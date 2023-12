Nên mua iPhone 11 Pro Max ở đâu? Đến ngay Clickbuy để nhận ngay ưu đãi

(PR) - Tính đến thời điểm hiện tại, các dòng iPhone 11 series đã không còn được chú ý nhiều như trước bởi sự ra đời của các thế hệ sau và mới nhất là series iPhone 15. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người quan tâm và ưa chuộng đời iPhone 11 và đặc biệt là dòng iPhone 11 Pro max. Bởi vì hiệu năng hiện tại của con máy này vẫn được xem là mạnh mẽ, hoạt động tốt. Nếu bạn cũng đang quan tâm mà muốn mua iPhone 11 Pro max nhưng chưa biết mua ở đâu, hãy đến với Clickbuy để mua hàng chính hãng với giá tốt nhất nhé.

Có nên mua iPhone 11 Pro max ở thời điểm hiện tại?

Mặc dù đã ra mắt cách đây 4 năm và đã bị , nhưng đến thời điểm hiện tại, =)))

vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm và lựa chọn của khách hàng. Có nhiều lý do mà bạn nên mua chiếc điện thoại này ở thời điểm này, cụ thể là:

- Giá thành giảm sâu: Tính đến thời điểm hiện tại thì mức giá của iPhone 11 Pro max chỉ dao động từ 12 đến 15 triệu đồng. Cách xa thời điểm ra mắt lên đến 10 triệu.

- Thiết kế hiện đại: Mặc dù vẫn còn là thiết kế tai thỏ nhưng vẻ ngoài của iPhone 11 Pro max vẫn rất thu hút, hiện đại và đáng tiền.

- Camera cực tốt: Được trang bị với 3 ống kính 12MP mạnh mẽ. Từ iPhone 11 cho đến tận iPhone 14 Plus vẫn là thông số 12MP nên lựa chọn iPhone 11 Pro max sẽ là lựa chọn tốt nhất.

- Con chip A13 Abonic vẫn được xem là có sức mạnh vượt trội, đáp ứng gần như mọi nhu cầu chơi game nặng của người dùng.

- Dung lượng pin cực khủng, thuộc hàng top của Apple

- Màn hình rộng lên đến 6.5 inch, với tấm nền OLED hiển thị sống động, sắc nét.

Nói tóm lại thì tính đến thời điểm hiện tại, con máy iPhone 11 Pro max vẫn là lựa chọn tốt nhất, phù hợp với túi tiền của mọi người.

Mua iPhone 11 Pro max chính hãng ở đâu là tốt nhất?

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị kinh doanh iPhone 11 Pro max chính hãng. Nhưng để đảm bảo mua được với giá tốt nhất, cùng những chính sách mua sắm lý tưởng, mọi người nên đến Clickbuy để xem và lựa chọn nhé.

Clickbuy là đơn vị chuyên kinh doanh bán lẻ điện thoại, laptop và các thiết bị thông minh uy tín hàng đầu ở nước ta. Hiện tại đơn vị đang sở hữu cho mình 20 cửa hàng chi nhánh lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh.

Là địa chỉ mua sắm của rất nhiều khách hàng, đến với Clickbuy, bạn sẽ dễ dàng tìm được sản phẩm mà mình cần bởi nơi đây có rất nhiều dòng sản phẩm gồm: Điện thoại, laptop, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, linh kiện và phụ kiện chính hãng. Đối với điện thoại, Clickbuy đang cung cấp đầy đủ các dòng điện thoại chính hãng đến từ các thương hiệu lớn là iPhone, Samsung, Oppe, Xiaomi, Huawei, Nokia,...

Với sản phẩm iPhone 11 Pro max, Clickbuy mang đến nhiều sự lựa chọn với nhiều lựa chọn về màu sắc và dung lượng. Bên cạnh máy new nguyên seal, khách hàng cũng có thể lựa chọn các dòng máy like new, 99% tại cửa hàng với giá cực ưu đãi.

Khách hàng sẽ nhận được gì khi mua sắm tại Clickbuy

Khi mua iPhone 11 Pro max hay bất kỳ sản phẩm nào tại Clickbuy, khách hàng sẽ hài lòng và an tâm bởi:

- Mức giá công khai của sản phẩm tại Clickbuy luôn ở mức thấp nhất. Mọi người có thể so sánh giá với những đơn vị kinh doanh khác trước khi mua.

- Mỗi sản phẩm đều được cung cấp chính sách bảo hành chính hãng. Cùng các gói bảo hành đổi trả, rơi vỡ và vào nước cho khách hàng an tâm khi sử dụng.

- Hỗ trợ khách hàng với chính sách mua sắm thoải mái, linh động trong quy trình thanh toán.

- Hỗ trợ trả góp 0% khi mua sắm, trả trước chỉ từ 0 đồng.

- Cho phép khách hàng test máy thoải mái trước khi mua (đối với các dòng sản phẩm không còn seal.

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Ghé đến Clickbuy để xem và mua cho mình chiếc iPhone 11 Pro max với giá siêu ưu đãi tại cửa hàng nhé.

Thông tin liên hệ

Hotline bán hàng: 096.606.2468

Hotline bảo hành, kỹ thuật: 190.063.3471

Hotline hỗ trợ phần mềm: 096.282.4422

Hotline phản ánh chất lượng dịch vụ: 190.063.3471

Website: https://clickbuy.com.vn/