh trong ngành vật liệu xây dựng mới đáp ứng yêu cầu xây dựng những tòa nhà, cao ốc, trung tâm thương mại lớn, nhà ở cao cấp mà bề mặt phần lớn là kính.

Giải pháp chống trộm cho cửa nhôm kính

Chống trộm cho hệ thống cửa nhôm kính là một trong những vấn đề khách hàng quan tâm. Đặc biệt ở Việt Nam có nhiều kết cấu khác so với nước ngoài nên cũng cần đặt ra nhiều giải pháp khác biệt thay thế để phù hợp hơn với không gian kiến trúc tại Việt Nam.

Tích hợp giải pháp chống trộm cho hệ cửa nhôm.

Sử dụng thiết bị báo trộm tự động

Sử dụng các thiết bị báo trộm, chống trộm là hiệu quả nhất trong thời gian gần đây. Cách làm này còn không làm thay đổi cấu trúc cũng như kết cấu của cửa nhôm kính.

Thay phụ kiện chính hãng

Phụ kiện không chính hãng của các loại cửa nhôm kính cũng là nguyên nhân dẫn đến việc không chắc chắn và bị trộm. Nên có những phương án thay thế các loại phụ kiện cửa nhôm kính giá rẻ.

Thay hệ thống khóa chốt thông minh

Sử dụng các hệ thống khóa, chốt thông minh làm tăng tính bảo mật của các loại cửa nhôm kính.

Khung lớp bảo vệ cho cửa nhôm kính

Đây được coi là biện pháp cứng rắn cho việc giải quyết vấn đề trộm khi sử dụng cửa nhôm kính.

Ngoài những giải pháp trên còn rất nhiều giải pháp khác nữa như: tăng cường lớp khóa, cảnh báo bằng đèn hoặc tín hiệu, thiết kế thêm lớp cửa bên ngoài… Tất cả đều cần thiết, hãy cân nhắc chọn giải pháp phù hợp.

Nhà thầu thi công nhôm kính uy tín miền Bắc

Minh An Window là nhà thầu công trình, vật tư công trình hạng mục cửa nhôm kính, kính cường lực. Công ty đã có rất nhiều năm phân phối vật tư và cũng là nhà thầu thi công các công trình hạng mục cửa nhôm, cửa kính. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, nhân viên thi công chuyên nghiệp và tận tâm đến từng chi tiết nhỏ cùng thế mạnh về kinh nghiệm, Minh An Window cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng và cam kết bảo hành chính hãng.

Minh An Window - nhà thầu nhôm kính chuyên nghiệp.