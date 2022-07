Nô nức trẩy hội "Muôn màu xứ Quảng" tại VinWonders Nam Hội An

(PR) - Tham gia nghi lễ rước “Sắc bùa chúc phúc”, khám phá di sản thế giới Bài Chòi hay sống lại ký ức tuổi thơ với những trò chơi dân gian, những phiên chợ quê quen thuộc… là những trải nghiệm độc đáo thu hút hàng nghìn lượt khách tại VinWonders Nam Hội An 2 ngày cuối tuần vừa qua.

Sống động tinh hoa văn hóa cổ truyền xứ Quảng

Nằm trong khuôn khổ tháng “Tinh hoa mở hội” kéo dài xuyên suốt các cuối tuần tháng 7, không khí lễ hội tại VinWonders Nam Hội An tiếp tục nức lòng du khách gần xa với chủ đề “Muôn màu xứ Quảng”. Chuỗi các hoạt động văn hoá dân gian tiếp nối tạo nên một không gian trải nghiệm văn hoá thực cảnh có 1-0-2 như biểu diễn trống khai hội, nhảy dân vũ truyền thống, trao tặng câu đối “xuân liên” may mắn hay hoà mình trong nghi lễ rước “Sắc bùa chúc phúc” độc đáo của Hội An. Mỗi du khách đều có cơ hội hòa mình vào những trải nghiệm khó quên cho mùa hè năm nay.

Đặc biệt, một điểm nhấn không thể thiếu của “Muôn màu xứ Quảng” chính là các hoạt động biểu diễn bài chòi - loại hình nghệ thuật được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đông đảo du khách nhanh chóng “bị” trò chơi dân gian truyền thống này cuốn hút, hoà mình vào những làn điệu mộc mạc đồng thời thử “vận may” với những thẻ bài độc đáo.

Có mặt tại VinWonders Nam Hội An, du khách không khỏi thích thú khi lời mời rộn vang của “Anh Lính lệ” níu chân mỗi người đến với sân khấu bài chòi. Các anh Hiệu, chị Hiệu “đãi khách” bằng những câu hát vần điệu ngọt ngào pha chút dí dỏm đầy sáng tạo. Người chơi ở mọi độ tuổi ngồi xếp vòng trong vòng ngoài, ai nấy cầm trên tay thẻ bài vỗ nhịp và ngân nga theo, chốc chốc lại reo lên thích thú vì “trúng tủ” khiến cho cả một góc phố Đông càng trở nên náo nhiệt hơn.

Háo hức với các trải nghiệm văn hoá mới lạ này, anh Hoàng Việt (Hải Dương) cho biết: “Lần đầu tiên tôi đưa gia đình đến đây và cũng là lần đầu tiên được tham gia hội bài chòi. Tôi rất bất ngờ với những hoạt động biểu diễn, tương tác văn hoá dân gian rất thú vị và bổ ích. Hai con tôi rất hào hứng khi được tìm hiểu loại hình nghệ thuật và đời sống truyền thống của Việt Nam một cách sinh động, trực quan như thế này”.

Bên cạnh đó, khu vực phố Đông cũng trở thành địa điểm “hot” bởi những trải nghiệm đa dạng thỏa gu thực khách. Với những người trẻ ưa sôi động, gian hàng bia và tiệc BBQ đầy hương vị là tọa độ tuyệt vời để tiếp thêm năng lượng cho một ngày vui chơi hết mình.

Còn những ai yêu sự yên bình, chắc hẳn cũng đã “phải lòng” với không gian thơ mộng bên sông, vừa tận hưởng làn gió mát dịu đưa đẩy những giai điệu du dương của ban nhạc đường phố, vừa thưởng thức những món ăn giản đơn mà đậm đà hương vị “trứ danh” miền Trung như mỳ Quảng, bánh canh chả cua, cao lầu, hay những thức quà bánh dân dã như bánh nậm, bánh lọc, bánh bèo…

Ngoài ra, tại các phân khu khác của VinWonders Nam Hội An, không khí lễ hội cũng náo nhiệt không kém. Bước đến Đảo Văn hóa Dân gian, du khách có thể được trực tiếp chạm tay và lắng nghe những nghệ nhân chia sẻ lịch sử của các không gian kiến trúc nguyên bản, các làng nghề truyền thống khắp ba miền như làng nghề điêu khắc, làng nghề tranh Đông Hồ, làng nghề dệt lụa…

Không gian sống động của show diễn thực cảnh “Về Bến” nức tiếng, những điệu múa dân tộc Chăm uyển chuyển cùng các giai điệu ngọt ngào của xứ Huế mộng mơ… góp phần tạo nên những trải nghiệm đặc biệt nhất chỉ có tại “điểm hẹn di sản” VinWonders Nam Hội An. Song hành với những giá trị văn hoá vượt thời gian, du khách còn có dịp quay trở về với tuổi thơ với các trò chơi dân gian quen thuộc như đi cà kheo, đi cầu thăng bằng, bịt mắt đập niêu, múa sạp…

Chờ đón lễ hội cồng chiêng của đại ngàn Tây Nguyên

Chào đón du khách muôn phương vào cuối tuần này là Lễ hội Cồng Chiêng với không gian hùng tráng, huyền bí cùng những màn trình diễn phá cách, độc đáo của biểu tượng văn hoá đậm chất núi rừng Tây Nguyên.

Vào hai ngày 22 và 23/7, du khách đến VinWonders Nam Hội An sẽ lần đầu tiên được hòa mình vào không khí hùng thiêng nơi đại ngàn Tây Nguyên với Lễ rước cây nêu của hơn 50 nghệ nhân, thưởng thức những màn hòa tấu nhạc cụ độc đáo cùng các điệu múa điệu hát đặc trưng của các dân tộc. Đặc biệt, show diễn Nhạc rock Tây Nguyên tại Quảng trường Ánh sáng sẽ là trải nghiệm mà mọi du khách không thể bỏ lỡ.

Một mảnh ghép quan trọng khác đã làm nên linh hồn cho văn hoá Tây Nguyên chính là đời sống sinh hoạt, ẩm thực cùng bộ sưu tập các trò chơi dân gian thú vị. Du khách sẽ được hoá thân trong vai người nông dân chăm chỉ giã gạo hay khéo léo gói bánh, làm cơm lam… với sự hướng dẫn của những nghệ nhân lành nghề.

Xuyên suốt các tuần lễ của chuỗi sự kiện Tinh Hoa Mở Hội, công viên chủ đề VinWonders Nam Hội An đã mang đến cho du khách những thế giới văn hoá “tuy cũ mà mới” với đong đầy kỷ niệm cho một mùa hè đáng nhớ. Bên cạnh đó, thế giới giải trí nơi đây còn hội đủ các phân khu cũng rất được yêu thích như Thế giới nước, Trò chơi trong nhà, Vùng đất phiêu lưu hay vườn thú hoang dã trên sông River Safari độc đáo… Tất cả đã cộng hưởng và đem đến một “đại tiệc” đa giác quan, đa trải nghiệm khiến du khách mê đắm “quên lối về”.

Chỉ cần duy nhất một tấm vé vào cửa quyền năng, thiên đường giải trí đa sắc màu trải nghiệm đã hiện hữu đầy sống động. Để khám phá thêm thông tin về chuỗi lễ hội Tinh hoa Việt Nam tại VinWonders Nam Hội An, du khách vui lòng truy cập tại: vinwonders.com./.