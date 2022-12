Nhà vườn Hồ Trị An - Du lịch & Khu camping Hồ Trị An

(PR) - Nhà vườn Hồ Trị An với Hệ thống tiện ích đẳng cấp hàng đầu: được trang bị cho chuỗi tiện ích hiện đại, đa dạng với đầy đủ loại hình nhằm phục vụ một cách tối đa các nhu cầu của khách hàng. Đến nghỉ dưỡng tại đây, khách hàng sẽ được tận hưởng một cuộc sống tiện nghi, đem lại những trải nghiệm đáng giá mà không cần di chuyển đi đâu xa, hãy cùng kênh thông tin Tapdoanbatdongsan.vn để cập nhật khu nghỉ dưỡng Nhà Vườn hồ trị an View hồ xinh đẹp.

Khu camping Hồ Trị An một trải nghiệm tuyệt vời

Khu Camping Hồ Trị An gần khu Nhà Vườn Hồ Trị An còn ghi điểm trong mắt khách hàng nhờ thừa hưởng khả năng giao thương phát triển ấn tượng của khu vực. Dự án rất dễ dàng kết nối đến hệ thống tuyến đường trọng điểm của khu vực như cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 20,... Hồ Trị An là địa điểm phù hợp để dã ngoại trong ngày, chỉ mất 2 tiếng di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh.

Với khu vực Đồng Nai Với nhiều địa danh, phong cảnh nổi tiếng, và đặc biệt gần sài gòn, cho nên nhu cầu về nghỉ dưỡng khu vực đang được các khách hàng lựa chọn cho gia đình của mình vào cuối tuần, mang tới cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất kỳ nghỉ dưỡng camping hồ trị an.

Nhà vườn Hồ Trị An khoảng cách từ TP Hồ Chí Minh đến Đồng Nai không xa, vì vậy cuối tuần qua gia đình của mình và hai người bạn đã đến Đồng Nai để nghỉ ngơi, vui chơi trong các khu du lịch sinh thái, với nhiều loại hình. Nhờ khoảng cách từ TP Hồ Chí Minh đến Đồng Nai không xa, vì vậy cuối tuần bạn và gia đình của mình và hai người bạn đã đến Đồng Nai để nghỉ ngơi, vui chơi trong các khu du lịch sinh thái và cắm trại hồ trị an một cách độc đáo.

Nhà Vườn Hồ Trị An ngay cạnh khu du du lịch hồ Trị An, bạn và gia đình của mình trải nghiệm đạp xe trong rừng cây xanh mát, chiều đến các con còn được tắm suối và thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương như: cá sông La Ngà, gà rừng… Đây là lựa chọn khá lý tưởng cho tôi và các gia đình trẻ ở TP Hồ Chí Minh khi muốn trải nghiệm nghỉ ngơi gần sài gòn, vui chơi hồ trị an.

Thông tin liên hệ Nhà Vườn Hồ Trị An - Camping Hồ Trị An

Kênh thông tin: https://tapdoanbatdongsan.vn/nha-vuon-ho-tri-an-sp1398.html

Liên hệ: Nguyễn Dũng – 0934 125 573

