Novaland gia tăng lợi ích hấp dẫn cho khách hàng khi đầu tư Aqua City

(PR) - Theo Tập đoàn Novaland, dự án đô thị sinh thái thông minh Aqua City đón hàng trăm lượt khách tham quan mỗi ngày nhờ sản phẩm tốt, tiềm năng sinh lời và ưu đãi hấp dẫn. Đầu tư và an sinh tại vào Aqua City Đồng Nai với giá bán tốt, khách hàng chỉ cần bỏ ra chỉ từ 850 triệu để sở hữu 1 căn nhà ấm cúng, sau đó trả dần 1%/ đợt trong 3-5 năm, thoải mái và an toàn. Đầu tư, an cư hay kinh doanh, tất cả đều thuận lợi.

Nhà mẫu Aqua City Novaland

Aqua City Đồng Nai là dự án về khu đô thị sinh thái thông minh đầu tiên trong chiến lược phát triển các khu đô thị vệ tinh của tập đoàn Novaland. Dự án được triển khai theo mô hình kiểu mẫu khép kín với quy mô lên đến 1000ha, là dự án trọng điểm của TP Biên Hoà Đồng Nai khi sở hữu vị trí tọa lạc chiến lược cùng chuỗi tiện ích dịch vụ đẳng cấp và hiện đại đã tạo thành một đại đô thị đáng sống thuộc hàng bậc nhất tại khu vực cửa ngõ phía đông TP HCM.



Đô thị sinh thái Aqua City góp phần “tăng nhiệt” thị trường địa ốc khi liên tục giới thiệu các chương trình ưu đãi hấp dẫn và ra mắt các siêu phẩm bất động sản hàng hiếm “bên bến du thuyền” hay biệt thự Aqua City song lập “Song gia tuyệt tác”.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn đầu tư dự án Aqua City

Tháng 11 vừa qua, khách hàng có cơ hội tham quan trải nghiệm đô thị sinh thái thông minh Aqua City bằng đường sông, đường bộ và nhận chuỗi ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, khi tham gia trọn vẹn hành trình trải nghiệm từ Novaland Gallery, 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 đến Aqua City, khách hàng có cơ hội nhận cặp voucher định danh tổng trị giá 200 triệu đồng, hưởng đặc quyền Nova Special Gift đến 1 tỷ đồng; ưu đãi cổ đông Novaland đến 165 triệu đồng, gói thiết kế thi công sân vườn đến 500 triệu đồng…

“Không chỉ vậy, khách hàng sẽ được trải nghiệm các thương hiệu nhà hàng, café thuộc hệ thống Nova FnB với voucher 10 triệu đồng cùng gói nghỉ dưỡng cao cấp ở Centara Mirage Resort Mui Ne trị giá đến 40 triệu đồng khi dự án chính thức mở bán thời gian tới”, đại diện Novaland nói.

Aqua City tạo được sức nóng trên thị trường vì sở hữu nhiều giá trị tiềm năng sinh lời.

Theo một số khách hàng đánh giá như Anh Phạm Chánh - một nhà đầu tư vừa “xuống tiền” căn biệt thự song lập tại Aqua City cho biết, bên cạnh sản phẩm chất lượng tốt, đơn vị triển khai uy tín và tiềm năng sinh lời lớn, dự án hút khách thời điểm hiện tại một phần nhờ vào hàng loạt ưu đãi.

“Aqua City đưa ra nhiều chính sách ưu đãi tốt, đánh trúng tâm lý khách hàng, như chương trình Có căn hộ, có nhà Aqua City, hay chương trình cam kết lãi suất 15%/ năm. Đợt này, dự án có chương trình ưu đãi vay, nên dù đầu tư vào sản phẩm có giá trị lớn nhưng nhà đầu tư không bị áp lực tài chính, vì có ngân hàng đồng hành đến 36 tháng”, anh Chánh chia sẻ.

Từ đầu tháng 6, Tập đoàn Novaland hợp tác với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), và các ngân hàng uy tín khác, mang đến nhiều chính sách hấp dẫn, mở rộng cơ hội cho nhà đầu tư. Theo đó, với 10% vốn ban đầu, khách hàng có cơ hội sở hữu sản phẩm bất động sản sinh thái tại Aqua City. Các đợt thanh toán kế tiếp, khách chỉ trả 5%/tháng, trong 6 tháng.

VPBank phối hợp triển khai chính sách "3 không", với khoản vay khi đầu tư Aqua City, bao gồm: Không thanh toán lãi suất, không thanh toán nợ gốc trong 24-36 tháng, không thanh toán phí trả nợ trước hạn khi khoản vay đạt kỳ hạn 36 tháng.

"Việc tối ưu chính sách bán hàng nhằm thể hiện vai trò đồng hành của đơn vị phát triển với khách hàng. Song song với sản phẩm tốt, vị trí chiến lược, tiềm năng sinh lời bền vững, các chương trình ưu đãi là cơ hội gia tăng lợi nhuận cho khách hàng đầu tư vào bất động sản tại Aqua City", đại diện Novaland cho biết.

Với những gì đang được tạo dựng và phát triển, Aqua City được kỳ vọng sẽ là một không gian sống lý tưởng, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư và góp phần thổi bùng sức sống cho khu đô thị phía Đông TP.HCM.

