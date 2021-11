Nam Hội An City – nơi vui sống và thể hiện đẳng cấp

(QNO) - Khu đô thị đẳng cấp - đáng sống không chỉ được đo bằng số lượng tiện ích, cảnh quan mà còn được đo bằng nụ cười, niềm hạnh phúc của cư dân, đó mới là giá trị cao nhất mà mỗi chủ đầu tư hướng tới khi phát triển dự án, để kiến tạo một cộng đồng sầm uất.

Hội An – Hạ tầng khó khăn với biến đổi khí hậu

Tốc độ đô thị hóa quá nhanh, hạ tầng giao thông ở Hội An ngày càng chật vật gồng gánh lượng xe ra vào thành phố hàng ngày, đi kèm với tình trạng biến đổi khí hậu dẫn đến môi trường sống và sức khỏe con người ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hội An nằm ở vùng cửa sông ven biển, đang chịu nhiều tác động tiêu cực của sự biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Theo báo cáo “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Nam” của Viện Địa lý thì tại tỉnh Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng, nhiệt độ trung bình tăng khoảng 0,5 độ C trong 50 năm qua, trong đó nhiệt độ trung bình vào mùa đông tăng đáng kể hơn so với nhiệt độ trung bình vào mùa hè và nhiệt độ tăng nhiều nhất vào mùa thu.

Khách du lịch và người dân Hội An di chuyển chật vật vào mùa mưa trong phố cổ

Vào mùa mưa, hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế. Hội An thường xuyên phải đối mặt với nhiều nguy cơ, hiểm họa bất thường do thời tiết gây ra. Theo thống kê cho thấy, mỗi năm Hội An phải gánh chịu từ 1 – 3 cơn lụt với cấp độ ngày càng cao, cạnh đó là từ 1-2 cơn bão. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lụt cũng gia tăng cả về tần suất và cường độ.

Khi nội đô các thành phố ngày càng trở nên đông đúc, chật chội, chất lượng sống suy giảm thì các đô thị sinh thái với tiện ích đầy đủ ở khu vực gần trung tâm mở rộng trở thành lựa chọn an cư lý tưởng, đặc biệt là của người có thu nhập khá trở lên.

Luôn nằm trong Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới và được nhiều tạp chí du lịch quốc tế đánh giá cao. Hội An đang “khát” một “khu đô thị” xứng tầm để giải quyết bài toán về cơ sở hạ tầng và giao thông, đáp ứng kịp thời với sự phát triển vượt bậc của nền du lịch.

Nam Hội An City – nơi vui sống và thể hiện đẳng cấp

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước dần sang một giai đoạn mới. Ở đó, người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống tiện nghi và bền vững để "an cư" hơn là một không gian để ở đơn thuần.

Ngoài việc kiếm tìm không gian nghỉ dưỡng riêng tư, giới thượng lưu ngày nay còn theo đuổi mục tiêu tìm chốn an cư tại những nơi đắc địa ven biển, gần sông. Đô thị ven biển, gần sông ngày càng được ưa chuộng bởi giá trị gia tăng theo thời gian.

Những dự án đặc biệt này đều mang lại cho gia chủ một bầu không khí giống như khu nghỉ dưỡng, trong khi vẫn cung cấp đầy đủ tiện nghi thượng lưu, phù hợp cho sinh hoạt của cư dân. Không những vậy, vị trí độc tôn, khác biệt của những bất động sản này cũng gián tiếp nâng tầm vị thế, đẳng cấp cho chủ sở hữu.

Khi tìm kiếm chốn an cư, người dân vốn mặc định phải chọn lựa giữa không gian sinh thái và vị trí gần trung tâm, giữa việc tận hưởng những tiện nghi hiện đại hay sự thanh bình biệt lập. Sự “nâng lên đặt xuống” giữa các tiêu chí để lựa chọn một nơi ở phù hợp nhất cho mình khiến không ít những gia đình “có điều kiện” đắn đo để chọn một trong hai yếu tố. Khu đô thị đẳng cấp Nam Hội An City ở ngay cửa ngõ phía Nam của Hội An trở thành lời giải cho bài toán khó khi đáp ứng được cả hai tiêu chí này.

Toàn cảnh dự án khu đô thị Nam Hội An City.

Tọa lạc ngay tuyến đường du lịch ven biển trọng điểm Võ Chí Công kết nối sân bay Chu Lai với Hội An, Nam Hội An City là một khu “đô thị đặc biệt” với dãy nhà phố mang hơi thở Hội An độc nhất không lẫn với bất kì khu đô thị nào trên thế giới. Nam Hội An City được ví là một “khu phố cổ thu nhỏ” nhưng lại sở hữu nhiều tiện ích hiện đại chuẩn một khu đô thị quốc tế.

