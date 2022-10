Nội Thất Nhị Hà – Giới thiệu xu hướng sử dụng cầu thang kính hiện đại ngày nay

(PR) - Với công nghệ hiện đại ngày nay cầu thang làm từ xi măng đã không còn được ưa chuộng như những năm về trước mà bây giờ thay vào đó là cầu thang được làm từ kính cường lực để làm cho không gian căn nhà mang lại cảm giác hiện đại và trở lên khác biệt.

Không chỉ có những tòa cao ốc mới sử dụng kiểu cầu thang này, hiện nay có rất nhiều người lựa chọn mẫu cầu thang kính đẹp cho căn nhà của mình. Bởi vì sự tinh tế cho mỗi công trình, với việc được làm từ kính cường lực trong suốt tạo cảm giác không gian căn nhà được nới rộng, tạo sự thoáng đãng hơn, tạo cảm giác thoải mái cho mọi người mỗi khi bước chân đến. Không chỉ có mỗi như vậy, mà đây cũng là điểm nhấn không thể hoàn hảo hơn trong thiết kế hiện đại.

Bởi sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã cũng như cách sử dụng mà bạn có thể lựa chọn các loại hình dáng khác nhau sao cho phù hợp với căn nhà của bạn như : cầu thang kính dáng cong, bậc xoáy, hình trụ,..Với việc sử dụng kính cường lực với khả năng chịu lực cao, kết hợp với khả năng chống va đập gấp 4-5 lần loại kính có cùng kích cỡ, cùng độ dày.

Nhờ đó mà khả năng chống va đập rất tốt, chống vỡ do ứng nhiệt và điểm đáng chú ý là chống rung .Chẳng may có va đập quá mức chịu của kính, khi kính vỡ ra thành nhiều mảnh thì mảnh vỡ không không sắc nhọn nên đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Nhờ việc đa dạng kiểu hình và kích thước lên gia chủ cũng có thể đa dạng hóa phần tay vịn của cầu thang tùy theo sở thích, từ hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật,… Mọi thứ đều được tinh chỉnh sao cho phù hợp và tăng phần hài hòa với nội thất của căn nhà.

Việc sử dụng tay vịn làm bằng gỗ qua việc liên kết với thanh trụ đứng sẽ tạo ra khoảng hở giữa phần kính và tay vịn giúp lưu thông gió tốt hơn cho không gian ngôi nhà của bạn. Do vậy mà kiểu dáng tay vịn này là kiểu dáng được nhiều người sử dụng cho kiến trúc hiện đại thời nay. Các vật liệu được làm từ kính hiện nay đang rất nhiều người tin dùng và cầu thang kính cũng không phải là ngoại lệ. Và sau đây chúng tôi sẽ lý giải điều đó cho quý bạn:

Đi đôi với những ưu điểm để thuyết phục khách hàng lựa chọn cầu thang kính. Thì có rất nhiều khách hàng vẫn còn băn khoăn về việc có nên lắp đặt do giá thành khá cao và thời gian thi công lâu. Nhưng với những ưu điểm mà nó mang lại thì đây vẫn là một sản phẩm đáng để bạn lựa chọn để lắp đặt cho mái ấm gia đình mình.

Nội Thất Nhị Hà là một đơn vị thi công có mức độ uy tín cũng như là tính chuyên môn cao để bạn đặt trọn niềm tin từ chất lượng vật liệu, chất lượng của công trình bởi sự chính xác và tỉ mỉ trong vấn đề khâu thiết kế sao cho phù hợp với với ngôi nhà và gu thẩm mỹ của bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng chất lượng của công trình chúng tôi cung cấp sẽ mang đến giá trị sử dụng dài hạn.

