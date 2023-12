(PR) - Ghế xích đu gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ và ngày nay nó đã trở thành sản phẩm trang trí được nhiều người lựa chọn. Nội thất ATC Furniture - Bắt kịp xu hướng ghế xích đu cực hot trên thị trường là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Cùng theo dõi thông tin bên dưới đây để cập nhật những mẫu ghế xích đu được ưa chuộng.

Ghế xích đu có ưu điểm nổi bật gì?

Ghế xích đu mây nhựa hiện nay đang ngày càng trở nên phổ biến xuất hiện không chỉ ở các gia đình mà còn ở các quán cafe, trà sữa, nhà hàng khách sạn, bể bơi… Khác với mây tự nhiên, ghế xích đu được làm bằng chất liệu giả mây không thấm nước và cũng không bị ẩm mốc. Điều này giúp tăng độ bền và việc vệ sinh, bảo quản sản phẩm cũng đơn giản, dễ dàng và tiết kiệm hơn. Chất liệu mây nhựa cao cấp kết hợp với khung sắt mạ kẽm chất lượng đảm bảo tuổi thọ cho ghế xích đu.

Phần khung sắt của ghế xích đu tại Nội thất ATC Furniture được làm bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện, ráp nối tỉ mỉ, chắc chắn, trọng lượng chịu tải lên tới 250kg đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thiết kế nhỏ gọn của ghế xích đu có thể bày trí tạo nên sự khác biệt ở nhiều không gian khác nhau. Cùng với đó là thiết kế chỗ ngồi sau, bộ đệm ghế được may bằng vải trượt nước cao cấp sử dụng thoải mái, an toàn và thư giãn. Ghế xích đu mây nhựa đảm bảo tính thẩm mỹ cao và là sản phẩm trang trí nội thất được ưa chuộng hiện nay.

Khám phá các mẫu ghế xích đu cực hot tại Nội thất ATC Furniture

Nội thất ATC Furniture chuyên cung cấp đa dạng các loại ghế xích đu đa dạng để cung ứng nhu cầu cho thị trường hiện nay. Dưới đây cùng tham khảo một số mẫu ghế xích đu cực hot đang được bày bán tại Nội thất ATC Furniture:

Ghế xích đu trứng giả tre RAHM-002A

Một trong những chiếc ghế xích đu đang bán chạy tại ATC Furniture có thể kể đến ghế xích đu trứng giả tre RAHM-002A. Chiếc ghế mang phong cách hiện đại mang lại cho người dùng cảm giác như được bao bọc bên trong quả trứng khổng lồ. Cấu trúc đan thưa rộng kết hợp với sợi giả tre lớn tạo sự chắc chắn, mạnh mẽ và giúp chiếc ghế thông thoáng hơn.

Đồng thời cũng chống chịu tốt hơn đối với mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Ghế xích đu trứng giả tre RAHM-002A có nhiều tuỳ chọn màu sắc khác nhau giúp khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với phong cách và sở thích của mình.

Ghế xích đu tổ chim cho sân vườn RAHM-027

Ghế xích đu tổ chim RAHM-027 được thiết kế dạng ghế đôi trông đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Sản phẩm được đan tỉ mỉ bởi những người thợ lành nghề chuyên nghiệp. Mẫu mã cùng màu sắc đa dạng giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với không gian bày trí khác nhau.

Kích thước rộng rãi, thoải mái phù hợp cho 2 người ngồi nhưng không chiếm nhiều diện tích. Sợi đan mây nhựa chống được tia UV lên đến 3000 giờ giúp bảo vệ sản phẩm khỏi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sản phẩm hứa hẹn mang đến cho người dùng không gian thư giãn tuyệt vời trong nhà lẫn ngoài trời.

Ghế xích đu đôi giả tre RAHM-026

Ghế xích đu đôi giả tre RAHM-026 được thiết kế với kiểu dáng hiện đại mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái. Sản phẩm đảm bảo độ bền bởi các vật liệu đặc biệt được sử dụng có thể bày trí trong nhà hoặc ngoài trời. Ghế xích đu được đan bằng dây giả tre với khoảng cách đủ rộng giúp người dùng cảm nhận được ánh sáng và gió xung quanh tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Nội thất ATC Furniture - Chuyên sản phẩm ghế xích đu chất lượng, giá tốt

Nội thất ATC Furniture được biết đến là công ty sản xuất và xuất khẩu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nội thất, ngoại thất mây tre đan. Đơn vị đảm bảo đáp ứng toàn diện nhu cầu bày trí không gian trong nhà và ngoài trời bằng những sản phẩm chất lượng cao với thiết kế chuẩn quốc tế. Đến với Nội thất ATC Furniture khách hàng như được lạc vào bộ sưu tập các mẫu ghế xích đu cùng đồ dùng nội thất giả mây cực đa dạng.

ATC Furniture luôn chú trọng sử dụng vật liệu mây nhựa cao cấp đảm bảo chất lượng cũng như độ bền cho sản phẩm. mang lại cảm giác chuyên nghiệp cho chủ sở hữu. Nội thất ATC Furniture đã và đang tiếp tục đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của thị trường trong và ngoài nước. Đội ngũ thiết kế cũng không ngừng đổi mới, phát triển để Nội thất ATC Furniture luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khách hàng có thể liên hệ ngay địa chỉ bên dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn:

Thông tin liên hệ:

Nội Thất ATC Furniture – Sản Xuất Và Phân Phối Bàn Ghế Nội Thất Mây Nhựa Ngoài Trời Tại Việt Nam.

Showroom: 147 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Điện Thoại: 028 39326455 - 094 5670880

Website: https://atcfurniture.vn/