Tuy nằm giáp con sông Thu Bồn, nhưng Nam Hội An được lựa chọn xây dựng ở một khu vực có vị trí đất nền cao, khô ráo, giao thông thuận lợi, không bị chia cắt. Nơi đây sẽ trở thành nơi cư trú an toàn và tiện lợi với khu trung tâm phố cổ và kết nối nhiều dự án lớn như du lịch Biển Cửa Đại, khu sinh thái Cù Lao Chàm, khu di tích Địa Mỹ Sơn, cổng trời Đông Giang...

Tận dụng được lợi thế vẻ đẹp sông nước vốn có của mình, Nam Hội An City đang là một trong những dự án bất động sản giá trị tại khu vực Nam Hội An được khách hàng săn đón trong thời gian gần đây. Tự hào là dự án tiên phong trong việc xây dựng mô hình bất động sản sinh thái thân thiện với thiên nhiên tại Hội An, sở hữu vòng tròn sinh thái độc đáo.

Chính vì lẽ đó, những dự án sở hữu vị trí hướng sông, ven sông còn có giá trị cao hơn nhờ lợi thế cảnh quan và không gian thoáng đãng sẵn có khi gần nguồn nước. Tầm nhìn rộng mở giúp tạo cảm giác thư thái cho cư dân khi trở về nhà mỗi ngày. Đây cũng sẽ là không gian vui chơi, giải trí, sống gần với thiên nhiên cho thế hệ tương lai, tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tại Nam Hội An City, khu đô thị mặt sông Thu Bồn giúp cải thiện khí hậu hiệu quả cho cư dân. Hơi nước góp phần giảm nhiệt không khí nội khu, tăng độ ẩm và tạo cảm giác tươi mát. Con người và sinh vật sống trong không gian này cũng được cho là nhận nhiều sinh khí hơn, cư dân tìm được cảm giác thư thái, an nhiên. Các cư dân luôn được bảo vệ an ninh khép kín tạo nên một cộng đồng thượng lưu, mang đến cuộc sống văn minh chất lượng.

Cùng với đó, Nam Hội An City còn đáp ứng nhu cầu sống “xanh” đang lên ngôi trong tình hình dịch bệnh và biến đổi khí hậu hiện nay. Hạ tầng nội bộ của dự án đã hoàn thiện 100% cùng với công viên cây xanh thoáng mát tạo nên một không gian sống trong lành, đảm bảo sức khỏe về tinh thần lẫn thể chất cho các cư dân tương lai. Cũng ngay tại đây, một dãy phố thương mại sầm uất nhộn nhịp gồm khu phố ẩm thực, clubhouse, cafe, spa, nhà hàng, khu tập luyện thể thao cũng đang dần hoàn thiện.

Khu tổ hợp thể thao - một trong những tiện ích nội khu tại Nam Hội An City.

Sức nóng của khu đô thị đáng sống đầu tiên giữa miền di sản

Dù thị trường bất động sản thời gian qua hầu như bị “đóng băng” vì chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng dự án Nam Hội An City vẫn cho thấy tiềm năng đầu tư hấp dẫn khi khu vực BLOCK CL-11 đã cháy hàng. Và sắp tới chỉ còn khu vực BLOCK CL-12 sắp được mở bán. Đây là dãy nhà phố nổi bật nhất và được giới đầu tư quan tâm nhất tại dự án Nam Hội An City. Là block gần sông nhất và tầm nhìn panorama ra mặt sông Thu Bồn. Hiện tại block này chỉ có đúng 17 căn.

Nam Hội An City đã trở thành một “hòn ngọc” ở khu vực phía Nam Hội An, một vị trí đang được đầu tư phát triển quan trọng của Quảng Nam, nơi xác lập một đẳng cấp sống cho khách hàng.

Đây cũng là minh chứng rõ nét nhất cho việc chọn nơi sống cũng thể hiện đẳng cấp của chủ nhân. Đồng thời giải quyết triệt để bài toán về cơ sở hạ tầng và giao thông còn nhiều hạn chế của phố cổ Hội An. Dự án Nam Hội An hứa hẹn sẽ là dự án bất động sản nhiều tiềm năng phát triển cho giới đầu tư cũng như các cư dân tương lai mong muốn sở hữu một cuộc sống mơ ước.

