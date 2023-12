Mua gối cao su non ở đâu chính hãng cao cấp êm thỏa mái được nhiều người yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh

(PR) - Mua gối cao su non ở đâu chính hãng, chất lượng tại TP. HCM đang là nỗi băn khoăn của không ít khách hàng hiện nay. Việc sở hữu mẫu gối cao su non chất lượng, êm ái sẽ mang đến giấc ngủ ngon và sâu giấc hơn. Hãy cùng chúng tôi khám phá các địa chỉ bán gối cao su cao cấp, giá tốt tại TPHCM mà nhất định bạn không nên bỏ lỡ nhé!

1. Msquare - Chuyên gối chữ u cao su non cao cấp hàng đầu TP.HCM

Msquare là một trong những cửa hàng chuyên cung cấp gối chữ u cao su non cao cấp, chính hãng hàng đầu TPHCM. Nơi đây sở hữu vô cùng đa dạng các mẫu gối được làm từ chất liệu cao su non thiên nhiên, có độ đàn hồi và êm ái tốt. Sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cười tuần hoàn máu, giữ cho giấc ngủ được ngon và sâu giấc hơn.

Với những khách hàng thường xuyên phải đi xa, ngồi xe nhiều hoặc làm việc văn phòng thì mẫu gối chữ u cao su non là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Chiếc gối mềm mại có tác dụng nâng đỡ vùng cổ, giảm thiểu đau mỏi cô vai gáy khi phải ngồi nhiều. Thiết kế cao cấp của sản phẩm phù hợp với kích thước mọi vòng cổ và mang lại cảm giác thoải mái nhất cho người dùng.

Ngoài ra Msquare còn phân phối thêm các sản phẩm phụ kiện du lịch chính hãng như gối kê cổ, túi bọc vali, set túi du lịch, vali du lịch và quần áo du lịch, đi biển… Bạn có thể thỏa sức lựa chọn và mua kèm nếu có nhu cầu sử dụng các vật dụng du lịch hoặc các sản phẩm đời sống chất lượng, cao cấp.

Thông tin liên hệ

● Website: https://www.msquare.vn/collections/goi-chu-u

● Địa chỉ Shop TP. HCM: 33/4 Lý Văn Phức, Tân Định, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam (Sau Bảo hiểm XH Quận 1).

● Địa chỉ Shop Hà Nội: T1.13 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

● Hotline: 0979256942

2. Outdoorgear

Tương tự như Msquare, Outdoorgear cũng là thương hiệu gối kê cổ chữ u cao su non được nhiều bạn trẻ yêu thích, lựa chọn tại khu vực TPHCM. Nơi đây sở hữu bộ sưu tập gối chữ u cao su non với đầy đủ mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng. Ruột gối bên trong được làm hoàn toàn 100% cao su non thiên nhiên cao cấp có độ đàn hồi tốt và khả năng mềm mại vượt trội. Lớp vỏ bên ngoài thấm hút mồ hôi, tạo cảm giác thông thoáng cho người dựa.

Giá thành của gối kê ngủ chữ u cao su non tại Outdoorgear tương đối rẻ so với các cửa hàng khác. Sản phẩm chỉ dao động từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng tùy mẫu mã, chất lượng. Tuy nhiên độ đàn hồi và khả năng êm ái của gối kê phải vượt trội gấp 3 lần so với giá thành. Chính vì vậy nếu có nhu cầu mua gối nằm cao su non hoặc gối kê cổ chữ u cao su ngon thì bạn có thể ghé Outdoorgear để tham khảo và lựa chọn.

Thông tin liên hệ

● Địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông , Hà Nội

● Hotline: 0965549225

● Website: https://outdoorgear.vn/

3. Travelgear

Nhắc tới cửa hàng Travelgear thì không thể thiếu các mẫu gối cao su non chất lượng đang làm mưa, làm gió trên thị trường hiện nay. Các mẫu gối này cũng được làm 100% thành phần từ cao su non mang đến trải nghiệm êm ái, thoải mái không tì vết cho người sử dụng. Thiết kế gối với độ nâng đỡ vừa phải giúp cho bạn có được những giấc ngủ ngon, sâu giấc và tạo nên những phút giấy thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Mặc dù được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng cũng như mẫu mã nhưng gối cao su non cho bé, gối cao su non cho người lớn tại Travelgear chỉ có giá thành tầm trung. Sản phẩm chỉ dao động từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng tùy vào chất lượng và kích thước sản phẩm.

Thông tin liên hệ

● Địa chỉ: Shophouse 0.06 CH2, Khu Đô Thị Cityland, Gò Vấp, TP. HCM (710/6/3 Phan Văn Trị, P10, Q. Gò Vấp)

● Hotline: 0902806333

● Website: https://travelgear.vn/

4. Ninhhouse

Ninhhouse được biết đến là cửa hàng chuyên cung cấp các loại gối, nêm cao su non cao cấp, giá tốt. Nơi đây cũng sở hữu đa dạng các mẫu gối cao su non có khả năng thoáng khí tốt, thấm hút mồ hôi và mang lại cảm giác êm ái khi kê. Thiết kế lượn sóng của sản phẩm hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, giảm tiếng ngáy khi ngủ của người lớn.

Giá thành của các mẫu gối cao su non tại Ninhhouse cũng ở mức tầm trung. Sản phẩm phù hợp với mọi phân khúc khách hàng và mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe của bạn.

Thông tin liên hệ

● Địa chỉ: Tầng 4, TTTM Crestcent mall, 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP. HCM.

● Hotline: 0908212122

● Website: https://ninhouse.vn/

5. Liên Á

Nếu bạn còn băn khoăn không biết nên mua gối cao su non ở đâu TPHCM thì có thể tham khảo cửa hàng Liên Á. Nơi đây là thương hiệu gối cao su non Liên Á nổi tiếng được đông đảo khách hàng lựa chọn trong thời gian qua. Đặc tính sản phẩm của thương hiệu này là chất liệu cao su thiên nhiên mềm mại, có thiết kế đa dạng kiểu dáng phù hợp với mọi lứa tuổi. Gối cao su non Liên Á vô cùng thoáng khí, êm và có tác dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ giấc ngủ.

Mức giá dao động của gối cao su non Liên Á cũng dao động từ 200.000 đồng đến hơn 1.000.000 đồng tùy mẫu mã. Chính vì vậy, bạn có thể cân đối chi phí để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Thông tin liên hệ

● Địa chỉ: 181 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

● Hotline: (028) 38 777 999

● Website: https://www.liena.com.vn/

Trên đây là tổng hợp các địa chỉ mua gối cao su non chính hãng chất lượng, giá tốt mà chúng tôi đã đúc kết lại được. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khách trong quá trình lựa chọn mua sắm.