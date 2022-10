Những lưu ý khi mua tủ đựng hồ sơ bằng gỗ nội thất Hòa Phát

(PR) - Hiện nay, tủ đựng hồ sơ là một sản phẩm không thể thiếu trong mỗi văn phòng, dần dần mọi người quên đi sự tồn tại của nó và coi nó như một thứ vật chất hiển nhiên tồn tại. Trên thị trường có rất nhiều loại tủ gỗ khác nhau. Vậy làm thế nào để mua được một chiếc tủ đựng hồ sơ bằng gỗ chất lượng đảm bảo? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nội thất Hòa Phát sẽ giúp bạn tìm hiểu những lưu ý khi mua tủ đựng hồ sơ bằng gỗ nhé!

1. Xu hướng sử dụng tủ đựng hồ sơ bằng gỗ

Xu hướng sử dụng tủ đựng hồ sơ bằng gỗ.

Hiện nay, một công ty đang phát triển thì có rất nhiều bộ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ cần phải bảo quản và lưu trữ. Do đó, nhu cầu sử dụng tủ đựng hồ sơ tăng cao rất nhiều. Nếu không có những tủ đựng hồ sơ này, bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để sắp xếp gọn gàng và cũng mất nhiều thời gian để tìm kiếm lại khi cần. Cho nên, tủ đựng hồ sơ là vô cùng quan trọng trong một phòng làm việc.

Bên cạnh đó, khi sử dụng tủ đựng hồ sơ bằng gỗ còn giúp bạn tránh được sử dụng các túi đựng bằng nhựa, nilon giúp bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường hơn.

2. Vai trò của tủ đựng hồ sơ bằng gỗ

Tủ Hòa Phátđựng hồ sơ là một sản phẩm không thể thiếu trong một phòng làm việc. Vậy nó có những vai trò gì?

- Giúp quản lý tài liệu của công ty

Một công ty sẽ chẳng thể nào thiếu đi được những hồ sơ, giấy tờ liên quan. Vì thế nếu không có những chiếc tủ đựng hồ sơ thì việc quản lý giấy tờ sẽ trở nên rất khó khăn và phức tạp. Khi sử dụng tủ đựng hồ sơ sẽ giúp cho các tài liệu được sắp xếp gọn gàng và giúp quản lý tài liệu một cách hiệu quả nhất

- Quản lý thời gian hiệu quả

Nếu không có những chiếc tủ đựng hồ sơ thì khi cần dùng đến tài liệu bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm, chọn lọc và sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của công việc. Chính vì vậy, tủ đựng hồ sơ có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý tài liệu cũng như giúp bạn quản lý thời gian công việc tốt nhất.

- Trang trí nội thất văn phòng

Bên cạnh vai trò là để quản lý tài liệu thì nó còn có tác dụng như đồ nội thất giúp bạn trang trí không gian phòng làm việc trong công ty. Sở hữu một chiếc tủ đựng hồ sơ sẽ giúp cho phòng làm việc của bạn trở nên sinh động và sang trọng hơn.

- Giúp bảo mật thông tin

Việc bảo mật thông tin là rất quan trọng đối với bất kỳ một công ty nào. Những chiếc tủ đựng hồ sơ sẽ giúp bạn quản lý vào bảo mật những đồ dùng cá nhân mang tính chất riêng tư đó. Bạn có thể cất gọn gàng vào ngăn tủ nhỏ và sử dụng khóa để đảm bảo không ai có thể xâm phạm được.

3. Những lưu ý khi mua tủ đựng hồ sơ bằng gỗ

Những lưu ý khi mua tủ đựng hồ sơ bằng gỗ.

