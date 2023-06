Những điều cần biết về dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế IAA

(PR) - Ngày nay, nhu cầu đổi bằng lái xe quốc tế IAA ở nước ta vô cùng cao. Hầu hết mọi người có nhu cầu đổi bằng do các lý do như làm việc vận tải ở nước ngoài. Hay đi du lịch nước ngoài cần thuê xe di chuyển. Hiểu được những nhu cầu cần thiết trên, trung tâm đổi bằng lái xe An Tín tự hào cung cấp dịch vụ chuyển đổi bằng uy tín, tiện lợi nhất.

Bằng lái xe quốc tế IAA là gì?

Bằng lái xe quốc tế IAA (International Automobile Association) là bằng lái xe được Sở Giao thông Vận tải cấp phép sử dụng với mục đích di chuyển ngoài nước. Bằng lái xe quốc tế IAA có trụ sở tại 2815 Fort St Brooklyn, New york, USA. là một tổ chức được cấp phép chuyển đổi bằng hầu hết được tất cả các quốc gia đều chấp nhận.

Đây là 1 trong 2 loại bằng lái xe quốc tế hiện có tại nước ta. Với bằng lái xe quốc tế IDP do tổng cục đường bộ Việt Nam cấp. Loại bằng này chỉ có hiệu lực tại 84 quốc gia có tham gia Công ước Vienna 1986. Đối với bằng lái xe Quốc tế IAA, người sở hữu có thể sử dụng tại 194 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc chuyển đổi bằng lái xe quốc tế IAA cần được thực hiện tại Bộ GTVT tổng cục giao thông đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên, việc đăng ký và chờ đợi khá lâu. Để có thể rút ngắn thời gian cũng như không cần phải đi lại nhiều, chỉ cần liên hệ đến Trung tâm đổi bằng lái xe An Tín là sẽ được hỗ trợ tận tình.

Chi phí đổi bằng lái xe quốc tế IAA

Chi phí đổi bằng lái xe quốc tế IAA phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:

● Đơn vị, tổ chức, quốc gia cấp GPLX quốc tế.

● Thời hạn bằng lái xe quốc tế: 1 năm, hoặc 3 năm, hoặc 5 năm, hoặc 10 năm, hoặc 20 năm.

● Thời gian đổi bằng lái xe quốc tế: 15 ngày, hay 9 ngày, hay 4 ngày.

Nhìn chung, mức giá đổi bằng lái xe quốc tế IAA sẽ giao động từ 1.500.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ tùy từng trường hợp. Bạn có thể liên hệ với trung tâm đổi bằng lái xe để biết thông tin chi tiết.

Dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế IAA tại trung tâm đổi bằng lái xe An Tín

Là một trong những dịch vụ nổi bật nhất của Trung tâm đổi bằng lái xe An Tín, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế IAA tại đây được thực hiện theo quy trình chuyên nghiệp, nhanh chóng như sau:

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và tư vấn hỗ trợ chuẩn bị thủ tục liên quan.

Tiến hành thu thập tài liệu mà khách hàng cung cấp để làm thủ tục hành chính chuyển đổi.

Sau khi chuyển đổi thành công, trung tâm sẽ bàn giao GPLX IAA mới cho khách hàng sau khi đã được chuyển phát từ Mỹ về Việt Nam.

Khách hàng chỉ cần thanh toán chi phí chuyển phát nhanh DHL. Không cần thanh toán thêm bất kỳ khoản phí nào.

Không chỉ nhanh gọn mà còn rất tiết kiệm. Hầu hết khách hàng đã sử dụng dịch vụ chuyển đổi của trung tâm An Tín đều tỏ ra hài lòng và đánh giá cao.

Vì sao nên lựa chọn dịch vụ của trung tâm đổi bằng lái xe An Tín?

Trên thị trường hiện nay, có không ít đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi bằng lái xe Quốc tế IAA. Tuy nhiên, không phải địa chỉ nào cũng đảm bảo uy tín và tạo dựng an tâm. Đến với trung tâm An Tín, khách hàng sẽ yên tâm 100% bởi:

● Mọi thông tin của khách hàng đều được cam kết bảo mật 100%.

● Tất cả các chi phí làm thủ tục đổi bằng đều được miễn phí.

● Cung cấp bảng phí đổi bằng chi tiết với mức giá cạnh tranh nhất.

● Nhân viên nhiệt tình, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng bất cứ lúc nào.

Nếu bạn còn điều gì thắc mắc cần được hiểu thêm. Hãy liên hệ đến hotline của trung tâm đổi bằng lái xe An Tín để được hỗ trợ ngay nhé!

