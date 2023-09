Nhãn ép chuyển nhiệt Hưng Thanh – Bước đột phá trong ngành may mặc, thời trang

(PR) - Ứng dụng nhãn ép chuyển nhiệt đã trở thành xu hướng trong các nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới. Tại Việt Nam, công nghệ in nhãn ép nhiệt cũng được sử dụng phổ biến trong các mặt hàng may mặc, giày da. Công nghệ này mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm in ấn chất lượng với sự sáng tạo chưa từng có.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, ngành may mặc Việt Nam nói chung và lĩnh vực gia công may mặc nói riêng đã khẳng định được vị trí đứng đầu tại những thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Châu Âu. Trong đó in nhãn ép chuyển nhiệt là công nghệ đột phá mang đến cho người dùng những sản phẩm quần áo thời trang mang tính hoàn thiện cao và nâng tầm giá trị. Với nhiều năm hoạt động trên thị trường, công ty TNHH May mặc Hưng Thanh là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm nhãn ép nhiệt chất lượng, giá tốt, được khách hàng và đối tác đánh giá cao.

Nhãn ép chuyển nhiệt được sử dụng phổ biến trong các mặt hàng quần áo thời trang.

Nhãn ép chuyển nhiệt Hưng Thanh chinh phục khách hàng bởi ưu điểm vượt trội

Hưng Thanh là một trong những công ty may mặc có tiếng tại khu vực miền Nam. Thương hiệu này là đối tác cung ứng nhãn ép nhiệt cho nhiều thương hiệu thời trang lớn trong và ngoài nước. Dù không đầu tư nhiều vào chiến dịch marketing nhưng sản phẩm mác ép nhiệt Hưng Thanh với những ưu điểm vượt trội luôn được khách hàng tin tưởng lựa chọn với số lượng lớn. Nhãn ép chuyển nhiệt Hưng Thanh hiện diện trên nhiều loại mặt hàng như quần áo trẻ em, quần áo thời trang, đồ thể thao, đồ lót,...

Nhãn ép nhiệt Hưng Thanh được khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Sản phẩm có độ nét ấn tượng và khả năng bám dính cực cao, dù sử dụng trong thời gian dài cũng không bị bong tróc hay phai màu. Đặc biệt, nhãn ép nhiệt Hưng Thanh rất đa dạng về chủng loại, phù hợp với nhiều chất liệu khác nhau như cotton, kaki, nỉ, jean, da, polyester,…Từ đó đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Mỗi sản phẩm nhãn in nhiệt đều được công ty thiết kế hoàn hảo trong từng chi tiết, đảm bảo sự hoàn thiện về hình ảnh và màu sắc. Sử dụng nguyên liệu an toàn với làn da nên khi ép trực tiếp lên vải, mác ép nhiệt Hưng Thanh không gây khó chịu hay ngứa da như một số loại tem nhãn khác. Đây là điểm cộng lớn của dòng sản phẩm này.

Nhãn ép nhiệt Hưng Thanh có độ sắc nét và độ bền cao.

Hiện nay, hầu hết các nhãn hàng thời trang lớn nhỏ tại Việt Nam đều chuyển sang sử dụng nhãn ép nhiệt thay thế cho các loại nhãn mác thông thường. Sở dĩ như vậy là do nhãn ép nhiệt không bị giới hạn về số lượng màu sắc. Nhờ được trang bị máy móc hiện đại kết hợp với công nghệ in tiên tiến, Hưng Thanh mang đến cho khách hàng các loại nhãn mác nhiều màu sắc với hiệu ứng đẹp mắt như hiệu ứng 3D, hiệu ứng đổ bóng, hiệu ứng đổ dải màu,…Nhãn ép chuyển nhiệt Hưng Thanh góp phần quan trọng trong việc nâng tầm đẳng cấp cho các sản phẩm quần áo thể thao, quần áo thời trang.

Nhãn in chuyển nhiệt Hưng Thanh đa dạng về chủng loại đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Nhà cung ứng nhãn chuyển nhiệt hàng đầu tại Việt Nam

Thị trường nguyên phụ liệu gia công may mặc tại Việt Nam khá cạnh tranh với nhiều thương hiệu khác nhau. Ngay từ khi thành lập, công ty TNHH May mặc Hưng Thanh đã đặt ra mục tiêu trở thành nhà cung cấp nhãn in chuyển nhiệt hàng đầu Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, công ty đã đầu tư đầy đủ các loại trang thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ nhu cầu thiết kế, sản xuất. Các loại máy móc đều được nhập khẩu từ các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và thường xuyên được bảo dưỡng để đảm bảo hiệu quả và công suất tối đa.

Hưng Thanh là nhà cung cấp nhãn ép chuyển nhiệt hàng đầu tại Việt Nam.

Hoạt động lâu năm trong nghề, công ty Hưng Thanh sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên, công nhân có tay nghề cao, luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc. Từ đó tạo ra những sản phẩm nhãn mác chất lượng. Đơn vị cũng cam kết các nguyên liệu sản xuất nhãn ép nhiệt như màu, keo mực đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không ảnh hưởng đến làn da, sức khỏe người dùng. Với đội ngũ công nhân có tay nghề cao và máy móc hiện đại, công ty Hưng Thanh sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn trong thời gian ngắn. Công ty mang đến cho đối tác khách hàng sản phẩm có thiết kế phù hợp với xu hướng giúp nâng tầm giá trị cho mặt hàng thời trang. Từ đó giúp đối tác tiêu thụ hàng hóa nhanh nhất. Sản xuất và cung ứng trực tiếp không qua trung gian nên nhãn ép nhiệt Hưng Thanh luôn có mức giá cạnh tranh nhất thị trường mang lại lợi ích cho khách hàng.

Đại diện công ty TNHH May mặc Hưng Thanh chia sẻ: “Mang đến cho khách hàng các loại nhãn in chuyển nhiệt với chất lượng tốt, thiết kế đa dạng, linh hoạt là niềm tự hào của công ty Hưng Thanh. Sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt chính là yếu tố quyết định sự thành công của công ty chúng tôi như ngày hôm nay.”