Để có thể chọn được những sản phẩm phù hợp nhất cho không gian phòng làm việc thì bạn cần cân nhắc đến những lưu ý sau:

- Chọn mua tủ đựng hồ sơ cho văn phòng theo nhu cầu

Trước khi mua tủ bạn cần tính toán, ước lượng số lượng tài liệu, hồ sơ để có thể mua tủ có kích thước thích hợp nhất. Nếu số lượng hồ sơ nhiều bạn cần tìm những tủ có nhiều ngăn, nhiều hộc để có thể sắp xếp các tài liệu, còn với số lượng hồ sơ ít thì bạn nên chọn chiếc tủ có thiết kế nhỏ.

- Chọn mua tủ đựng hồ sơ cho văn phòng dựa vào đối tượng sử dụng

Nếu bạn mua tủ đựng hồ sơ cho nhân viên sử dụng thì bạn nên chọn những tủ có thiết kế nhiều ngăn và đơn giản. Tủ đựng hồ sơ thường xuyên sử dụng hay không cần bảo mật thì nên chọn tủ không cần khóa và cánh cửa để có thể dễ dàng lấy tài liệu.

Nếu chọn tủ dành cho quản lý nhân sự, kế toán, tài chính thì nên chọn tủ có cánh cửa và nhiều ngăn, bởi họ cần rất nhiều tài liệu cần bảo mật của công ty. Còn tủ dành cho lãnh đạo thì bạn nên chọn những tủ có thiết kế đẹp, sang trọng và có chất liệu tốt.

Chọn mua tủ đựng hồ sơ cho văn phòng dựa vào đối tượng sử dụng.

- Chọn mua tủ đựng hồ sơ dựa vào chất liệu

Có rất nhiều chất liệu làm tủ đựng hồ sơ bằng gỗ mà bạn có thể lựa chọn, như: gỗ công nghiệp, gỗ xoan, gỗ óc chó,… Nếu bạn cần chọn những chiếc tủ đẹp và sang trọng thì bạn cần chọn những chiếc tủ được làm từ gỗ tự nhiên, còn nếu muốn chọn tủ phổ biến và tiết kiệm chi phí thì bạn nên chọn tủ gỗ công nghiệp.

- Chọn mua tủ đựng hồ sơ dựa vào diện tích văn phòng

Đây cũng là điều quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi chọn tủ đựng hồ sơ. Nếu chọn tủ quá to sẽ làm cho không gian trở nên chật hơn cũng làm cho người ta có cảm giác bức bối. Nếu chọn tủ quá bé so với diện tích sẽ có thể thiếu so với nhu cầu sử dụng. Thông thường, các tủ đựng hồ sơ văn phòng thì đều có thiết kế chiều rộng là như nhau và có chiều dài khác nhau. Do đó, khi lựa chọn chiếc tủ đựng hồ sơ thì bạn chỉ cần chọn chiều dài thích hợp.

4. Địa chỉ mua tủ đựng hồ sơ bằng gỗ uy tín

Nếu bạn đang có nhu cầu mua tủ đựng hồ sơ bằng gỗ thì chắc chắn không nên bỏ qua cơ sở Nội thất Hòa Phát. Đây là một trong những thành viên của tập đoàn Hòa Phát. Trải qua 24 năm thành lập và phát triển đến nay công ty đã và đang khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường Việt Nam.

Khi mua hàng tại đây, bạn sẽ được cam kết:

● Bán đúng giá với nhiều ưu đãi.

● Chế độ bảo hành đúng quy định.

● Chế độ bảo trì cho sản phẩm sau thời gian bảo hành.

● Giao hàng nhanh chóng và lắp đặt tận nơi.

● Sản phẩm uy tín, chất lượng.

Trên đây, chúng tôi đã giúp bạn tìm hiểu về những lưu ý khi mua tủ đựng hồ sơ bằng gỗ. Hy vọng qua bài viết bạn có nhiều thông tin hữu ích hơn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi qua:

● Địa chỉ: 55 Bạch Đằng, Phường 15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

● Hotline: 0943 656 555 – 0916 952 958

● Website: https://noithathoaphat.info.vn/