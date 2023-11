Nhạc nước nghệ thuật điểm nhấn trong xây dựng quảng trường

(PR) - Nhạc nước nghệ thuật là một trong những công trình đài phun nước cầu kỳ, hiện đại và nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay, đặc biệt trong xây dựng quảng trường. Công trình nhạc nước nghệ thuật đòi hỏi rất nhiều yếu tố về mỹ thuật, kỹ thuật và đi kèm các trang thiết bị hiện đại. Cùng tìm hiểu xem nhạc nước nghệ thuật là gì và điểm nhấn quan trọng của nó trong việc xây dựng quảng trường.

Thế nào là nhạc nước nghệ thuật?

Chúng ta có thể hiểu đơn giản là thiết kế nhạc nước nghệ thuật điểm nhấn là hình thức nghệ thuật có sự kết hợp giữa ánh sáng và âm nhạc, tạo ra hiệu ứng không gian 3 chiều, kích thích thị giác và thính giác của người xem.

Nhạc nước nghệ thuật sẽ dùng một hệ thống phun nước, đặt ở nhiều vị trí khác nhau, được lập trình, cài đặt bằng máy tính để tạo ra nhiều hiệu ứng nước khác nhau. Công trình này thường được sử dụng trong các dự án công cộng, nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan và sự giải trí của công chúng.

Thiết kế nhạc nước nghệ thuật cho quảng trường

Thiết kế nhạc nước quảng trường được lắp đặt nhằm tô điểm cho không gian của quảng trường, tạo điểm nhấn độc đáo cho bộ mặt không gian của thành phố. Ngoài việc dùng làm đẹp cảnh quan, quảng trường nhạc nước còn phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, thúc đẩy tiềm năng du lịch của thành phố.

So với cách trang trí bằng các bức tượng, bức phù điêu, cây cảnh thì thiết kế quảng trường nhạc nước sẽ mang lại hiệu ứng sinh động hơn rất nhiều, nó là kết hợp với âm thanh, ánh sáng sẽ mang đến hiệu ứng mạnh mẽ. Nhờ vậy, tạo sự thích thú, hứng thú cho người xem và mang đến sự trải nghiệm khác biệt.

Tại sao nói thiết kế nhạc nước nghệ thuật là điểm nhấn quan trọng?

Như đã nói ở trên, thiết kế nhạc nước nghệ thuật mang đến điểm nhấn quan trọng cho các công trình như khu đô thị, trung tâm thương mại, công viên, nơi tổ chức sự kiện, quảng trường… Vậy tại sao nói thiết kế nhạc nước là điểm nhấn quan trọng?

Nhạc nước nghệ thuật mang đến trải nghiệm độc đáo cho người xem

Nhạc nước nghệ thuật được sử dụng ở các công trình tạo ra một trải nghiệm về tai nghe và mắt nhìn. Người xem được nghe các âm thanh và nhìn ngắm ánh sáng, nước chuyển động theo tiếng nhạc. Từ đó, để lại cho người xem một ấn tượng sâu sắc.

Nhạc nước nghệ thuật tăng khả năng thu hút khách tham quan

Các dự án công trình thường cạnh tranh nhau để tăng lượng khách hàng và đẩy nhanh doanh số bán hàng. Việc sử dụng nhạc nước nghệ thuật sẽ tạo ra điểm nhấn và thu hút khách tham quan đến trải nghiệm. Từ đó, họ sẽ giới thiệu cho người khác và có thể quay lại tham quan dự án trong tương lai gần.

Nhạc nước nghệ thuật giúp tăng giá trị thương hiệu dự án

Việc sử dụng các hiệu ứng nhạc nước độc đáo, mang dấu ấn riêng có thể để lại điểm nhấn độc nhất cho dự án, đồng thời cũng thể hiện sự sáng tạo, đổi mới trong thiết kế. Nhờ đó, sẽ giúp gia tăng giá trị thương hiệu của dự án đó và nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng.

Nhạc nước nghệ thuật tạo ra không gian giải trí, thư giãn

Có thể thấy rằng, ở những nơi có nhạc nước nghệ thuật luôn thu hút đông đảo người xem. Họ vừa có thể trải nghiệm các màn biểu diễn độc đáo mang tính giải trí vừa có thể thư giãn một cách thoải mái trong không gian công trình.

Phát An - Đơn vị chuyên thi công nhạc nước chuyên nghiệp

Nhạc nước Phát An là một đơn vị đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc thi công nhạc nước mang tính sáng tạo và giàu chất nghệ thuật. Phát An không chỉ thi công quảng trường nhạc nước đẹp mà còn đảm bảo lắp đặt đúng tiến độ, luôn có quy trình làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng, báo giá minh bạch và đặc biệt đảm bảo chất lượng độ bền của sản phẩm theo thời gian trong môi trường oxy hóa khắc nghiệt

Lợi ích khi lựa chọn đơn vị thi công nhạc nước Phát An

Khi sử dụng các công trình nhạc nước của Phát An, quý khách hàng sẽ mang về rất nhiều lợi ích cho mình, như:

Các dự án nhạc nước sẽ được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất với ý tưởng độc đáo và phong cách riêng biệt.

● Phát An thi công đa dạng các công trình, dự án nhạc nước đủ kích cỡ từ lớn đến nhỏ như: nhạc nước phao nổi, nhạc nước bể nổi, nhạc nước âm sàn…cho công viên, nhà hàng, khách sạn, phố đi bộ, quảng trường, công viên…

● Đội ngũ Phát An hỗ trợ các dịch vụ lắp đặt hệ thống âm thanh, thiết kế chiếu sáng, điều khiển hệ thống nhạc nước vận hành chuyên nghiệp.

● Đội ngũ kỹ sư, nhân viên Phát An tận tâm, chu đáo và bàn giao các công trình nghệ thuật chỉnh chu đến từng milimet.

● Phát An luôn minh bạch trong báo giá và luôn có những ưu đãi tốt nhất cho khách hàng lắp đặt hệ thống nhạc nước.

● Đặc biệt Phát An là một thương hiệu Nhạc nước lớn với phương châm: Chất lượng - Công nghệ - Gắn bó sẽ mang lại cho người dùng sự an toàn trong trải nghiệm sản phẩm do Phát An hoàn thiện.

Báo giá chi phí thi công quảng trường nhạc nước Phát An

Quảng trường nhạc nước đang ngày trở nên được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn. So với các cách trang trí từ làm hoa, làm cây cảnh, tiểu cảnh thì thi công nhạc nước sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Tùy vào các công trình lớn hay nhỏ, các biện pháp tiến hành thì công mà chi phí sẽ dao động từ 1 tỷ cho đến vài chục tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy được rằng, giá trị mà nhạc nước nghệ thuật mang lại cho cảnh quan đô thị là rất to lớn. Việc thi công quảng trường nhạc nước sẽ phát triển bộ mặt của thành phố, thúc đẩy sự phát triển của du lịch. Đừng ngần ngại liên hệ ngay Phát An để lắp đặt nhạc nước nghệ thuật ngay từ bây giờ.

Tham khảo thêm bài viết:

https://daiphunnuoc.net/thiet-ke-nhac-nuoc-quang-truong/

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần XDTM & DV Phát An

Cơ sở chính: Phú Cát - Quốc Oai - Hà Nội

Chi nhánh Đà Nẵng: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, P Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Việt Nam

Email: nhacnuocphatan@gmail.com - thietbidaiphunnuoc@gmail.com

DT: 024.66.527.028 - Hotline: 039.713.5555