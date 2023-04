(PR) - Nệm cao su non là một sản phẩm được ưa chuộng bởi có giá thành rẻ nhưng sử dụng rất êm ái. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng nệm cao su non có tốt không? Để trả lời cho câu hỏi này hãy cùng Thắng Lợi tìm hiểu về ưu điểm của sản phẩm trong bài viết sau nhé!

Nệm cao su non là gì?

Nệm cao su non là sản phẩm được làm bằng chất liệu cao su nhân tạo được bổ sung thêm các chất phụ gia khác để tăng độ đàn hồi. Chất liệu được sử dụng chính trong nệm cao su non là Polyurethane. Đây là chất liệu thường được sử dụng cho giày dép, túi xách, ghế sofa…

Nệm được nhiều người ưa chuộng sử dụng trong thời gian gần đây bởi có giá thành rẻ, độ bền tương đối cao. Giá tiền nệm cao su non giao động từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ. Bởi vậy mà phù hợp với rất nhiều người lao động ở Việt Nam.

Ưu điểm của nệm cao su non Thắng Lợi

Nệm Thắng Lợi gia nhập vào thị trường năm 2017 những đã tìm được cho mình chỗ đứng vững chắc. Chỉ trong vòng 2 năm ra mắt, nệm Thắng Lợi đã lọt top 10 thương hiệu đứng đầu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn.

Câu hỏi nệm cao su non Thắng Lợi có tốt không? luôn được nhiều khách hàng quan tâm. Nệm Thắng Lợi hiểu được sự quan tâm này nên đã chỉ ra cho bạn những ưu điểm vượt trội mà nệm cao su non Thắng Lợi có được đó là:

● Chất liệu an toàn: Toàn bộ nệm cao su non của Thắng Lợi được làm bằng chất liệu an toàn, được tuyển chọn kỹ lưỡng và đạt tiêu chuẩn IOS.

● Mẫu mã đa dạng: Với sự đầu tư xưởng sản xuất quy mô lớn vì thế mà Nệm cao su non Thắng Lợi rất đa dạng về mẫu mã, kích thước, hoa văn và màu sắc.

● Thiết kế thông minh: Hệ thống lỗ thông hơi được phân bố đều 2 mặt đem lại sự thoáng mát và có thể sử dụng được cho cả 4 mùa. Ngoài ra, nệm còn có thể gấp gọn và dễ dàng di chuyển.

● Thời gian bảo hành lâu dài: Sản phẩm nệm cao su non tại Thắng Lợi luôn được cam kết bảo hành lên đến 15 năm. Khách hàng không phải lo lắng trong quá trình sử dụng.

● Giá thành tại kho: Đây chính là ưu điểm lớn nhất mà Thắng Lợi mang đến cho khách hàng. Tùy vào nhu cầu sử dụng và chi phí của gia đình bạn để mua nệm cao su. Mức giá ở đây từ 1 đến 11 triệu đồng đều có.

Rất nhiều khách hàng đã sử dụng nệm cao su non Thắng Lợi và đánh giá cực kì tốt về sản phẩm. Nhiều gia đình còn sắm thêm 2, 3 sản phẩm để sử dụng. Vì thế bạn có thể yên tâm và có câu trả lời cho câu hỏi nệm cao su non Thắng lợi có tốt không rồi nhỉ!

Cam kết của Founder Mai Phạm Nệm Thắng Lợi Dành cho khách hàng

Bà Mai Phạm Nệm Thắng Lợi Cho biết : Sau nhiều quá trình cố gắng và nỗ lực, nệm cao su non Thắng Lợi đã được chứng nhận ISO 9001 – 2015 do cục quản lý chất lượng cấp. Ngoài ra, khi mua hàng ở đây, khách hàng sẽ được cam kết:

● Cam kết nệm chính hãng, chất lượng cao.

● Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

● Nhận đặt nệm theo kích thước yêu cầu.

● Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng nhái, hàng kém chất lượng.

● Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất khi có hóa đơn trên 3 triệu.

● Miễn phí giao hàng trong nội thành TP. HCM.

Khi mua hàng ở đây, khách hàng sẽ được tư vấn tận tình bởi đội ngũ nhân viên am hiểu sản phẩm và được đào tạo chuyên nghiệp. Không dừng lại ở đó, khi mua hàng ở đây bạn còn được nhận quà tặng gồm 7 món:

● 1 gối ông.

● 2 gối nằm.

● 1 vỏ gối ôm.

● 2 vỏ gối nằm.

● Bộ drap Thắng Lợi cao cấp.

Để có một giấc ngủ ngon và trải nghiệm nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái nhất, vậy bạn còn chần chờ gì nữa hãy liên hệ với nệm Thắng Lợi để được giải đáp thắc mắc và báo giá nhanh nhất ngay hôm nay. Nệm cao su non Thắng lợi chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng!

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH NỆM THẮNG LỢI

SHOWROOM 1: 488 Tô ký Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12, TP. HCM.

Nhà máy sản xuất: ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP. HCM.

Hotline: 0982006247

Website: https://khonemthangloi.vn/