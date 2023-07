"Nghỉ dưỡng diệu kỳ, phiêu hè lãng mạn" tại miền biển di sản

(PR) - Chuỗi hoạt động nghỉ dưỡng biển kết hợp vui chơi, giải trí và khám phá đẳng cấp tại những “điểm đến di sản” Hạ Long và Nam Hội An đã sẵn sàng chờ đón du khách đến với kỳ nghỉ hè trong mơ. Những điểm đến gắn liền với di sản danh thắng nổi tiếng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho hành trình khám phá hè diệu kỳ.

Vinpearl Resort & Spa Hạ Long – nơi nghỉ dưỡng biển đẳng cấp giữa vịnh kỳ quan

Không phải tự nhiên mà Vinpearl Resort & Spa Hạ Long được mệnh danh là khu nghỉ dưỡng biển đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ. Mang dáng hình kiêu kỳ của tòa lâu đài tráng lệ với 3 bãi biển riêng tư, khuôn viên xanh và hồ bơi ngoài trời rộng tới 1.200m2, Vinpearl Resort & Spa Hạ Long được ví là “thiên đường nghỉ dưỡng của vịnh Bắc Bộ”. Chưa kể cứ mỗi khi hè đến, du khách lại rỉ tai nhau rằng đây chính là “một trong những resort nhanh kín phòng nhất” nên cần đặt trước từ sớm để có một kỳ nghỉ trọn vẹn tại đây.

Bước qua những cánh cổng tráng lệ và uy nghi, du khách chính thức lạc vào thiên đường nghỉ dưỡng, nơi bản thân được hòa mình giữa thiên nhiên bao la, bao quanh bởi đại dương xanh biếc. Từ ban công mỗi phòng khách sạn, cảnh quan nguy nga, tráng lệ trên vịnh biển kỳ quan với mặt nước xanh biếc, nền trời trong vắt say dưới những tia nắng mùa hạ được thu trọn vào tầm mắt du khách.

Hồ bơi lớn ngoài trời với tầm nhìn hướng ra khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long làm nên sức hút đặc trưng hiếm khu nghỉ dưỡng nào sánh được. Pool Bar phong cách sẽ là lựa chọn lý tưởng để du khách “nằm lười” trên ghế dài, thư giãn dưới ánh mặt trời và nhâm nhi một ly cocktail nhiệt đới tươi mát hoặc thưởng thức trà chiều sang chảnh.

Du khách có thể thoải mái tham gia loạt hoạt động ngoài trời như tắm biển, thả diều, chèo thuyền kayak hay chơi bóng nước. Điệu nhảy zumba trong nước (aqua zumba) là hoạt động thể chất phù hợp với phái nữ để cân bằng sức khỏe, tinh thần trong kỳ nghỉ hè đáng giá.

Đã đến Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, du khách đừng quên ghé những căn nhà chòi nằm hoàn toàn trên mặt biển của Pavilion - nhà hàng nổi duy nhất trên vịnh Hạ Long. Mang tất cả hương vị biển cả trù phú vào thực đơn, nơi đây sẽ chiêu đãi vị giác của những thực khách sành điệu bằng những món hải sản tươi ngon, được tinh chọn và chế biến cầu kỳ, tiệc BBQ nướng thơm lừng đậm vị.

Pavilion còn là nơi du khách được tận mắt chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đắt giá từ bình minh ửng hồng đến hoàng hôn tuyệt sắc trên vịnh kỳ quan. Màn đêm buông xuống, một bữa tối lãng mạn trong không gian vịnh biển về đêm lung linh và yên tĩnh sẽ là món quà tinh tế dành tặng người thương.

Nếu đang tìm kiếm sự đa dạng và tinh tế của ẩm thực Á - Âu trong một không gian hiện đại và sang trọng, nhà hàng Akoya kế bên vườn tùng xanh mát là một gợi ý vô cùng hoàn hảo. Bữa trưa nhẹ nhàng, chill chill giữa vườn cây thanh bình sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi mùa hè.

Toạ lạc trọn vẹn trên đảo Rều, nằm ngay trong quần thể vịnh Hạ Long, từ Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, du khách dễ dàng tham quan, khám phá vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, núi Bài Thơ ... Lâu đài nghỉ dưỡng tráng lệ này chỉ cách bảo tàng Quảng Ninh - nơi được xem là trung tâm văn hóa, chứa đựng nhiều giá trị về tinh thần của vùng đất mỏ khoảng - 17 phút di chuyển và rất gần nhiều địa điểm du lịch khác.

