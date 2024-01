Nên chọn thiết bị nhà yến như thế nào để đem lại hiệu quả kinh tế nhất?

(PR) - Sử dụng các thiết bị nhà yến chất lượng, uy tín sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức…, nhằm thu được lợi nhuận cao nhất khi đầu tư nuôi yến tại nhà.

Hướng dẫn chọn thiết bị nhà nuôi yến kinh tế

Yến sào (nước bọt của chim yến kết thành tổ) là món ăn vừa bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, vừa có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, mang lại vẻ trẻ trung, rạng ngời cho người dùng. Không phải ngẫu nhiên mà xưa kia, yến chưng là món ăn thường được dâng lên vua chúa. Ngày nay, yến là món ăn, món quà biếu/tặng vừa sang trọng, vừa chứa đựng nhiều ý nghĩa và giá trị. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng cao, nghề nuôi yến tại nhà cũng phát triển mạnh mẽ.

Trước khi đầu tư nhà nuôi yến, hãy tìm hiểu cụ thể công dụng, chức năng, chủng loại các thiết bị cần có.

+ Tìm hiểu chức năng từng thiết bị

Để nuôi yến mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bạn cần biết cách lựa chọn thiết bị nhà nuôi yến uy tín, chất lượng.

Đầu tiên, để phát huy tối đa vai trò của các thiết bị, người nuôi yến cần tìm hiểu kỹ công dụng, chức năng của chúng. Mỗi thiết bị nhà nuôi yến sẽ có công dụng riêng. Tùy nhu cầu, mục đích sử dụng, hãy cân nhắc để lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình.

Bạn có thể tìm hiểu thông tin này trên website, hoặc hỏi kinh nghiệm các chuyên gia, người nuôi yến khác.

+ Mua hàng ở đơn vị uy tín

Lựa chọn đơn vị bán thiết bị nuôi yến uy tín là cách đơn giản nhất giúp bạn tìm mua được sản phẩm chất lượng, giúp tiết kiệm chi phí, mang lại lợi nhuận cao.

Công ty bán hàng uy tín sẽ có chính sách bảo hành, chăm sóc khách hàng đầy đủ, tận tâm. Đảm bảo khiến khách hàng hài lòng nhất.

+ Lựa chọn thương hiệu nổi tiếng

Cần lưu ý lựa chọn thiết bị nhà nuôi yến có thương hiệu nổi tiếng, nguồn gốc rõ ràng. Điều này giúp bạn yên tâm hơn khi sử dụng. Chất lượng sản phẩm cao cũng hạn chế việc hỏng hóc, gây tốn chi phí sửa chữa/thay mới.

+ Mức giá phù hợp

“Tiền nào của nấy” - Thông thường giá thành sẽ đi đôi với chất lượng. Do đó, khách hàng nên lưu ý chọn mua thiết bị nhà nuôi yến cho mức giá hợp lý. Không nên ham rẻ, tìm mua thiết bị cũ, kém chất lượng. Bởi điều này sẽ làm giảm hiệu quả nhà yến, giảm sản lượng thu hoạch. Thậm chí còn khiến bạn hao tốn chi phí thay thế, sửa chữa, làm gián đoạn hoạt động của nhà nuôi yến.

Cách chọn mua loa dẫn nhà yến hiệu quả, tiết kiệm

Loa tạo âm thanh phù hợp rất quan trọng trong việc nuôi và giữ chân đàn yến.

+ Loa dẫn nhà yến là gì?

Đúng như tên gọi – Loa dẫn nhà yến là thiết bị có tác dụng dẫn dụ yến vào nhà làm tổ, cho tổ yến. Để thu hoạch được “lộc trời”, thiết bị loa dẫn là không thể thiếu được.

Với các nhà nuôi yến cao tầng, loa dẫn nhà yến cần được lắp đặt tại cửa phòng ở các tầng dưới, miệng loa hướng lên phía trên.

Loa dẫn nhà yến sẽ thu hút, dẫn dụ yến và dẫn hướng yến bay. Thiết bị này đòi hỏi công suất lớn, bố trí ở các tầng dưới thấp, đúng hướng, âm thanh đồng bộ. Đặt biệt, loa cần có chất liệu bền bỉ, chịu được các tác nhân của môi trường như nhiệt độ cao, độ ẩm… Chất liệu “xịn xò” giúp loa hoạt động tốt, phát huy tối đa hiệu quả và hạn chế hỏng hóc.

+ Các loại loa dẫn phổ biến hiện nay

- Loa dẫn SH210.

- Loa dụ yến SH220.

- Loa dụ yến AX65.

- Loa dẫn dụ yến PZ-16.

Cách chọn mua máy tạo ẩm không khí hiệu quả, tiết kiệm

Máy tạo ẩm không khí công nghiệp.

+ Máy tạo ẩm không khí công nghiệp là gì?

Máy tạo ẩm không khí công nghiệp là thiết bị được sử dụng trong nhiều ngành nghề như: Nuôi yến, trồng lan, trồng nấm, trồng cây cảnh,… Máy được trang bị nhằm phun sương, tạo độ ẩm trong không khí.

Trong đó, máy phun sương tạo ẩm cho nhà yến là thiết bị có tác dụng điều hòa nhiệt độ và độ ẩm không khí trong nhà yến. Với những vùng khí hậu khô, nóng, nếu muốn đầu tư nhà nuôi yến, gia chủ nhất định cần trang bị thiết bị này trong nhà yến.

+ Vì sao nên nhà nuôi yến cần trang bị máy tạo ẩm không khí công nghiệp

Trước tiên, bạn cần nắm rõ điều kiện sinh sống của chim yến cụ thể như sau:

- Nhiệt độ không khí: Từ 27 – 30 độ C.

- Độ ẩm không khí: Từ 70 – 85%.

- Ánh sáng lý tưởng: Nhỏ hơn 0,2 lux.

- Không gian sống an toàn, không có mưa nắng, yên tĩnh, không bị đe dọa bởi những con vật ăn mồi.

Chim yến là loài chim của bầu trời, chúng yêu thích không gian sống mát mẻ. Nhiệt độ lý tưởng là từ 27 – 29 độ C, độ ẩm từ 70 - 85%. Do đó, việc lắp đặt máy tạo độ ẩm sẽ giúp đảm bảo không gian sống cân bằng, tạo nhiệt độ và độ tẩm ổng định cho yến. Máy tạo độ ẩm đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút yến đến trú ngụ, làm tổ và giữ chân chim non không rời đi.

