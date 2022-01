Năm 2021, Hanwha Life Việt Nam chi trả hơn 3 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Quảng Nam

(PR) - Cùng với việc cung cấp những giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt cho khách hàng, Hanwha Life Việt Nam luôn quan tâm, chú trọng đến việc thực hiện các cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch, với số tiền mỗi năm lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hanwha Life Việt Nam luôn thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch.

Liên tiếp những ca chi trả quyền lợi lớn tại miền Trung

Có mặt tại khu vực miền Trung từ năm 2009, Hanwha Life Việt Nam đã giúp cho nhiều người dân nơi đây tiếp cận được các giải pháp tài chính và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ưu việt nhằm bảo vệ bản thân cùng gia đình trước mọi rủi ro trong cuộc sống.

Tại địa bàn Quảng Nam, năm 2021, tuy dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng Hanwha Life Việt Nam cũng đã kịp thời chi trả hơn 3 tỷ đồng cho 818 trường hợp khách hàng.

Tính chung cả nước, trong năm 2021, Hanwha Life Việt Nam chi trả bảo hiểm hơn 286 tỷ đồng cho gần 36 ngàn trường hợp khách hàng. Trong đó, số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm (QLBH) tại khu vực miền Trung lên tới 73,6 tỷ đồng với 7.627 trường hợp.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam tại Quảng Nam chia sẻ về một trường hợp khách hàng tại địa phương là anh N.V.Q. Khách hàng tham gia bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam gói An Khang Tài Lộc vào cuối năm 2018 với mức phí 5 triệu đồng/năm.

Đến tháng 5/2019, anh N.V.Q không may tử vong do tai nạn giao thông khiến gia đình mất đi trụ cột vững chắc. Hanwha Life Việt Nam tại Quảng Nam đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hoàn tất nhanh chóng các thủ tục chi trả QLBH cho người thân của anh N.V.Q với số tiền 670 triệu đồng.

Tại Quảng Bình, Hanwha Life Việt Nam cũng đã chi trả 1,8 tỉ đồng cho khách hàng N.X.V tử vong vì tai nạn giao thông vào tháng 8/2020, trước đó, khách hàng đã tham gia bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam vào tháng 5/2019.

“Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Hanwha Life Việt Nam, việc chi trả đã diễn ra rất nhanh chóng. Đó là sự an ủi và động viên thiết thực giúp gia đình tôi vượt qua mất mát, sớm ổn định tài chính và cuộc sống”, người thân khách hàng N.X.V chia sẻ.

Mới đây, Hanwha Life Việt Nam cũng vừa trao hơn 2,2 tỷ đồng QLBH cho thân nhân khách hàng P.H.D tại Hà Tĩnh không may tử vong do đuối nước vào tháng 7/2021. Trước đó, Hanwha Life Việt Nam cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trị giá gần 1,6 tỷ đồng cho gia đình khách hàng N.V.V không may tử vong do tai nạn giao thông.

“Khi nhận được tin người nhà chẳng may qua đời, chỉ trong vòng 2 tiếng, đại diện Hanwha Life Việt Nam đã có mặt, chia sẻ mất mát và động viên gia đình. Ngoài ra, công ty còn tạo mọi điều kiện để chúng tôi được bồi thường nhanh hơn. Gia đình tôi rất cảm động và biết ơn”, đại diện gia đình N.V.V cho hay.

Được biết trong năm 2021, tổng số tiền chi trả của Hanwha Life Việt Nam tại Hà Tĩnh là khoảng 14,7 tỷ đồng cho 2.469 trường hợp.

Hanwha Life Việt Nam thực hiện số hóa hệ thống giúp khách hàng tăng trải nghiệm và giao dịch thuận tiện hơn.

Qua các trường hợp chi trả QLBH nhanh chóng của Hanwha Life Việt Nam cho thấy công ty luôn nỗ lực tối giản hoá các quy định để tiến trình chi trả diễn ra nhanh chóng, kịp thời cho khách hàng.

Nỗ lực này một phần có được nhờ Hanwha Life Việt Nam tích cực ứng dụng công nghệ để xử lý yêu cầu bồi thường mới, đáp ứng được số lượng hồ sơ yêu cầu bảo hiển nhằm tối ưu nguồn nhân lực, giảm thời gian xử lý, hạn chế sai sót, tăng uy tín với khách hàng.

Việc chi trả bảo hiểm không chỉ là nghĩa cử cao đẹp và cho thấy tính nhân văn của bảo hiểm nhân thọ mà còn thể hiện chiến lược đồng hành cùng khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.

Đầu tư và nâng cao chất lượng lực lượng kinh doanh

Hanwha Life Việt Nam hiện có hơn 500 nhân viên cùng với 37.000 tư vấn tài chính hoạt động ở hơn 160 điểm phục vụ khách hàng trên cả nước. Tính đến tháng 12/2021, công ty đã và đang được gần 1 triệu khách hàng tin tưởng và giao phó trọng trách bảo vệ bản thân, gia đình.

Để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đại diện Hanwha Life Việt Nam cho biết mục tiêu trước mắt là nâng cao chất lượng lực lượng kinh doanh vững vàng. Điển hình là Hanwha Life Việt Nam cho ra mắt LIME Pro - công cụ trực tuyến hỗ trợ lực lượng kinh doanh với nhiều tiện ích trực tuyến giúp hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả, phục vụ khách hàng tốt hơn.

Năm 2021 cũng là thời điểm công ty chú trọng đẩy mạnh việc tuyển dụng đội ngũ đại lý bảo hiểm trẻ tuổi, có trình độ cao và tăng cường huấn luyện để giúp họ nâng cao năng suất khai thác và thu nhập.

Đối với hệ thống Tổng Đại Lý, Hanwha Life Việt Nam đang nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn và chú trọng nhiều hơn đến công tác huấn luyện, hỗ trợ điều hành doanh nghiệp để họ có thể khởi nghiệp thành công với Hanwha Life Việt Nam.

Ngoài LIME Pro, trước đó, công ty cũng cho ra mắt ứng dụng LIME để nâng cao trải nghiệm khác biệt dành cho khách hàng. Với LIME, khách hàng có thể yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến, quản lý hợp đồng trực tuyến (e-Policy), bảo lãnh phát hành và bảo hiểm tự động (auto underwriting), thay đổi thông tin cá nhân, thông tin hợp đồng, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hoặc thực hiện thanh toán online (e-payment)…