Tất cả làm nên kỳ nghỉ hè diệu kỳ trọn vẹn, thư giãn và nhiều trải nghiệm hấp dẫn giữa vịnh kỳ quan.

Vinpearl Nam Hội An - kỳ nghỉ khám phá giữa miền di sản

Quần thể Vinpearl Nam Hội An, với tâm điểm là Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, làm nên thiên đường nghỉ dưỡng - giải trí đa sắc văn hóa, muôn màu trải nghiệm giữa dải đất miền Trung xinh đẹp. Gây ấn tượng với thiết kế tựa cánh buồm khổng lồ vươn mình đón gió, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An trở thành điểm check-in độc đáo và mãn nhãn với bể bơi tràn viền hình vỏ trai, toà khách sạn mang phong cách kiến trúc đương đại nép mình bên vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên.

Đặc biệt, Villa Duplex sang chảnh thuộc Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An khiến du khách “mê mẩn” khi vừa được hoà mình với thiên nhiên vừa trải nghiệm tiện nghi hiện đại trong không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp. Tầm nghìn từ villa thu trọn khung cảnh bình minh tuyệt đẹp trên bãi biển nguyên sơ, ngay bên ngoài là bể bơi trong vắt mát lành. Hàng loạt hoạt động hấp dẫn như tắm biển, lướt ván, chèo kayak, lái moto bay… khiến kỳ nghỉ biển luôn sôi động và đầy lôi cuốn.

Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày khoác lên bờ biển Bình Minh nguyên sơ và thơ mộng một gam màu vàng cam rực rỡ lay động lòng người. Đó chính là thời điểm lý tưởng để du khách thả mình trên những chiếc ghế lười, vừa nhâm nhi bỏng ngô thơm lừng giòn tan, vừa thưởng thức những thước phim điện ảnh bất hủ ngay trên bờ biển.

Bãi cỏ rộng xanh rì tươi mát trong vườn villa sẽ là “điểm tập kích” không thể tuyệt vời hơn cho những chuyến glamping vui nhộn, phóng khoáng. Một buổi tiệc trà đậm vị quyện cùng vị bánh macaron sắc màu ngọt ngào như “chắp cánh” cho những câu chuyện hàn huyên rộn rã ngày hè.

Latitude Rooftop Bar sẽ là gợi ý lý tưởng cho những trải nghiệm “đi đu đi đưa” sang chảnh. Từ tầng 9 lồng lộng gió biển, du khách có thể vừa thưởng thức ly cocktail vừa ngắm trọn cảnh biển dịch chuyển từ hoàng hôn lãng mạn sang vẻ đẹp lung linh về đêm.

“Điểm hẹn giữa cung đường di sản” Vinpearl Nam Hội An sẽ “chill đãi” du khách muôn màu ẩm thực từ món ngon địa phương đến trải nghiệm ẩm thực quốc tế. Nhà hàng An hoá thành làng chài ven biển miền Trung với cao lầu, mì Quảng, cơm gà… Những món nướng Hàn Quốc đặc sắc do chính tay đầu bếp người Hàn chế biến kỳ công và tỉ mỉ là đại diện xuất sắc cho nét ẩm thực giao thoa hiện đại.

Vinpearl Nam Hội An còn được ví là thế giới của những hoạt động “đa sắc văn hóa, muôn màu trải nghiệm”. Công viên giải trí VinWonders Nam Hội An tái hiện sinh động không gian tinh hoa văn hoá Việt Nam, từ những ngôi nhà đặc trưng 3 miền Bắc - Trung - Nam và Tây nguyên hùng vĩ... Đặc biệt, show diễn thực cảnh “Về bến”, Show diễn 3D mapping - Lược Việt Sử ký hào hùng hay lễ hội hát then, quan họ, trình diễn “Âm vang đại ngàn” hàng ngày sẽ đưa du khách bước vào hành trình khám phá văn hoá xuyên thời gian, vượt mọi không gian.

River Safari Nam Hội An, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã trên sông đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, sẽ đưa du khách du ngoạn giữa sông nước được ví như dòng Amazon thu nhỏ, bước chân vào những hệ sinh cảnh hoang dã của hơn 530 cá thể với khoảng 50 loài động vật như hổ Bengal, sư tử trắng, tê giác, linh dương, hươu cao cổ, hồng hạc, ngựa vằn, kangaroo...

Dù là ở giữa miền di sản miền Trung hay thiên đường của vịnh kỳ quan mùa hè diệu kỳ ở Vinpearl vẫn luôn đầy ắp điều diệu kỳ nhờ muôn màu trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn “hiếm có khó tìm” ở bất kỳ đâu khác.